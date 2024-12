„Amikor letettem a labdát, tudtam, mit fogok csinálni” – Cole Palmer a Spurs elleni panenkáról

„Örülök a három pontnak, de el kell mondani, hogy gyengén kezdtük a meccset. Tudtuk, hogy meglesznek a helyzeteink, s mi mindent meg is tettünk a sikerért. A hazai gólokhoz két buta hiba vezetett, de ez már a múlt, s szerencsére sokkal több helyzetük nem is volt. Az öltözői hangulat remek, s a továbbiakban is ilyen jól szeretnénk szerepelni” – fogalmazott a mérkőzésen két tizenegyest értékesítő, valamint egy gólpasszt is kiosztó Cole Palmer.

Az angol válogatott középpályás kitért a második, panenkás tizenegyesére is.

„Amikor letettem a labdát, tudtam, mit fogok csinálni. Úgy voltam vele, hogy már a hajrában járunk, s amúgy is egy őrült meccs ez, szóval miért ne?” – mondta Palmer.

„Fontos győzelmet arattunk, már csak a siker hogyanja miatt is. Az, hogy két kapott gól után sem adtuk fel a meccstervünket, komoly mentális erőre utal” – így a Chelsea vezetőedzője, Enzo Maresca. Az olasz szakember kitért a félidei változtatásokra is (Roméo Lavia helyére Malo Gusto állt be).

„Külön figyeltem az ellenfél letámadására. Az első félidőben Cole Palmer és Enzo Fernández játszotta be a széleket, míg a másodikban Cucurella volt Palmer társa, s átvariáltuk a védelmet is. Mindezt a letámadás kijátszásának érdekében csináltuk, s működött is, hiszen megnyertük a meccset” – mondta Maresca, majd hozzátette, hogy dacára a tabellán elfoglalt második helynek, csapata még nem áll készen a bajnoki címért folytatott küzdelemre.

„Az Arsenal, a City és a Liverpool nem fog elcsúszni, mint nálunk Cucurella” – jegyezte meg viccesen.

„Mondanom sem kell, fájdalmas és csalódást keltő volt ez a vereség. Ismét jól kezdtük a mérkőzést, remekül játszottunk, majd a második gól után elveszítettük Cristiant (Romero – a szerk.), ami egyáltalán nem meglepő a mi szerencsénket ismerve. A mostani idényben nem igazán tudjuk kontroll alatt tartani a meccseinket. Ezúttal a sérülés zavart meg bennünket, majd jött az ellenfél szépítő találata – ezzel együtt szerintem nekünk voltak nagyobb helyzeteink az első félidőben, s egy harmadik góllal lezárhattuk volna a meccset. (...) Az egyenlítés után Szon helyzeténél elhúzhattunk volna 3–2-re, s az ilyen pillanatok eldönthetnek egy meccset. Ezután két buta szabálytalansággal két tizenegyest hoztunk össze az ellenfélnek, így gyakorlatilag elástuk magunkat” – értékelt Ange Postecoglou, a Tottenham mestere.

Az ausztrál tréner szerint Cristian Romero sérülése (az argentin védőt Radu Dragusin váltotta – a szerk.) döntő jelentőségű volt, meglátása szerint a világbajnok bekk jelenléte kulcsfontosságú volt a játék irányításához, s kiválása komoly gondokat okozott a „sarkantyúsoknak”.

„Ange egy remek edző – állt ki az egyre több kritikával szembesülő Postecoglou mellett Cristian Romero. – Ezt már az előző idényben is láthattuk, a mostani évadban komoly sérüléshullám nehezíti meg a dolgunkat. Elsőként mindig a játékosokat kritizálják, aztán 10 vereséget követően repül a szakmai stáb is, viszont senki nem beszél arról, ami itt valójában történik. (...) Mi elégedettek vagyunk a jelenlegi stábbal, szeretjük azt, ahogy dolgoznak és természetesen az általuk felvázolt harcmodor is jól áll nekünk.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ

Tottenham Hotspur–Chelsea 3–4 (Solanke 5., Kulusevski 11., Szon Hung Min 90+6., ill. Sancho 17., Palmer 61., 84. – mindkettőt 11-esből, E. Fernández 73.)