Víz alatti hoki klubcsapat Eb-t rendeznek a Duna Arénában

A Magyar Búvár Szakszövetség tájékoztatása szerint a rangos megmérettetésnek a Duna Aréna biztosít helyszínt, Európa egyik legkiválóbb, három méter mély versenymedencéjében zajlanak majd a mérkőzések.

A kontinens legerősebb országainak legjobb klubcsapatai mérik össze tudásukat, míg azokból az országokból, amelyekben kevesebb egyesület működik, válogatott összetételű csapatok érkeznek. Európán kívüli résztvevők is csatlakoznak a mezőnyhöz, többek között az Egyesült Államokból és Kolumbiából, ami tovább növeli a torna nemzetközi rangját. Harminchét csapat érkezik mintegy 15 országból, ugyanakkor a részt vevő nemzetek köre ennél is szélesebb: több csapat nemzetközi összetételű, Magyarországot egy férfi- és egy női együttes képviseli.

A nőknél két, a férfiaknál három csoportban zajlanak majd a küzdelmek körmérkőzéses rendszerben. A csoportkör eredményei határozzák meg a szombati rájátszás beosztását: a nőknél felső és alsó ház, a férfiaknál alsó, középső és felső ház alakul ki. Ezekben a szakaszokban újabb körmérkőzések döntenek a végső helyezésekről.

A víz alatti hoki története 1954-ig nyúlik vissza, amikor Angliában Alan Baker megalkotta az „Octopush” néven ismert játékot. A sportág azóta jelentős fejlődésen ment keresztül: a szabályok, a felszerelések és a csapatlétszám módosulásával mára nemzetközileg elismert és kedvelt sporttá vált. Magyarországon 1995 óta van jelen, a budapesti csapatok szakmai munkáját az Egyszusz Vízihoki Klub koordinálja. A hazai mezőny 1998 óta versenyszinten működik, és azóta folyamatos a részvétel a nemzetközi tornákon – olvasható a szövetség közleményében.

A sportág különleges kihívásokat támaszt a versenyzőkkel szemben. A játékot 35 centiméteres ütővel, két kapura játsszák, miközben a játékosok búvármaszkot, légzőcsövet és uszonyt viselnek. A másfél kilogrammos, ólombetétes korong a medence alján mozog, a játékosok pedig folyamatosan merülnek és emelkednek, miközben három dimenzióban kell figyelniük a játék alakulását. A mérkőzések két 15 perces tiszta játékidőből állnak, és általában öt-tíz gól születik.