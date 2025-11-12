Nemzeti Sportrádió

Megelégelték a kritikákat: megújul az NBA All Star-gála

2025.11.12. 09:36
Retteghetnek az amerikaiak a Nikola Jokics, Luka Doncic duótól? (Fotó: Getty Images)
Új formátumban rendezik meg februárban az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság All Star-mérkőzéseit: az elképzelés az, hogy két, amerikai játékosokból és egy külföldiekből álló csapat küzd majd meg egymással.

 

A liga közlése szerint a Los Angeles-i gálán három nyolcfős együttes szerepel majd. A szavazás lényegében nem változik az eddigiekhez képest, ugyanis főcsoportonként választják ki a játékosokat. 

A rajongók, a szakírók és a játékosok voksai alapján kerül ki a két főcsoportból öt-öt kosaras – a „kezdőötös” –, a hét-hét cserejátékost pedig az edzők választják ki. Ezek után sorolják három csapatba a résztvevőket. 

Ideális esetben 16 amerikai és nyolc külföldi kosaras kerül a 24 kiválasztott közé, de ha a 16:8-as arány nem lenne meg, akkor Adam Silver, az NBA első embere tölti majd fel azt az együttest, melyben nincs elég játékos. A három csapat meccseit február 15-én, az olaszországi téli olimpia alatt tartják és az Egyesült Államokban ugyanúgy az NBC közvetíti, mint a játékokat.

Ezért bejelentették, hogy a szokásos kezdési időpont módosul, a keleti parti idő szerint 20 óráról három órával korábbra. Így közvetlenül az Egyesült Államok–Németország olimpiai jégkorong-csoportmérkőzés után kerül rá sor. 

 

 

 

