„Amikor Southgate kihagyta a tizenegyest, 44 napig részeg voltam” – Tony Adams vallomása

Tony Adams az Arsenal játékosaként egyebek között három bajnoki címet, két Ligakupát, három FA-kupát és egy Kupagyőztesek Európa-kupáját (KEK) nyert, azonban annak ellenére, hogy szakmailag nagyszerű pályafutást tudhatott maga mögött, az alkohollal és drogokkal összefüggő problémák mindig is az élete részét képezték.

A legendás játékos a napokban a The Guardiannak adott egy terjedelmes interjút, amelyben visszaemlékezett például az 1996-os Európa-bajnokságra, és arra a fájdalmas pillanatra, amikor akkori csapattársa, Gareth Southgate a németek elleni elődöntőben elhibázta a sorsdöntő tizenegyest. Mint mondta, ez a momentum traumaként hatott életére: „Huszonkilenc éves voltam akkor, és nem akartam ezen a bolygón lenni. Tudtam, hogy teljes csapdába estem, és ez a legrosszabb helyzet, amelyben valaha is voltam. Nagyon sötét időszak volt az életemben. Márciusban elvették a gyerekeimet is, s bár a közelükben nem ittam, de az egyik vasárnap este elájultam. Amikor Southgate kihagyta a tizenegyest, negyvennégy napig részeg voltam” – emlékezett vissza. De felidézte azt is, hogy egyszer annyira részeg volt, hogy leesett a lépcsőn, s a homlokán keletkező sebet 29 öltéssel kellett összevarrni.

Az Arsenal legendája elmondta azt is, hogy amikor Arsene Wenger megérkezett a klubhoz, akkor leszokott az ivásról. Elkezdett járni az anonim alkoholistákhoz, ez a lépés pedig szavai szerint megmentette az életét. Olyannyira józan volt, hogy az egyik karácsonyi partin 27 capuccinót ivott meg, miközben csapattársai egyik korsót kérték a másik után.

Ma is teljesen tiszta életet él, leállt az alkohollal és a drogokkal is is: „Ma azt teszem, amit prédikálok. Teljesen felépültem, de továbbra is rendszeresen részt veszek az összejöveteleken, valamint évente három-négyszer börtönökbe is ellátogatok, és továbbítom az érkezőknek, hogy van segítség.”