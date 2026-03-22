Ovecskin megszerezte az 1000. gólját az NHL-ben

2026.03.22. 20:47
Alekszandr Ovecskin megszerezte az 1000. gólját (Fotó: Getty Images)
jégkorong NHL Alekszandr Ovecskin
Alekszandr Ovecskin, a Washington Capitals orosz sztárja megszerezte ezredik gólját az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) az alapszakasz- és a rájátszás-találatokat összesítve.

A fővárosiak vasárnap a playoffba jutást már korábban bebiztosító, listavezető vendég Colorado Avalanche-től kikaptak ugyan hosszabbításban 3–2-re, ám Ovecskin így is ünnepelhetett. 

A 40 éves csatár a harmadik harmadban emberelőnyből, a védjegyévé vált kapásgóllal egyenlített 2–2-re, és ez volt az ezredik gólja.

Alapszakaszban 923-szor, rájátszásban pedig 77-szer talált be. Rajta kívül csak az 1999-ben visszavonult Wayne Gretzky tudott ilyen magasságokba eljutni, a kanadai legenda 1016 gólig jutott, ebből az alapszakaszban 894, a playoffban pedig 122 gólt ütött.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
New York Rangers–Winnipeg Jets 2–3 – szétlövéssel
Washington Capitals–Colorado Avalanche 2–3 – hosszabbításban

 

Legfrissebb hírek

Erste Liga: egyetlen, hosszabbításos gól döntött, elődöntős a DVTK

Jégkorong
34 perce

Jégkorong: ezüstérmes az Újpest az U18-as osztrák bajnokságban

Utánpótlássport
1 órája

NHL: Taraszenko hosszabbításban döntött, Kucserov átvette a vezetést a pontlistán

Amerikai sportok
11 órája

Hári János elárulta, mi kell a Fehérvár továbbjutásához a Klagenfurt ellen

Jégkorong
12 órája

NHL: idegenbeli győzelemmel tette biztossá helyét a rájátszásban a Colorado

Amerikai sportok
Tegnap, 8:01

A BJA negyedszer is legyőzte az Újpestet, elődöntős az Erste Ligában

Jégkorong
2026.03.20. 21:00

NHL: térdműtéten esett át a Toronto olimpiai bajnok sztárja

Amerikai sportok
2026.03.20. 18:25

Hét ellenféllel tíz felkészülési mérkőzést játszik a magyar jégkorong-válogatott

Jégkorong
2026.03.20. 12:46
Ezek is érdekelhetik