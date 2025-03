Szoboszlai Dominik az angol klubfutball legnagyobb magyar sikere előtt áll

Pályafutása egyik legfontosabb meccsére készül vasárnap Szobosz­lai Dominik. Igaz, az angol Ligakupa-döntő azért nem éri el a Német Kupa-finálé presztízsét (ez utóbbin kétszer is játszott a magyar válogatott csapatkapitánya, mindkétszer nyert az RB Leipziggel, a Frankfurt elleni 2023-as meccsen pedig gólt is szerzett), sem egy-egy Európa-bajnoki mérkőzés ­renoméját, de a körítést tekintve – a Wembley ad otthont a Newcastle elleni nagy meccsnek – talán még sohasem futballozott ilyen atmoszférájú összecsapáson. Merthogy ezúttal okkal lehet arra számítani, hogy pályára is lép a döntőben, nem úgy, mint tavaly, amikor sérülés miatt kénytelen volt kihagyni a Chelsea elleni csatát a londoni szentélyben. A 2023–2024-es Ligakupában a csapat első három mérkőzésén játszott, a ­Leicester, majd a West Ham ellen gólt is szerzett, és tekintve, hogy a Liverpool végül a hosszabbításban a Chelsea-t is felülmúlta (1–0), Szoboszlai Ligakupa-győztesnek mondhatja már magát, de nagyon nem ugyanaz a kispadról végigizgulni egy ilyen finálét, mint játszani is rajta.

„Hihetetlen volt – mondta a Liverpool honlapjának adott interjújában a magyar légiós a tavalyi döntőről. – Nagyon készültem rá, hogy játszhatok, az utolsó pillanatig reménykedtem, de a sérülésem miatt végül kihagytam a meccset. Remélem, ezúttal lehetőséget kapok, minden az edző döntésén múlik, de én készen állok. A lényeg persze, hogy elhódítsuk a trófeát.”

Ha pályára léphetne, az nemcsak Szoboszlai Dominiknak lenne nagy tett, de a magyar labdarúgásnak is, mert ugyan jó néhány honfitársunk eljutott már az angol klubfutballba, ilyen magas szintre egyikük sem ért fel, és ha azt nézzük, kiknek adatott meg, hogy valamely döntőn hozzásegítsék a csapatukat egy nagy angliai trófea elhódításához, csak akkor találunk valakit, ha kiterjesztjük a kört a magyar származású játékosokra is. Az emigráns magyar szülők gyermekeként Angliában született Vic Halom a Sunderlanddel nyert FA-kupát (1973), a szlovák válogatott Németh Szilárd a Middlesbrough-val Ligakupát (2004), a magyar anyától származó Tim Howard a Manchester Uniteddel, a magyar apa gyermekeként született Anders Limpar az Arsenallal és az Evertonnal nyert kupát. Rajtuk kívül a magyar apától született Imre Varadit lehet még említeni (bajnok lett a ­Leedsszel 1992-ben), ám ez összevethetetlen azzal, ha a sikert a válogatott csapatkapitánya érheti el. Márpedig ha szigorúan a nemzeti csapatban szereplő futballistákat nézzük, Angliában csak a másodosztályt megnyerő játékosokat találunk – Fülöp Márton (Sunderland), Gera Zoltán (West Brom), Buzsáky Ákos (QPR) –, és az egyetlen futballista, aki valóban egy nagy sorozat győztesének mondhatja magát Szobosz­lai Dominikon kívül, az Kozma István, aki szintén a Liverpool játékosaként lett FA-kupa-győztes 1992-ben. Csakhogy megkapargatva a felszínt: a volt újpesti mindössze tíz mérkőzésen szerepelt a „vörösöknél”, még a négyszáz játékpercet sem érte el, a szóban forgó FA-kupa-kiírásban pedig az Ipswich elleni, ötödik fordulós meccseken (a döntetlen miatt újrajátszották) kapott összesen hatvan percet.

Sokat fut, nagyszerűen cselez, remekül passzol és lő, Szoboszlai Dominik lehet vasárnap a „vörösök” ásza (Fotó: AFP)

Fontos azt is látni, hogy a legmagasabb szintű futball rengeteget változott az elmúlt időszakban, és az óriási terhelés mellett az edzőknek muszáj a komplett idényt mérlegelve dönteniük a csapat mindenkori összeállításáról. A Liverpoolt az idényben átvevő Arne Slot pedig nem szívbajos, ha rotációról van szó, a Ligakupában például csak az elődöntőben játszatta először az egyébként minden más fronton rendre 90 vagy 120 percet szereplő csapatkapitányát, Virgil van Dijkot, és a magyar játékosnak is előszeretettel adott pihenőt a sorozatban. Kérdés, hogy a Newcastle ellen készül-e valami hasonlóval a holland menedzser, de ha abból indulunk ki, hogy a csapat tekintélyes előnnyel vezet a Premier League-ben, a Bajnokok Ligájából a héten esett ki, ráadásul ez lehet a szakvezető első trófeája a Liverpoollal, van rá esély, hogy a legerősebb csapatát küldi harcba, ami azt jelenti, hogy Szoboszlai Dominik kezdőként lép pályára a megszokott tízes poszton.

A világhírű aréna tökéletes közeg a BL-kiesés elfelejtésére – Ez az első döntője a Liverpool menedzsereként. Mennyire várja a vasárnapi találkozót?

– Nagyon! Nemcsak azért, mert döntő lesz vagy mert a Liverpoollal vívhatom, hanem a Wembley miatt is. Ez a stadion a világ egyik leghíresebb arénája, tökéletes közeget kínál arra, hogy elfelejtsük a PSG elleni BL-kiesést. Természetesen Eddie Howe és a ­Newcastle minden tiszteletet megérdemel, de látom a játékosaimon, nagyon várják már, hogy bizonyíthassanak a Wembley-ben. – Ön híres arról, hogy még a csapat edzéseiről készült felvételeket is megnézte, mielőtt a klubba szerződött. A tavalyi döntőt élőben nézte?

– Nem, a Feyenoordnak aznap mérkőzése volt, de mivel a döntő kicsit később kezdődött a mi meccsünknél, úgy rémlik, a végét már láttam. Emlékszem, utána egyből küldtem gratuláló üzenetet a honfitársamnak, Pepijn Lijndersnek, aki Jürgen Klopp stábtagja volt akkoriban. Tőle tudom, mennyire különlegesnek számított a klubban a Ligakupa-győzelem. Nagyon bízom benne, hogy ezúttal én is hasonlóan különleges naphoz segíthetem a Liverpoolt. – Bajnoki meccsen néhány hete az Anfieldben sikerült legyőzni a Newcastle-t. Jó, hogy időben ilyen közel van a két meccs egymáshoz?

– Igen, de látni kell, hogy mindkét csapat számára. Azért mondom mindig a kétmeccses párharcok előtt, hogy a visszavágó izgat jobban, mert akkor már tudjuk, mire számíthatunk. Most is hasonló a helyzet. Ha egy konkrétumot kiemelhetek: Alexander Isak nem játszott legutóbb, most feltehetően szerephez jut, csakúgy, mint az őszi bajnokinkon, amelyen be is talált, és amelyen nem tudtuk legyőzni a Unitedet. Ha leegyszerűsítem: jobban kell majd játszanunk, mint a legutóbbi bajnokinkon. MINIINTERJÚ: Arne Slot, a Liverpool menedzsere a klubhonlapnak

A holland edzőnek egyébként nem kevés érdeme van abban, hogy a magyar középpályás nagyságrendekkel jobban és hasznosabban játszik, mint tavaly Jürgen Klopp alatt. Először is éppen a tökéletes ütemű rotációknak hála nem sérült meg – 2024 elején sérülés miatt csaknem két hónapot hagyott ki, és a nyári Európa-bajnokságra sem tudott a legjobb formájában megérkezni. Az edző ráadásul akkor is habozás nélkül lecserélte, amikor csak egy kicsit is gyengébb formát mutatott, az igazán nagy érdeme viszont az, hogy új posztján, a támadósor tengelyében éppen a tavaszi szezonra kezd formába lendülni, tehát abban az időszakban, amikor a nagy dolgok eldőlnek. Szeptemberben Arne Slot még úgy nyilatkozott a Milan elleni BL-találkozó előtt, hogy több gólt vár a magyar játékostól (Szoboszlai be is talált a San Siróban), aki az idénybeli hét Liverpool-góljából négyet már ebben a naptári évben szerzett.