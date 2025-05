A már bajnok Liverpool legyőzésével tett egy lépést a BL-szereplés felé a Chelsea

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

Chelsea–Liverpool 3–1 (1–0)

London, Stamford Bridge. V: Hooper

Chelsea: Sánchez – M. Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella – Lavia (Malo Gusto, 78.), E. Fernández (R. James, 88.) – P. Neto, Palmer, Madueke – N. Jackson (Sancho, 72.). Vezetőedző: Enzo Maresca

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold (Bradley, 57.), Quansah, Van Dijk, Cimikasz (Chiesa, 82.) – Endo (Mac Allister, 69.), C. Jones – Szalah, Elliott (Szoboszlai, 69.), Gakpo – Jota (Núnez, 58.). Vezetőedző: Arne Slot

Gólszerző: E. Fernández (3.), Quansah (56. – öngól), Palmer (90+6. – 11-esből), ill. Van Dijk (85.)

Díszsorfalat álltak a Chelsea futballistái a már biztos bajnok Liverpool labdarúgóinak a két csapat vasárnapi rangadója előtt. Ahogyan arra számítani lehetett, a vendégek nem a jól megszokott, legerősebb kezdő tizenegyükkel álltak fel, mások mellett Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister, no meg Szoboszlai Dominik is csak a cserék között kapott helyet. A hazaiak számára viszont nem könnyelműsködhettek, számukra ugyanis még komoly téttel bírt a találkozó. A londoni kékeknek az a céljuk, hogy az idény végén BL-idulást érő helyen zárjanak, de nyilván az is motiválhatja őket, hogy a dobogón végezzenek. Sőt, elméletileg akár még az ezüstérmet is megszerezhetik. Ennek megfelelően is kezdtek, öt perc sem telt el a mérkőzésből, és máris megszerezte a vezetést a Chelsea.

Pedro Neto jobb oldalról bepasszolt labdája után Enzo Fernández maradt bántóan üresen, és hét méterről a kapu bal oldalába lőtt. A világbajnok argentin középpályásnak ez volt a hatodik gólja ebben az idényben, a Liverpool védelmén pedig azért érződött, hogy általában nem ebben a felállásban áll fel a hátsó alakzat.

Bár a Liverpool játékosai nagyon fogadkoztak, hogy a biztos bajnoki cím ellenére komolyan veszik a hátralévő négy találkozót, ám érezni lehetett, hogy a csapat egyáltalán nem olyan motivált, mint korábban. Jellemző a vendégek dekoncentráltságára, hogy a második félidőben az egyébként a világ egyik legjobb belső védőjének számító Virgil van Dijk hibázott hatalmasat. A felszabadítani próbáló holland bekk Jarell Quansahba lőtte a labdát, róla pedig a kapuba pattant. Szerencsétlen, és egyúttal komikus jelenet volt, de szerencsére ez már egyáltalán nem befolyásolta a Liverpool idényét.

Bő húsz perccel a vége előtt beállt Alexis Mac Allister és Szoboszlai Dominik is, a magyar válogatott középpályás Harvey Elliottot váltotta. Fel is élénkült a Liverpool játéka, de különösebben így sem forgott veszélyben a Chelsea győzelme. Olyannyira, hogy a 81. percben Cole Palmer kis híján az alapvonalról lőtt gólt, de a kapufát találta el. A 85. percben aztán Mac Allister jobb oldali szöglete után Van Dijk fejelt a kapuba, jóvá téve a korábbi hibáját. Az utolsó percben Palmer tizenegyesből állította be a 3–1-es végeredményt, és sajnos a büntető (Quansah szabálytalansága) előtt a labdát kissé könnyelműen Szoboszlai adta el...

A Liverpoolnak ez volt az idénybeli harmadik veresége a Premier League-ben, ugyanakkor kiemelendő, hogy a Nottingham Forest ellen 1–0-ra elveszített találkozó volt az egyetlen, amelyen nem szerzett gólt. Csüggedni persze nem kell, a lényegen semmit sem változtat a vasárnapi botlás. A Chelsea viszont ezzel a sikerrel nagy lépést tett azért, hogy a következő évadban a BL-ben indulhasson.