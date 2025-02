Arsene Wenger nem hiszi, hogy az Arsenal megelőzi a Liverpoolt

Az Arsenal a 21 évvel ezelőtti páratlan menetelés óta nem nyert bajnokságot, s bár ebben az idényben a legutóbbi négy kiírást megnyerő Manchester City botladozása miatt jó esély lenne rá Mikel Arteta vezetésével, Wenger úgy véli, a Liverpool jó formája miatt hoppon maradhatnak az „ágyúsok”. Az Arsenal 25 forduló után hétpontos hátránnyal áll a második helyen.

„Nagyon egyszerű a képlet, az Arsenal csak akkor lehet bajnok, ha a Liverpool több mérkőzést is elveszít, mondjuk hármat az utolsó tizenháromból. De ez nem tűnik reálisnak, hiszen az eddigi 25-ből mindössze egyet bukott el – mondta a 75 éves Wenger a beIN Sports műsorában. – Valószínűtlen ez a forgatókönyv, ha csak össze nem omlik a Liverpool. Amíg ez nem történik meg, a Pool a toronymagas esélyes. S ha ez be is következne, az Arsenal nem hibázhat többet. Imádkozom az Arsenalért, de attól tartok, sokat kell javítanom az imáim minőségén, hogy meghallgattassanak.”