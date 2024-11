NFL: a Browns három futott TD-vel győzte le a Steelerst

Clevelandben megszakadt a Pittsburgh Steelers győzelmi sorozata, amely az előző öt meccsét megnyerte és 8 (győzelem)–2 (vereség)-es mérleggel várta a 2–8-cal induló Browns elleni meccset. Ezen a találkozón azonban a hazaiak akarata érvényesült, elsősorban a hatékony futójátéknak köszönhetően.

A gól nélküli első negyed után a Browns Winston Reid futott TD-je és egy-egy mezőnygól után 10–3-as előnnyel vonult a nagyszünetben. A harmadik felvonásban 10–6-ra zárkózott fel a Steelers Chris Boswell második mezőnygóljával, de a rúgónak az első negyedben volt egy rontott kísérlete is, az idényben a második, 58 yardról, azok után, hogy az előző fordulóban, a Ravens ellen hat sikeres kísérlettel győzelemre vezette csapatát (csak mezőnygólokkal tudott győzni a Steelers).

A negyedik negyed hózáport és valódi pontesőt is hozott, de hiába szerzett két TD-t is a Pittsburgh, a Cleveland is eljutott kétszer a célterületre, előbb az irányító, Jameis Winston, majd a hajrában Nick Chubb futásával, így végül 24–19-re a Browns győzött. A hazaiak irányítója, Jamies Winston 219 passzolt yarddal és egy futott TD-vel zárt, ami mellett az is belefért, hogy eladjon egy labdát. A másik oldalon Russell Wilson egy passzolt TD-vel és 270 yarddal zárt.

A MECCSET ELDÖNNTŐ CHUBB-FUTÁS



A 12. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers 24–19

Vasárnap

19.00: Carolina Panthers–Kansas City Chiefs

19.00: Chicago Bears–Minnesota Vikings

19.00: Houston Texans–Tennessee Titans

19.00: Indianapolis Colts–Detroit Lions (Tv: Arena4)

19.00: Miami Dolphins–New England Patriots

19.00: New York Giants–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Washington Commanders–Dallas Cowboys

22.05: Las Vegas Raiders–Denver Broncos

22.25: Green Bay Packers–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

22.25: Seattle Seahawks–Arizona Cardinals

Hétfő

2.20: Los Angeles Rams–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)