A Patriots legyőzte a Bengalst, utolsó pillanatos mezőnygóllal fordított a Dolphins

Az Indianapolis Colts 2013 óta nem nyert a nyitó fordulóban, és ez a sorozat ezúttal sem szakadt meg, miután 29–27-re kikapott a Houston Texanstól. A Cincinnati Bengals meglepetésre vereséget szenvedett a New England Patriotstól.

A Miami Dolphins mínusz 14-ről fordította meg a meccsét a Jaguars ellen, Jason Sanders mezőnygólja döntött a mérkőzés legvégén.

Az Arizona Cardinals jól, 10–0-val kezdett, de aztán a Buffalo Bills többek között Josh Allen két touchdownjával fordított, és végül 34–28-ra nyert. Sima vereségbe szaladt bele a Carolina Panthers és a New York Giants a New Orleans Saintscel, illetve a Minnesota Vikingsszal szemben.

A Pittsburgh Steelers touchdown nélkül, Chris Boswell hat mezőnygóljával verte meg 18–10-re az Atlanta Falconst, míg a Tennessee Titans hiába indított 17–0-val, a Chicago Bears a folytatásban Cairo Santos vezérletével fordított.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Atlanta Falcons–Pittsburgh Steelers 10–18

Buffalo Bills–Arizona Cardinals 34–28

Chicago Bears–Tennessee Titans 24–17

Cincinnati Bengals–New England Patriots 10–16

Indianapolis Colts–Houston Texans 27–29

Miami Dolphins–Jacksonville Jaguars 20–17

New Orleans Saints–Carolina Panthers 47–10

New York Giants–Minnesota Vikings 6–28

Később

22.05: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders

22.05: Seattle Seahawks–Denver Broncos

22.25: Cleveland Browns–Dallas Cowboys

22.25: Tampa Bay Buccaneers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Detroit Lions–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

Kedd

2.20: San Francisco 49ers–New York Jets (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens 27–20

Szombaton játszották

Philadelphia Eagles–Green Bay Packers 34–29