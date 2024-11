Távozik a BBC-től a csatorna legjobban fizetett sportműsorvezetője, Gary Lineker

A korábbi 80-szoros angol válogatott Gary Lineker 1999 óta műsorvezetője a BBC One angol televíziócsatornán látható Match of the Daynek (A nap meccse), de úgy tűnik, már nem – annyira – sokáig. A BBC News szerint a mostani idény végén búcsúzik el a 63 éves excsatár, míg a The Sun értesülései alapján egy 18 hónapos szerződéshosszabbítás következtében csak a 2026-os világbajnokság után.

Lineker a csatorna egyik legismertebb arca, ráadásul a legjobban fizetett sportműsorvezetője – évente 1.3 millió fontot (kb. 645 millió forint) keres. Ha sikerül megegyezni a két félnek, és marad a vb végeztéig, akkor a The Sun úgy tudja, lemond a fizetése egy részéről, s évi egymillió fontra (495 millió forint) csökken a bére.

A korábbi támadó játékos-pályafutása során 80 mérkőzésen 48 gólt szerzett az angol válogatottban, amellyel negyedik lett a 1990-es világbajnokságon, klubszinten a Barcelonával KEK-et és Király-kupát, a Tottenhammel FA-kupát nyert. Egyénileg háromszor volt a legjobb gólszerző az angol első osztályban, az 1986-os Aranylabda-szavazáson pedig második helyen végzett, miután a mexikói vb-n hat találattal gólkirály lett.