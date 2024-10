Slot Szoboszlairól: Hihetetlen, hogy ezt háromnaponta képes hozni

Kikerült a brazil válogatott keretéből a szombaton a Liverpool Crystal Palace elleni bajnokiján combizomsérülést szenvedő Alisson Becker, aki biztosan nem lehet ott a Chile és Peru elleni világbajnoki selejtezőkön (Weverton, a Palmeiras kapusa helyettesíti). Alissont a szombati mérkőzés második félidejében kellett lecserélni. Arne Slot vezetőedző a mérkőzés után nem tudta pontosan megmondani, milyen súlyos a kapus állapota.

„Ahogy lesétált a pályáról, abból annyit állapíthattunk meg, hogy a brazil válogatottnál nem játszhat, és a válogatott szünet utáni mérkőzésünket is minden bizonnyal ki kell hagynia. Meglátjuk, hogyan gyógyul, de néhány hétig biztosan nem játszhat” – mondta Slot.

A Liverpool október 20-án a Chelsea-vel játszik bajnokit, három nappal később Lipcsében lép pályára a BL-ben. Ha Alisson sérülése súlyosabbnak bizonyul, valószínűleg az Arsenal, a Brighton és az Aston Villa elleni bajnokikon, illetve a Leverkusen elleni BL-meccsen sem szerepelhet.

Az Alisson helyére beálló cseh Vítezslav Jaros ezen a mérkőzésen mutatkozott be a Liverpool első csapatában. A 23 éves kapusnak a válogatott szünet után is lehet szerepe a csapatban.

„Nagyszerű érzés volt először a Liverpool kapujában állni, szoros mérkőzésen kellett pályára lépnem, örülök, hogy hozzásegíthettem a három ponthoz a csapatot – mondta a klub honlapjának Jaros. – Nem igazán kaptam jó tanácsokat, Alisson sérülése után csak azt mondták, igyekezzek, vegyem fel a mezt, igazítsam meg a lábszárvédőt, és nyomás a pályára. A Palace nyomott, amikor a pályára léptem, így gyorsan bemelegedtem. Napról napra keményen edzünk, nagyszerű, hogy a munkám eredményét megmutathattam a pályán is. Sokszor játszottam kölcsönben, felkészültem, ha kellek még, rendelkezésre állok.”

A szombati bajnokin sérülés miatt le kellett cserélni Alexis Mac Allistert is, Alissonnal ellentétben az argentin középpályás hazautazik a válogatott szünetben, és az argentinok orvosi stábja dönt arról, hogy játszhat-e a válogatottban. Slot a meccs után elmondta, Mac Allister tudta volna folytatni a játékot, de elővigyázatosságból lecserélte, és Szoboszlai Dominikot küldte be helyette a pályára.

Slot Szoboszlairól is beszélt, a Bologna ellen remekül játszó magyar középpályás kezdőcsapatból való kimaradásának okát árulta el még a meccs előtt.

„Eljött az ideje, hogy Curtis Jones is kezdőként játsszon. Ő nem lép pályára a válogatott szünetben, így most kihajthatja magát. Amikor eddig beállt csereként, nem okozott csalódást – mondta Slot. – Dominik minden alkalommal rengeteget dolgozik, ha a pályán van, sok energiát öl a letámadásokba, számomra is hihetetlen, hogy ezt háromnaponta képes hozni. Jó, hogy nem csak három bevethető középpályásunk van, így másokat is bedobhatunk szükség esetén.”

A Liverpool nem hivatalos oldala, a liverpool.com a mérkőzés utáni értékelésében kiemelte, hogy Szoboszlai a második félidőre beállva elsősorban védekezésben jeleskedett, rendszerint a meccsen a labdát 25-ször eladó Trent Alexander-Arnold mögött „takarított”, a támadásokban kevésbé tudott segíteni.