Még nem kell kongatni – Cselőtei Márk publicisztikája

ALIG ÖT NAP leforgása alatt véget ért a Liverpool sikeridényének érdemi része? Rengeteg hasonló kommenttel, véleménnyel, konklúzióval lehet találkozni az elmúlt napokban, s bizony van benne valami. Arne Slot vezetőedző csapatát eddig szinte konszenzusosan a 2024–2025-ös futballévad legjobb, legkiegyensúlyozottabb elit ligás csapatának tartottuk, de elég volt hozzá két vereség, hogy némi árnyék vetüljön az utóbbi hónapok fantasztikus teljesítményére.

A Liverpool – soraiban az élete talán legjobb formájában futballozó, a magyar válogatottal jelenleg a Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozóra készülő Szoboszlai Dominikkal – múlt kedden 1–0-ra kikapott a francia bajnok Paris Saint-Germaintől az Anfieldben, így jöhetett a hosszabbítás, az odavágót ugyanis eggyel a „vörösök” nyerték meg, még ha jóval gyengébben futballoztak is ellenfelüknél. Miután a kétszer tizenöt perc sem hozott gólt, szétlövés döntött, amelyben Darwin Núnez és Curtis Jones is hibázott, a Liverpool pedig búcsúzott a Bajnokok Ligájától – már a nyolcaddöntőben. A párharc után Slot rengeteg kritikát kapott, főleg azért, mert a tizenegyesek előtt lecserélte a műfajban köztudottan pazar Szoboszlai, Alexis Mac Allister duót, de sokáig nem bosszankodhatott a kiesésen a holland szakember, mert vasárnap már a Wembley-ben angol Ligakupa-döntő várt a csapatára. Tavaly Jürgen Klopp irányításával elhódította ezt a trófeát a Liverpool, akkor ráadásul a sérülések miatt több akadémistával verte meg a Chelsea-t, úgyhogy a teljes pompájában tündöklő keret címvédésre készült az idei, Newcastle elleni döntőben. Nos, ez nem sikerült, a „szarkák” szinte végig irányításuk alatt tartották a meccset a sokszor fásultnak, fáradtnak tetsző Szoboszlaiékkal szemben, s 2–1-re nyertek. A liverpooliaknak így nem teljes öt nap alatt két trófeaálmuk foszlott szét, egyszersmind biztossá vált, hogy az idényben nemhogy triplázni, duplázni sem lesz lehetőségük, az FA-kupától ugyanis már korábban elbúcsúztak.

Kemény, csalódásokkal teli hét van a Liverpool mögött, az okokat sokan keresik, pedig nincs ebben semmi meglepő. Egygólos vereség a világ jelenleg talán legjobb formában futballozó csapatától (PSG) egy elbukott tizenegyespárbajjal, majd szűk zakó a rendkívül a fizikailag roppant erős, BL-indulásra is esélyes Newcastle-tól. Mindkettő fájó, de ez a futballban benne van, főleg a legmagasabb szinten, nincs értelme borúlátásnak, még ha váratlanul is jött a lejtmenet. Temetni azért sem kell a Liverpool idényét, mert a világ legerősebb bajnokságának kikiáltott Premier League-et utcahosszal vezeti, ezért is írnak többen arról, hogy az idény érdemi része Slotéknak a múlt héten véget ért. Kilenc fordulóval a vége előtt 12 pontos előnnyel állnak a tabella élén az Arsenal előtt. Mivel legfeljebb 27 pontot lehet begyűjteni, ez tisztességes előny – a több sérültet nélkülözni kénytelen, a BL-ben még mindig álló Arsenaltól gyakorlatilag hibátlan menetelés, a Liverpooltól pedig hatalmas teljesítménybeli visszaesés kellene ahhoz, hogy az állás megforduljon, amire, valljuk be, csekély az esély. A sebeiket nyalogató, a válogatott szünet miatt némi (mentális) pihenőidőt kapó „vörösök” feladata az idény hátralévő részére leginkább az, hogy úgy teljesítsenek, ahogy az évad nagy részében, s élvezzék a menetelést, amelynek végén jó eséllyel az ő nyakukba akasztják a Premier League aranyérmét.

Tragédia tehát nem történt a Liverpoollal, azt viszont mindenképp érdemes taglalni a példája kapcsán, mennyit is ért valójában az első kiemelés a Bajnokok Ligájában. E rovatban többször is írtam már a mostani idényre megújított Bajnokok Ligája-lebonyolításról, amelynek kezdetben kifejezetten nagy híve voltam, de a sorozat második felére fordulva több kritikát is megfogalmaztam. Szó se róla, a korábbi rendszer sem volt igazságosabb, hiszen ha hibátlan teljesítménnyel nyeri meg a csoportját a Liverpool az ősszel, akkor is megkaphatta volna a legjobb tizenhat között a nehezebb kvartettjében esetleges szenvedő, ott a második helyen végző párizsiakat – ezt az anomáliát az új szisztéma sem tudja kiküszöbölni. A Liverpool az alapszakasz magasan legjobb csapata volt, első hét meccsét megnyerte, így már az utolsó forduló előtt biztossá vált, hogy ott lesz a legjobb kettőben, végül az élen végzett. A PSG ezzel szemben rosszul kezdte a sorozatot, több pofonba is beleszaladt, majd az idény közepére összeállt, 2025-öt pedig már bomba formában kezdte, és a 15. helyen került be a BL nyolcaddöntőjébe. A sorsoláson aztán nem a később jobb ágra kerülő, második kiemelt Barcelonát, hanem a Liverpoolt kapta, így rögtön összejött a két legjobb formának örvendő elit ligás csapat találkozója a 16 között. Félreértés ne essék, ez nem feltétlen a rendszer hibája, az első játszott a 15. ellen, így alakult, pech a Liverpoolnak. Az ugyanakkor kifejezetten érdekes, hogy ezek után mennyire kell majd komolyan vennünk az alapszakaszt – amely több izgalmat és nagyobb rangadókat ígér, ígért –, hiszen a negyeddöntős nyolc csapatból csak négyen voltak kiemeltek, a Bayern München, a Borussia Dortmund, a Real Madrid és a Paris Saint-Germain a rájátszáskörből érkezett. Ebből is kiderült, ezen a szinten milyen kevés minőségbeli különbség van az együttesek között. Ha az Európa-ligát nézzük, ott teljesen más a helyzet, a legalacsonyabb kiemelt, a kilencedik Bodö/Glimt bejutott a negyeddöntőbe, ami annyit jelent, hogy az alapszakasz első nyolc helyezettjéből hét szerepel a sorozat hajrájában.

Arról is érdemes elmélkedni – visszakanyarodva a Liverpoolhoz –, milyen bravúr végrehajtására van még esélye az angol élvonalnak. A jelenlegi állás szerint ugyanis még az is előfordulhat, hogy a következő idényre tizenegy (!) Premier League-csapat kvalifikálja magát Európába, több mint a mezőny fele, ami bődületes rekord lenne – persze csekély rá az esély. A bajnokság első négy helyezettje fix Bajnokok Ligája-induló, ezt eddig is tudtuk, de az UEFA-koefficienseket alapján arra is 90 százalék feletti az esély, hogy az ősszel az idei ötödik is a legrangosabb európai kupasorozatban indulhat. Mivel az első ötöt ezzel kivettük a képletből, alanyi jogon, a helyezések alapján két csapat vehet részt még az Európa-ligában, s egy a Konferencialigában, ami eleve nyolc kuparésztvevőt jelent, de ez a szám nőhet. Ha a Liverpool, az Arsenal, a Nottingham Forest és a Manchester City végez az első négy helyen, a friss angol Ligakupa-győztes Newcastle lesz az ötödik, a Kerkez Milost foglalkoztató, most negyeddöntős Bournemouth megnyeri az FA-kupát, a Chelsea a Konferencialigát, a Manchester United vagy a Tottenham pedig az Európa-ligát, miközben a bajnokságban tizedik lesz (egyik sem elképzelhetetlen), már „csak” az kellene a csúcshoz, hogy a Bajnokok Ligája-győztes az idén az Aston Villa legyen, így a felsorolt csapatokon kívül még két, a tabella első felében helyet foglaló együttes (például a Brighton és a Fulham) léphetnek ki az európai kupaporondra. Ezzel tizenegy angol klub lehetne ott valamely európai kupasorozat egyikében, ráadásul hét (!) a BL-ben.

Szó se róla, az utóbbi forgatókönyv teljesüléséhez a PL-ben nagyon sok mindennek kellene megvalósulnia, nem valószínű, hogy így lesz, de az, hogy ez egyáltalán téma március közepén, jól jelzi, mennyire erős az angol élvonal. Az élvonal, amelyet a Liverpool – jelen állás szerint – simán megnyer, szóval az elmúlt napok történései után sem kell megkongatni a vészharangokat.

