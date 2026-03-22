Ovecskin megszerezte az 1000. gólját az NHL-ben

Alekszandr Ovecskin, a Washington Capitals orosz sztárja megszerezte ezredik gólját az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) az alapszakasz- és a rájátszás-találatokat összesítve.
A fővárosiak vasárnap a playoffba jutást már korábban bebiztosító, listavezető vendég Colorado Avalanche-től kikaptak ugyan hosszabbításban 3–2-re, ám Ovecskin így is ünnepelhetett.
A 40 éves csatár a harmadik harmadban emberelőnyből, a védjegyévé vált kapásgóllal egyenlített 2–2-re, és ez volt az ezredik gólja.
Alapszakaszban 923-szor, rájátszásban pedig 77-szer talált be. Rajta kívül csak az 1999-ben visszavonult Wayne Gretzky tudott ilyen magasságokba eljutni, a kanadai legenda 1016 gólig jutott, ebből az alapszakaszban 894, a playoffban pedig 122 gólt ütött.
JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
New York Rangers–Winnipeg Jets 2–3 – szétlövéssel
Washington Capitals–Colorado Avalanche 2–3 – hosszabbításban
