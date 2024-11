Saquon Barkleyt nem rémítette meg az ördög üzenete

A HÉT JÁTÉKOSA. A Philadelphia a 37–20-as, Los Angeles Rams elleni győzelmét nagyban köszönheti Saquon Barkley futónak, aki 255 futott yardot szerzett, elkapásokkal együtt 302 yardig jutott – mindkettő Eagles-klubrekord és egyéni csúcs is. Barkley emellett szerzett egy 72 és egy 70 yardos futott touchdownt is. A meccs közben egyszer érezte kényelmetlenül magát, amikor kiírták az óriáskivetítőre, hogy 16 yardra van az egyéni rekordjától, ami eddig 189 futott yard volt. „Bárcsak ne láttam volna meg. Ez az ördög üzenete, én mindig annak látom, és éppen ezért igyekszem kizárni. A csapatért játszom, és ha ez új rekordot jelent, akkor az csak úgy megtörténik. Nem én üldözöm a rekordokat, azok jönnek hozzám” – mondta Barkley.

Saquon Barkley’s 17 Game Pace:



➖2,151 Rushing Yards

➖2,548 Total Yards

➖19 TD’s



The single season rushing yards record?



Eric Dickerson: 2,105



The single season total yards record?



Chris Johnson: 2,509



We’re witnessing one of the GREATEST seasons from a RB in NFL History. pic.twitter.com/NDYNYeXBz1 — Austin Abbott (@AustinAbbottFF) November 25, 2024

A HÉT PÁROSA. A Detroit három futott touchdownnal győzött Indianapolisban, ahol a futói történelmet írtak. Jahmyr Gibbs kettő, David Montgomery egy TD-t szerzett, s ezzel mindketten eljutottak tízig ebben az idényben. A tízes határt az előző évadban is elérték, s az NFL-ben előttük még sohasem történt olyan, hogy két csapattárs egymás utáni idényekben 10-10 futott touchdownt szerez. Jared Goff irányító ezúttal passzolt TD nélkül zárt, de a Detroit 10–1-es mutatóval áll, amire legutóbb 90 éve volt példa.

A HÉT DIVÍZIÓJA. A Detroithoz hasonlóan a Minnesota és a Green Bay is győzött az NFC Északi csoportjából, így a Lions 10–1-gyel, a Vikings 9–2-vel, a Packers pedig 8–3-mal áll. A jelenlegi csoportbeosztás 22 évvel ezelőtti kialakítása óta először fordul elő, hogy az első 12 hét után ugyanannak a divíziónak három együttese is legalább nyolc sikerrel áll.

A HÉT VÉDŐJE. A Cleveland–Pittsburgh csoportrangadóknak évek óta plusz pikantériát ad Myles Garrett és T. J. Watt rivalizálása. A liga két legjobb szélső védőfalembere közül Wattot 2021-ben, Garrettet tavaly választották meg a liga legjobb védőjének, és a csütörtöki mérkőzésen is rivaldafénybe kerültek. Aztán a nagy hóesésben, akárcsak a Browns, Garrett is felülkerekedett riválisán: míg Watt alig-alig mutatott valamit, Garrett három sacket is jegyzett és egyszer kiütötte a labdát Russell Wilson kezéből, ezzel segítve a diadalhoz a Brownst. „Tisztelem T. J.-t és a többi Steelers-játékost is, de én vagyok a liga első számú szélső védőfalembere és az Év védője szavazás favoritja. Én vagyok a number one. Senki más ellen nem készülnek fel úgy az ellenfelek, mint ellenem, de ki is hajíthatják a terveiket a kukába, mert úgyis utat találok az irányítóhoz” – mondta a meccs után 98.5 sackkel álló Garrett, akinek jövő decemberig van ideje arra, hogy minden idők legfiatalabb játékosaként 100-ig jusson.

A HÉT ŐRÜLETE. Alig több mint három perccel a vége előtt 20–9-re vezetett a Dallas Washingtonban, aztán 34–26 lett a vége. A bő három perc alatt négy touchdown született, méghozzá furcsánál is furcsább módon. Zach Ertz négyyardos elkapásában még semmi különös nem volt, de miután három pontra felzárkózott a Commanders, a kirúgás után KaVontae Turpin alig tudta megkaparintani a labdát, ám aztán elindult vele a washingtoni célterület felé, első ellenfelét az NBA-ben is ritkán látott 360 fokos lefordulással rázta le, majd abból a lendületből 99 yardos touchdownig nyargalt.

KAVONTAE TURPIN WITH THE HOUSE CALL OF ALL HOUSE CALLS



BUILD THIS MAN A STATUE BUT ONE THAT MOVES BECAUSE HE IS NEVER STILL



(via @dallascowboys) pic.twitter.com/OxCHfwcRuC — RJ Ochoa (@rjochoa) November 24, 2024

A Washington nem adta fel, egy gyors mezőnygól után hétpontos hátrányban még egyszer visszakapta a labdát, de már csak fél perc volt hátra. A dallasi védelem annyira ügyelt arra, hogy levédekezze a pálya szélét, hogy a Jayden Danielstől labdát kapó Terry McLaurin a pálya közepe felé kanyarodva befuthatott a célterületig, 86 yardos TD-t szerezve. Austin Seibert jutalomrúgása után jöhetett volna a hosszabbítás, csakhogy a korábban nagyon megbízható kicker elhibázta (a meccsen másodszor), így egypontos előnyben maradt a Cowboys.

An unprobable comeback ends in COMPLETE DISASTER as Seibert misses his second extra point on the day - this one which would have likely sent Washington into overtime pic.twitter.com/y26YNpXgRr — Mark Tyler (Hogs Haven) (@Tiller56) November 24, 2024

Seiberthez hasonlóan járt John Carney 2003-ban a New Orleans Jacksonville elleni meccsén, amikor egy hihetetlen játék után hiányzott az extra pont az egyenlítéshez.

21 years ago John Carney did the same thing for the New Orleans Saints after they had multiple laterals to score with no time left and needed the extra point for OT https://t.co/1dBB3u4qMc pic.twitter.com/Vrb5KIkYhn — Patriots 300 Level Podcast (@pats300levelpod) November 25, 2024

A Washington utolsó esélye a trükkös kirúgás volt, amelyre idén már felkészülnek az ellenfelek is, a dallasi Juanyeh Thomas pedig olyannyira készen állt, hogy az ölébe rúgott labdával touchdownt ért el, kialakítva a 34–26-os végeredményt.

A HÉT VESZTESE. A New York Giants tavaly tavasszal négy évre szóló, 160 millió dolláros szerződést kötött Daniel Jonesszal. Az irányító magas fizetése miatt a klub vezetőségének meg kell fontolnia, kire költ további milliókat, és ebben az évben több olyan játékost is elengedett, aki új csapatában a liga legjobbjai közé tartozik. Saquon Barkleyról fent írtunk, míg Xavier McKinney safety a Green Bayben idei hetedik interceptionjével vezeti a ligát, miközben a Giants védői tíz meccs óta képtelenek lehalászni az ellenfél irányítójának passzát. Jones ráadásul az előző héten közös megegyezéssel távozott a New Yorktól, amely csaknem 70 millió dollárt bukik az irányító szerződésének hátralévő garantált tartalma miatt.

A HÉT PÁRHARCA. Jim Harbaugh közel tízévnyi távollét (azaz egyetemi edzősködés) után visszatért az NFL-be, s miután új csapata, a Los Angeles Chargers a sorsolás folytán összefutott a Baltimore Ravensszel, a vezetőedző ismét összecsaphatott bátyjával, a nála két évvel idősebb John Harbaugh-val. John 2008 óta a Ravens edzője, míg Jim 2011 és 2014 között a San Franciscót irányította. Akkor kétszer is találkoztak, 2011-ben az alapszakaszban hálaadás napi mérkőzésen a Ravens 16–6-ra nyert az első olyan NFL-meccsen, amelyen a két csapat vezetőedzői testvérek voltak. A következő idény összecsapása igazán emlékezetes lett, hiszen a 49ers és a Ravens a Super Bowlban mérkőzött meg egymással, s újfent Ravens-siker született, 34–31-re nyert John csapata. Most Los Angelesben találkoztak, Jim együttese sokáig tartotta magát, de végül harmadszor is John Harbaugh örülhetett.

WHOLESOME: John Harbaugh and Jim Harbaugh hugged on the field after the game…



John: “You’re a great coach”



Jim: “I love you”



John: “I love you, too”



🥹🥹🥹



pic.twitter.com/Ne97IvyySt — MLFootball (@_MLFootball) November 26, 2024

A HÉT FELJELENTÉSE. Baker Mayfield kiválóan játszott a New York Giants ellen, csaknem 300 passzolt yard mellett egy futott touchdownnal segítette győzelemhez a Tampa Bayt. Miközben a pályán a playoffba jutásért küzd, azon kívül a saját családjával kezdett pereskedni. Vagyis édesapja és a bátyja vállalatát jelentette fel, s követel tőlük 12 millió dollárnyi tartozást, amelyet 2018 és 2021 között halmoztak fel – Baker Mayfield számlájáról a játékos tudta nélkül került át négy év alatt ekkora összeg a családi vállalkozásba. Várhatóan nem lesz valami mosolygós a család hálaadási vacsorája.

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. A Seattle az Arizona legyőzésével átvette a vezetést az NFC Nyugati csoportjában, és rájátszást érő helyre ugrott. A Seahawkshoz hasonlóan 6–5-ös mérleggel álló Cardinals a rosszabb egymás elleni eredmény miatt kicsúszott onnan, de a négyes nagyon szoros, az 5–6-os Rams és 49ers helyzete sem reménytelen. Ahogy a Tampa Bay (5–6) is lőtávolságon belül van az Atlantához képest a Déli csoportban.

AFC. Erőnyerő: Kansas City Chiefs (10–1)

Wild Card-párosítások: Buffalo Bills (9–2)–Denver Broncos (7–5), Pittsburgh Steelers (8–3)–Los Angeles Chargers (7–4), Houston Texans (7–5)–Baltimore Ravens (8–4)

NFC. Erőnyerő: Detroit Lions (10–1)

Wild Card-párosítások: Philadelphia Eagles (9–2)–Washington Commanders (7–5), Seattle Seahawks (6–5)–Green Bay Packers (8–3), Atlanta Falcons (6–5)–Minnesota Vikings (9–2)

HA MOST DRAFTOLNÁNAK. A szabadnapos Jacksonville 2–9-es mérlegéhez a 12. fordulóban „felnőtt” a Giants és a Las Vegas is, s mindketten megelőzték a Jaguarst, jelen állás szerint az első draftcetli a New York-iaké lenne.

Draftsorrend, top 8: 1. New York Giants (2–9), 2. Las Vegas Raiders (2–9), 3. Jacksonville Jaguars (2–9), 4. New England Patriots (3–9), 5. Cleveland Browns (3–8), 6. Carolina Panthers (3–8), 7. New York Jets (3–8), 8. Tennessee Titans (3–8)

NFL, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

CSÜTÖRTÖK

Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers 24–19

VASÁRNAP

Carolina Panthers–Kansas City Chiefs 27–30

Chicago Bears–Minnesota Vikings 27–30 – hosszabbítás után

Houston Texans–Tennessee Titans 27–32

Indianapolis Colts–Detroit Lions 6–24

Miami Dolphins–New England Patriots 34–15

New York Giants–Tampa Bay Buccaneers 7–30

Washington Commanders–Dallas Cowboys 26–34

Las Vegas Raiders–Denver Broncos 19–29

Green Bay Packers–San Francisco 49ers 38–10

Seattle Seahawks–Arizona Cardinals 16–6

Los Angeles Rams–Philadelphia Eagles 20–37

HÉTFŐ

Los Angeles Chargers–Baltimore Ravens 23–30

A 13. FORDULÓ MŰSORA

Csütörtök

18.30: Detroit Lions–Chicago Bears (Tv: Arena4)

22.30: Dallas Cowboys–New York Giants (Tv: Arena4)

Péntek

2.20: Green Bay Packers–Miami Dolphins (Tv: Arena4)

21.00: Kansas City Chiefs–Las Vegas Raiders (Tv: Arena4)

Vasárnap

19.00: Atlanta Falcons–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

19.00: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers

19.00: Jacksonville Jaguars–Houston Texans

19.00: Minnesota Vikings–Arizona Cardinals

19.00: New England Patriots–Indianapolis Colts

19.00: New York Jets–Seattle Seahawks

19.00: Washington Commanders–Tennessee Titans

22.05: Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers

22.25: New Orleans Saints–Los Angeles Rams

22.25: Baltimore Ravens–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Buffalo Bills–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Denver Broncos–Cleveland Browns (Tv: Arena4)