Méregdrága lakosztályok, aligátorkolbász és csapatszínű koktélok – ilyen a Super Bowl a helyszínen 

A Katrina hurikán viszontagságai New Orleans lakosságának, sőt az egész országnak komoly sebeket okozott. A vihar alatt a stadion menedékhelyet teremtett több mint 30 000 ember számára. A hatalmas erejű hurikán felszakította a tetőt, az egész létesítményben több berendezés is kritikussá vált. A vihar elvonulta után a kárrendezés több mint egy évig tartott. Többek között a falpaneleket, rengeteg tetőelemet és a szőnyeget is kicserélték. Közel másfél év után ismét meccset rendezhettek a Superdome-ban. A szezonnyitón a New Orleans legyőzte a csoportrivális Atlanta Falcons, a mérkőzés egyfajta szimbóluma lett az újrakezdésnek. Az addig is ikonikus stadion a hurrikán során betöltött szerepe miatt a remény és a felépülés egyik jelképe. A megrongálódott stadion a város jelképe lett (Fotó: Getty Images)