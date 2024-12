Amorim: A rögzített helyzetek megváltoztatták a mérkőzést

Az Arsenal mindkét gólját szögletet követően szerezte. Ezt emelte ki Rúben Amorim, a Manchester United vezetőedzője a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. „A szögletek és a beadások megváltoztatták a játékot. Akkor elvesztettük a lendületünket. Az első félidőben, a stadion légkörén érezni lehetett, hogy gondot okozunk. A játékunk számos területén javulnunk kell, de mi irányítottuk a mérkőzést – értékelt a Manchest United honlapján Amorim. Majd hozzátette – A rögzített helyzetek megváltoztatták a mérkőzést. Az Arsenal nagyon jó pontrúgások után, mert a klubnál sok időt dolgoznak ezen. Nagy játékosaik vannak erre, szóval ez egy stratégia, és nekünk volt két hetünk, hogy ezen dolgozzunk. Megpróbáltuk, de tudjuk, hogy a Premier League-ben minden csapat szenved a szögletekkel. Kár volt, mert nem játszottunk túl jól, de az Arsenal sem játszott túl jól.”

Amorim ezt követően elmondta, hogy Matthijs de Ligt révén a manchesteriek is megszerezhették volna a vezetést, de máshogy alakult a mérkőzés, ráadásul szerinte az Arsenal ellen különösen nehéz hátrányból játszani. A rotációról így vélekedett: „Ebben a pillanatban lehetetlen ugyanazt a csapatot játszatni. Megváltoztatjuk a játékmódunkat, a presszinget, így minden játékosnak fittnek kell lennie.”

„Állandóan tanulsz, ez nem jó dolog vagy jó érzés, nagyon nehéz. De el kell fogadnod a pozitívumokat és a negatívumokat. Épüljön fel minden játékos, hogy frissek legyünk a következő meccsre, és folytassuk. Teli stadion a szurkolóinkkal, és sikeresek leszünk. Szükségünk van egy kis időre – zárta gondolatait Amorim.

A fejlődést emelte ki Matthijs de Ligt, az MU védője is. „Azon vagyunk, hogy csapatként fejlődjünk, ahogy Amorim is mondta. Lehet, ha másképp csináljuk, eredményesebbek vagyunk, de akkor hosszú távon nem fejlődünk – értékelt a holland védő, aki külön kiemelte, hogy a pontrúgásokat leszámítva jól védekeztek. – Támadásban javulnunk kell, és javulni is fogunk. Még elég korán vagyunk az új edzővel, de vannak pozitívumok. De összességében nagyon csalódottak vagyunk a nulla pont miatt.”

Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője érthető módon rendkívül elégedett volt csapatával. „Úgy gondolom, hogy a csapat kiváló volt, a stadionban elképesztő volt az energia, így nagyon boldog vagyok, hogy ezt a napot egy hatalmas győzelemmel ünnepelhetjük. Zsinórban negyedik győzelmünk, igazán meggyőző módon, két gólt lőttünk és egyet sem kaptunk. Sok olyan játékossal kapott lehetőséget, akik még nem játszottak olyan sokat, de ismét megmutatták nekem és a csapatnak, hogy készen állnak, ha kell.” – utalt a spanyol Olekszandr Zincsenkóra és Jakub Kiwiorra, akik idén eddig nem sok lehetőséget kaptak.

Arteta a pontrúgások kapcsán elmondta, hogy olyan csapatot szeretne, ami a játék minden elemében veszélyes. „Ma nem tudtunk gólt szerezni akcióból, mint a West Ham vagy a Sporting ellen. A csapat hisz abban, hogy több módon is veszélyt tudunk teremteni. Ma két szöglet volt, folyamatosan veszélyes szögleteink vannak.” A spanyol tréner elmondta, hogy az Arsenal taktikájának a része, hogy a szélsők sok szögletet harcolnak ki, a sarokrúgásoknál a szurkolók is egyre inkább elvárják a gólokat.

„A félidőben finomítottunk néhány dolgon, a csapat egy kicsit letisztultabb, hatékonyabb volt, sokkal jobban csináltuk az egyszerű dolgokat, és a játék egy kicsit jobban kinyílt. Volt néhány nagy lehetőségünk akcióból, majd két szögletből is gólt szereztünk” – zárta szavait Arteta.

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ

ARSENAL–MANCHESTER UNITED 2–0 (2–0)

London, Emirates. Vezette: Barrott

ARSENAL: Raya – Timber, Saliba, Kiwior, Zincsenko (Merino, 71.) – Ödegaard (Jorginho, 90.), Partey, Rice – Saka, Havertz, Marinelli (Trossard, 71.). Menedzser: Mikel Arteta

MAN. UNITED: A. Onana – De Ligt, Maguire (Yoro, 59.), Mazraui – Dalot, Ugarte, B. Fernandes, Malacia (Diallo, a szünetben) – Mount (Rashford, 59.), Garnacho (Zirkzee, 59.) – R. Höjlund (Antony, 79.). Menedzser: Rúben Amorim

Gólszerző: Timber (53.), Saliba (73.)