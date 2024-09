Hillt kétszer is „megbilincselték”, Simone Biles férje volt a Bears hőse

A HÉTVÉGE MEGLEPETÉSE. New Englandben Bill Belichick vezetőedző elköszönésével az előző idény végén végleg véget ért a Patriots 2000 óta tartó sikeres korszaka. A csapat irányítását Jerod Mayo vette át, és arra lehetett számítani, hogy hosszú építkezésbe kezd – ehhez képest az első fordulóban bravúros győzelmet aratott az AFC egyik fő esélyese, a Cincinnati Bengals ellen, és ezt követően az új edzőt Super Bowl-győzteseknek járó ünneplésben részesítették az oldalvonalnál.

they doused Jerod Mayo for beating the Bengals. Bill Belichick would have made guys run until they were comatose pic.twitter.com/EGAGeOwBu3 — Christian D'Andrea (@TrainIsland) September 8, 2024

A Bengals irányítója, Joe Burrow a nyolcadik meccsét vesztette el az NFL-idények első két fordulójában, és a szezon ezen szakaszában mindössze egy győzelmet aratott karrierje során. A héten a Kansas City vár a Cincinnatire, amely Burrow draftolása óta csak a Minnesotát tudta legyőzni az első két forduló valamelyikében, még 2021-ben, hosszabbításban.

A HÉTVÉGE DOMINANCIÁJA. A Carolina előző idénye maga volt a rémálom: a drafton elsőként kihúzott Bryce Young képtelen volt úgy játszani, ahogy elvárták volna tőle, a csapat ligautolsó lett. A vigaszdíjat azonban nem használhatta az idei drafton, hiszen első körös választási jogát eladta a Chicagónak. Nem sokat javult a keret a holt idényben, de Young fejlődésében bízhattak a Panthersnél – erre az irányító első alapszakaszbeli passzkísérlete az ellenfél védőjénél landolt. Young és a Panthers nem tudott felkelni a sokkból, a New Orleans Saints 47–10-re elsöpörte a Carolinát, amelyre ugyanolyan hosszú ősz vár, mint egy évvel ezelőtt.

A HÉT SZERZŐDÉSE. Néhány órával a vasárnapi idénynyitója előtt jelentette be a Dallas Cowboys, hogy új négyéves, 240 millió dolláros szerződést kötött Dak Prescott irányítóval, aki 2028 végére több mint 400 millió dollárt fog keresni. Jerry Jones 1989-ben 140 millió dollárért vette meg a klubot és az akkori stadionját. Prescott az új szerződéssel a zsebében 33–17-es győzelemre vezette a Cowboyst a Cleveland ellen – de erre a megállapodásra csak akkor fognak elégedetten visszatekinteni a szurkolók és a klub vezetősége, ha Super Bowlt is nyer a 31 éves irányító a csapattal.

A HÉT BOTRÁNYA. Miközben Prescott a dollárokat számolgatta, Tyreek Hill vasárnap délelőttje igencsak zaklatott volt: a Miami Dolphoins futóját egy floridai utcán két rendőr kiráncigálta az autójából, és megbilincselte. Nem sokkal később elengedték a játékost, akit a hivatalos indok szerint az együttműködés hiánya miatt állítottak elő (felhúzta az ablakot, miközben a rendőr beszélt hozzá). A csapat felháborodott a történteken, Hill ügynöke az intézkedő rendőrök elbocsátását követeli, miután az esetről készített videó is nyilvánosságra került.

BREAKING: The Tyreek Hill body cam footage has been released. And it is about as disgusting as you would expect:



pic.twitter.com/VM5PjIt0GK — Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) September 9, 2024

Jacksonville elleni meccsen Hill már játszott délután, és többek között egy 80 yardos touchdown-elkapással segítette csapatát a diadalhoz. A TD utáni ünneplése önmagáért beszél…

This photo of Tyreek Hill's TD celebration 💀 pic.twitter.com/pxgU1EwcN2 — B/R Gridiron (@brgridiron) September 8, 2024

A HÉTVÉGE BEMUTATKOZÁSA. Az 1. játékhéten bemutatkozott Tom Brady, mint szakkommentátor, a FOX-nál a Dallas–Cleveland mérkőzésen elemezte a látottakat. Nem volt annyira lenyűgöző a mikrofon mögött, mint Tony Romo, de nem is volt olyan rémes, mint Jason Witten. Az elején hallhatóan izgult, de aztán egyre inkább belejött, egyre fesztelenebbé vált, még poénkodott is („Én itt ma újonc vagyok.”), a végén pedig kollégája, a New York Giantscel éppen Brady ellen Super Bowlt nyerő Michael Strachan bölcsességét idézte: „A pályán a testemet és a karomat használtam, itt a hangomra van szükség, ami új. De ahogy Michael mondta nekem, ennek óriási előnye, hogy holnap úgy kelek majd fel, hogy nem sajog mindenem.”

Tom Brady (jobbra) és új közvetlen munkatársa, Kevin Burkhardt (Fotó: Getty Images)

A HÉT NYILATKOZATA. Joe Mixon eddigi hét idényében a Cincinnati Bengals futója volt, de a holt idényben váltott, a Houston Texanshoz szerződött. Az Indianapolis elleni debütálása során 159 yardot futott a labdával, touchdownt szerzett, a Texans (amelynek másik új szerzeménye, Stefon Diggs elkapó is kiválóan játszott) meg is nyerte az AFC Déli csoportjának első rangadóját. „Kétségtelen, hogy jobb csapathoz kerültem, itt tisztelnek, elfogadnak, és a csapat fontos tagjának tartanak. A lehető legjobb csapattárs akarok lenni, hogy ezt visszaadjam. Örülök, hogy most már ide tartozom” – mondta Mixon.

A HÉT RÚGÓI. A Pittsburgh Steelers úgy győzött 18–10-re az Atlanta Falcons otthonában, hogy az összes pontját a rúgója, Chris Boswell szerezte. A hat mezőnygólból ráadásul hármat is 50 yardnál távolabbról lőtt. Emellett kényszerűségből puntolnia is kellett, Cameron Johnston ugyanis súlyos térdsérülést szenvedett, amely miatt az egész idényre kidőlt. Boswell az új feladatát is remekül elvégezte, a labda 43 yardra szállt – a Steelers azonban a következő mérkőzésen nem kockáztat Boswell-lel, már szerződtette is Corliss Waitmant punternek.

A Detroit Lions azután nyerte meg hosszabbításban a Rams elleni meccset, hogy újonc rúgója, Jake Bates a rendes játékidő végén mezőnygóllal egyenlített. Bates története azért érdekes, mert egyetemen rúgóként kizárólag a kezdőrúgásokért volt felelős. Az NCAA után tavaly kéthetes próbajátékon volt a Houstonnál, de nem tartották meg. A tavaszi UFL-liga detroiti csapata, a Michigan Panthers szerződtette, és a pontrúgásokkal is megbízta. Az idény során 64, 62 és 60 yardos mezőnygólt is rúgott, és a Lions júniusban esélyt adott neki, amivel eddig él is. A holt szezonban kipróbált 77 UFL-játékosból csak Bates és a minnesotai védő, Jalen Redmond került be az idény eleji NFL-keretekbe.

A HÉTVÉGE CELEBJE. A Hard Knocks az idén a Chicago Bears felkészülését követte, így került bele némi olimpia is, Jonathan Owens safety ugyanis Simone Biles tornász férje, aki elutazhatott az augusztusi alapozás során Párizsba, hogy megnézze, hogyan válik hétszeres olimpiai bajnokká a kedvese. A kihagyás ellenére Owens bekerült a Chicago 53-as keretébe, és a Tennessee elleni hazai idénynyitón főszereplővé vált. A Titans 17–3-ra vezetett, amikor egy puntot blokkolt a Bears speciális egysége, Owensé lett a labda, és vissza is hordta touchdownra. Ezzel az akcióval lendületet szerzett a Chicago, és 24–17-re fordított. „Majdnem szívrohamot kaptam” – írta ki utána a közösségi oldalára Simone Biles.

Simone Biles és Jonathan Owens (Fotó: Getty Images)

A HÉTVÉGE ELSŐJE. A 2023-as idényben kilencszer fordult elő a Scorigami – azaz született olyan végeredmény, amely még sohasem az NFL történetében. A tavalyi évad első fordulójában is volt ilyen, és a 2024-es idény sem kezdődött másképp, a San Francisco 49ers–New York Jets 32–19-es eredménye először fordult elő a liga történetében. Mivel egyre inkább csökken az eddig nem látott eredmények száma, elméletileg csökkennie kellene a Scorigami éves mennyiségének is – a tavalyi kilenc eset nehezen túlszárnyalható.

A HÉTVÉGE ÚJ DIVATJAI. A draftelső Caleb Williams szokatlan díszekkel ékeskedett az első fordulóban, az egyetemi ligában a körmeit rendszeresen színező irányító az NFL-ben sem szakított a szokásával: a kezein narancssárgára festette a körmeit, és a Bears betűit íratta rájuk. Kérdés, divatot teremt-e ezzel a ligában…

Caleb Williams körmei (Fotó: Getty Images)

Fotó: Todd Rosenberg

A másik újdonságot többeken is láthattuk, a sisakra tett szivacsos extra fejvédőket már évek óta használják az edzéseken, és az idén a mérkőzéseken is engedélyezte a liga. Ezek használatával harmadával csökken az agysérülés veszélye az ütközések során. A sisakra tett szivacsos rétegre a fejvédővel azonos színű réteget húznak, így messziről nem sokkal tér el a sisak a többi játékosétól. A hátránya, hogy a fedőréteg miatt könnyebben befülled, így meleg időben nem tanácsos használni, de az engedélyezése mindenképpen a jövőbe mutat, és talán idő kérdése, hogy a plusz védőréteget alapból beépítsék a sisakokba.

James Daniels, a Pittsburgh Steelers támadófalembere a plusz fejvédelem mellett döntött (Fotó: Getty Images)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens 27–20

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Philadelphia Eagles–Green Bay Packers 34–29

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Atlanta Falcons–Pittsburgh Steelers 10–18

Buffalo Bills–Arizona Cardinals 34–28

Chicago Bears–Tennessee Titans 24–17

Cincinnati Bengals–New England Patriots 10–16

Indianapolis Colts–Houston Texans 27–29

Miami Dolphins–Jacksonville Jaguars 20–17

New Orleans Saints–Carolina Panthers 47–10

New York Giants–Minnesota Vikings 6–28

Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders 22–10

Seattle Seahawks–Denver Broncos 26–20

Cleveland Browns–Dallas Cowboys 17–33

Tampa Bay Buccaneers–Washington Commanders 37–20

Detroit Lions–Los Angeles Rams 26–20, h. u.

HÉTFŐN JÁTSZOTTÁK

San Francisco 49ers–New York Jets 32–19

A 2. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Miami Dolphins–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

Vasárnap

19.00: Baltimore Ravens–Las Vegas Raiders

19.00: Carolina Panthers–Los Angeles Chargers

19.00: Dallas Cowboys–New Orleans Saints

19.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

19.00: Green Bay Packers–Indianapolis Colts

19.00: Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns

19.00: Minnesota Vikings–San Francsico 49ers

19.00: Tennessee Titans–New York Jets

19.00: New England Patriots–Seattle Seahawks

19.00: Washington Commanders–New York Giants

22.05: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

22.25: Denver Broncos–Pittsburgh Steelers

22.25: Kansas City Chiefs–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Houston Texans–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Philadelphia Eagles–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)