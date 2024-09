„Ez egy tökéletes este” – a 100. válogatott meccsén duplázó Harry Kane

„Ez egy tökéletes este – jelentette ki az angol klasszis a finnek elleni összecsapás után. – Csatárként természetesen gólt szerettem volna szerezni a századik válogatott meccsemen és persze nyerni is szerettem volna. Rendkívül boldog vagyok, hogy mindkettő összejött. Ez egy büszke este a családomnak és nekem, és ezt ki is fogjuk élvezni.”

Azzal kapcsolatban, hogy egy utólag elvett gól miatt nem lett meg a mesterhármas, az angol játékos egyszerű választ adott.

„Volt még több lehetőségem is gólokat szerezni, de a játékperceimre is figyelni kellett, mert rengeteg meccsünk lesz a közeljövőben.”

Harry Kane a folytatásban beszélt még arról, hogy mi motiválja ennyi év után is.

„Mindig is beszéltem róla, hogy a folyamatos kritika, amit minden futballista kap, számomra milyen motiváló tud lenni. Szeretném mindig bebizonyítani az embereknek, hogy tévednek és magamnak is, hogy képes vagyok még ezt csinálni. Ez a hozzáállás csak még éhesebbé tesz, hogy továbbra is a legjobbamat nyújtsam.”

„Lesz majd egy nap – még nem tudom, mikor –, amelytől kezdve már nem fogom tudni tartani ezt a szintet, de addig is minden tőlem telhetőt megteszek. Úgy hiszem, ezt ma sikerült is megmutatnom és októberben ugyanez a tervem” – tette hozzá az immár százszoros angol válogatott csatár.