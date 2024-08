PL: Solanke helyett Vardy került főszerepbe – a klublegenda góljával mentett pontot a Leicester a Tottenham ellen

A két csapat éppen az egymás elleni meccsük napján jelentett be egy közös transzfert: a Tottenham játékosa, Oliver Skipp 2029 nyaráig szóló szerződést írt alá a Leicester Cityvel. A 23 éves védekező középpályás a Spurs saját nevelése volt, más klubnál eddig egyszer, egy idény erejéig kölcsönben a Norwich Cityben szerepelt. A hírek szerint a „rókák” 20 millió fontot fizettek érte.

Oliver Skipp is City 👊 pic.twitter.com/ijgGH0lpXQ — Leicester City (@LCFC) August 19, 2024

Az 1. forduló utolsó, hétfői mérkőzését a Tottenham kezdte jobban (a 64 millió euróért érkező csatár, Dominic Solanke kezdett), az első negyedórában benne volt a levegőben a vendéggól. Erre azonban a 29. percig kellett várni, James Maddison beadásából Pedro Porro csúsztatta a hosszúba (0–1).

A Spurs nagy fölényben játszott, Guglielmo Vicariónak nem is kellett védenie az első félidőben. A második játékrészt is nagy lendülettel kezdték a londoniak, de az 57. percben a leicesteri ikon, Jamie Vardy fejjel egalizált (1–1). A 37 éves angol csatár pályára lépése sokáig kérdéses volt, de végül is vállalni tudta a játékot.

Az egyenlítő találat fellelkesítette a hazaiakat, és kiegyenlítetté vált a játék. Vardy a 70. percben a második gólját is megszerezhette volna, ám kissé éles szögből leadott lövésére még éppen leért Vicario. Egy perccel később Rodrigo Bentancur sérülése miatt hét percre megállt a játék. Az uruguayi középpályás egy sarokrúgás után fejelt össze Issahaku Fatawuval, és a fejére esett...

Bentancur fejsérülést szenvedett (fotó: Getty Images)

Hasonlóan ijesztő jelenetet láthattunk már az első fordulóban, a Nottingham Forest mérkőzésén Danilo szenvedett súlyos lábsérülést.

A hajrában újabb gól már nem született, így a csapatok megosztoztak a pontokon. A mérkőzés egészét tekintve a döntetlennel a Leicester lehet elégedett, a Tottenham pedig joggal lehet bosszús.

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

Leicester City–Tottenham Hotspur 1–1 (Vardy 57., ill. Porro 29.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Brentford–Crystal Palace 2–1 (Mbeumo 29., Wissa 76., ill. Pinnock 57.)

Chelsea–Manchester City 0–2 (Haaland 18., Kovacic 84.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Ipswich Town–Liverpool 0–2 (Diogo Jota 60., Szalah 65.)

Arsenal–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Havertz 25., Saka 74.)

Everton–Brighton & Hove Albion 0–3 (Mitoma 26., Welbeck 56., Adinga 86.)

Kiállítva: Young (66., Everton)

Newcastle United–Southampton 1–0 (Joelinton 45.)

Kiállítva: Schär (28., Newcastle)

Nottingham Forest–AFC Bournemouth 1–1 (Wood 23., ill. Semenyo 86.)

West Ham United–Aston Villa 1–2 (Paquetá 37. – 11-esből, ill. Am. Onana 4., Durán 79.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Manchester United–Fulham 1–0 (Zirkzee 87.)