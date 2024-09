Onana bravúrja után a MU háromszor mattolta a Sotont

A Manchester United közel három hete, még a Brighton ellen szerzett utoljára gólt az angol élvonalban, azóta viszont négyet is kapott, s úgy tűnt, a Brighton 95. percben szerzett győztes találata, majd Liverpooltól bekapott hármas után sorozatban ötödik gólját is beszedi Erik ten Hag csapata, hiszen a Southampton otthonában fél óra játék után tizenegyeshez jutottak a vendéglátók. Diogo Dalot rossz ütemű becsúszása után Tyler Dibling került földre a tizenhatos vonalánál, Stuart Attwell nem sokat habozott a büntető megítélésével, ám Cameron Archer nem túl jó kísérletét André Onana kivédte. Néhány perccel később pedig megszakadt a United góltalansági sorozata, amikor Cristian Eriksen kisszöglete után Bruno Fernandes beadását Matthijs De Ligt fejelte precízen a jobb alsóba. Sőt, újabb hét perc után tovább növelte előnyét a vendégcsapat, amikor megint Eriksen végezhetett el szögletet, de ezúttal a hosszúnak bizonyult, ám a tizenhatos bal sarkának közelében Marcus Rashfordig jutott a labda, ő pedig befelé tolt rajta kettőt, lajd okosan a hosszú alsó sarokba lőtt, a labda a kapufa tövéről pattant a gólvonal mögé.

A második félidőben a United végig ellenőrzése alatt tartotta az eseményeket, s hiába cseréltek a hazaiak a félidő közepéhez közeledve egyszerre négyet is, még kapura lövésig sem jutottak, márpedig gólhelyzet nélkül még szépíteni is nehéz, nemhogy egyenlíteni. A mérkőzés végül a 79. percben dőlt el végleg, amikor a Southampton megfogyatkozott, miután Jack Stephens nyújtott lábbal, térdmagasságban berepülve próbálta megállítani a megiramodó Alejandro Garnachót, ami nem is sikerülhetett neki, villant is a piros lap – a hazaiak őszinte meglepetésére és felháborodására.

Ugyan a hajrában a United még néhány helyzetet kialakított, s a végén a hatperces hosszabbítás végén éppen Garnacho volt az, aki Dalot jobbról érkező lapos centerezését 8 méterről a léc alá bombázta, ezzel beállítva a 3–0-s vendéggyőzelmet jelentő végeredményt.

ÖSSZEFOGLALÓ

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

Southampton–Manchester United 0–3 (De Ligt 35., Rashford 41., Garnacho 90+6.)

