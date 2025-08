Kerkez és Szoboszlai végig a pályán volt, a Liverpool a második meccset is megnyerte az Athletic ellen

RENDHAGYÓ MÓDON néhány óra leforgása alatt két kilencvenperces felkészülési mérkőzést is játszott a Liverpool és az Athletic Bilbao hétfőn. Az elsőt magyar idő szerint délután hat órakor rendezték, és a legizgalmasabb kérdés az volt, vajon a csapat három magyar futballistája közül ki melyik találkozón kap lehetőséget.

Az első találkozóból két perc sem telt el, és a saját térfelén labdát szerzett a Liverpool, a 16 éves Rio Ngumoha pedig egészen a tizenhatosig robogott, és magabiztosan a bal alsó sarokba lőtt, nem sokkal később pedig már 2–0 volt az állás, a játékrész végén pedig a 19 éves Ben Doak is betalált. A szünetben aztán beállt Pécsi Ármin, aki eddig csak a Stoke City elleni (5–0) zárt kapus mérkőzésen lépett pályára. Nagy pillanat volt ez neki, először tapasztalhatta meg, milyen érzés pályára lépni a hazai drukkerek előtt a csapat legendás stadionjában. Sajnos nem úszta meg kapott gól nélkül, igaz, nem sok mindent tehetett, amikor Gorka Guruzeta közelről a kapuba fejelt. Ugyanakkor összességében nem lehet elégedetlen, egy félidőt kapott, Arne Slot együttese pedig könnyedén, 4–1-re győzött.

A második mérkőzés már jóval érdekesebbnek ígérkezett. A nemrég édesapává váló Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos, és a szintén nyáron igazolt Florian Wirtz és Hugo Ekitike is kezdőként kapott lehetőséget (Pécsi Ármin pedig ezúttal is ott volt a keretben), a túloldalon pedig a nyáron a Barcelonát és a Bayern Münchent is elutasító Európa-bajnok Nico Williams, a kapuban pedig az ötvenszeres spanyol válogatott, szintén Eb-győztes Unai Simón kezdett.

Ezúttal sem kellett sokat várni az első liverpooli gólra. Szoboszlai Dominik indította Hugo Ekitikét, aki a tizenhatoson belülre passzolt, Mohamed Szalah pedig nem hibázott. Megható pillanat volt, hogy mindkét mérkőzés 20. percében a július elején autóbalesetben elhunyt Diogo Jotára emlékeztek a szurkolók és a pályán lévők. Oihan Sancet közeli góljával egyenlített a Bilbao, a második félidőben pedig nem unatkoztak a drukkerek, nagy csatában végül 3–2- re nyert a Liverpool. Ez volt a csapat utolsó felkészülési mérkőzése a vasárnapi, Crystal Palace elleni Szuperkupa-mérkőzést megelőzően, hogy aztán augusztus 15-én, a Bournemouth ellen kezdje meg a bajnoki idényt a Premier League címvédője.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Liverpool (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 3–2 (Szalah 14., Gakpo 55., 70., ill. Sancet 29., Gakpo 64. – öngól)

Liverpool (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 4–1 (Ngumoha 2., D. Núnez 5., Padilla 42. – öngól, H. Elliott 58., ill. Guruzeta 76.)