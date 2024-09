Haaland duplájával fordított és nyert a Manchester City

MANCHESTER CITY–BRENTFORD

A Brentford már 22 másodperc után megszerezte a vezetést Manchesterben, a hazai védelem rövidzárlatát Yoane Wissa használta ki. Ez volt a leggyorsabb gól, amit a regnáló bajnok valaha kapott a PL történelmében.

A 19. percben a Brentford térfelén szerzett labdát a City, gyorsan körbejáratták a labdát, majd Kevin De Bruyne továbbított Erling Haalandnak, aki hatalmas erővel talált a jobb felső sarokba.

Bő tíz perccel később ismét a norvég volt eredményes, Ederson kapuskirúgásáért megharcolt Haaland, így az egyben vihette Mark Flekkenre, az ilyen helyzeteket Haaland nem szokta elhibázni, ezúttal sem tette, így a szünetre 2–1-es hazai vezetéssel mehettek a felek.

A második félidőben is Pep Guardiola csapata futballozott veszélyesebben. Grealish, Haaland és Savinho is növelhette volt a kék mezesek előnyét, de Flekken több bravúrt is bemutatott. A Manchester City 2–1-re nyert, továbbra is hibátlan, míg Erling Haaland négy mérkőzésen kilenc gólnál tart.

FULHAM–WEST HAM UNITED

A Fulham az előző idényben oda-vissza megverte a West Hamet úgy, hogy hét gólt szerzett és egyet sem kapott. Marco Silva csapata ezúttal is vezetést szerzett: Emile Smith Rowe érte el az alapvonal előtt a kiúgratást, a visszatett labdáját pedig Raúl Jiménez juttatta a kapuba. Az első félidő amúgy is a hazaiaké volt, míg a West Ham nem talált kaput, addig a Fulham 11 lövéssel is próbálkozott, ebből négyszer Areola mentette meg góltól csapatát, különösen Adama Traore volt aktív. A vendégek részéről Jarrod Bowen egyenlíthetett volna, lövése azonban középre tartott, így nem okozott gondot. A 95. percben jött a slusszpoén, Bowen visszatett labdáját Danny Ings vágta a bal alsó sarokba, így a West Ham United egy pontot elhozott a Fulham otthonából. 1–1

CRYSTAL PALACE–LEICESTER CITY

A gólgyártás James Vardy kezdte meg, a 37 éves támadó a kapus mellett elhúzta a labdát, majd az üres kapuba passzolt a 21. percben. A második játékrész elején megduplázta előnyét a vendég csapat, ezúttal Stephy Mavididi talált a Palace kapujába, mindkét Leicester City-gól előtt Wilfred Ndidi volt az előkészítő.

Nem sokkal később szépítettek a hazaiak: Jean-Phillipe Mateta az ötösön belül helyezte a bal alsó sarokba Tyrick Mitchell centerezését. A Crystal Palace természetesen ment az egyenlítésért, Eberechi Eze lövése a blokkban akadt el, míg Mateta fejese nem talált kaput. A hosszabbításban végül összejött az egyenlítés, Conor Coady volt szabálytalan a 16-oson belül, Mateta pedig értékesítette a tizenegyest a 92. percben, ezzel döntetlenre mentve a találkozót. 2–2,

BRIGHTON–IPSWICH

A két csapat hiába próbálkozott több mint húszszor kapura lövéssel, kaput a Brighton hatszor, míg az Ipswich csupán egyszer talált. A hazaiak végig hatalmas mezőnyfölényben játszottak, de ezt nem tudták gólra váltani. A legközelebb Mitoma állt a vezetéshez, de a bal alsó sarokba tartó lövését Arijanet Muric hárította, az újon Ipswich így megszerezte második pontját a bajnokságban. 0–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Brighton & Hove Albion–Ipswich Town 0–0

Crystal Palace–Leicester City 2–2 (Mateta 47., 90+2. – 11-esből ill. Vardy 21., Mavididi 46.)

Fulham–West Ham United 1–1 (Jiménez 24., ill. Ings 90+5.)

Manchester City–Brentford 2–1 (Haaland 19., 32., ill. Wissa 1.)

Liverpool–Nottingham Forest 0–1 (Hudson-Odoi 72.)

KORÁBBAN

Southampton–Manchester United 0–3 (De Ligt 35., Rashford 41., Garnacho 90+6.)

KÉSŐBB

18.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)

21.00: AFC Bournemouth–Chelsea (Tv: Spíler1)

Vasárnap rendezik

15.00: Tottenham Hotspur–Arsenal (Tv: Match4)

17.30: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)