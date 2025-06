Parádés győzelemmel második hely a női vízilabda SEAT-kupán

A SEAT-Kupa sorsa szerdán már eldőlt, mivel Hollandia 15–12-re legyőzte a mieinket, megszerezve a második sikert, így egy esetleges pontegyenlőség esetén is az olimpiai bronzérmesé lett volna a trófea. Ennek eshetősége elhárult, amikor a csütörtöki harmadik forduló első mérkőzésén a papírformának megfelelően 13–4-re felülmúlta Új-Zélandot is, és a maximális kilenc ponttal zárta a tornát. Ezzel együtt is bőven maradt presztízsértéke a Görögország elleni mérkőzésnek, egyrészt az ezüstérem miatt, másrészt azért, mert a világkupa-selejtezőn (10–14) és a vk-döntő fináléjában (9–13) is alulmaradt Cseh Sándor csapata, és nem volt mindegy, hogyan teljesítünk a szingapúri világbajnokságon leendő csoportellenfél görögök ellen.

A Hajós uszodában megrendezett mérkőzés előtt három kerek válogatottságot ünneplő játékost köszöntöttek, a tizedik világbajnokságára készülő Keszthelyi Rita 350., Leimeter Dóra és Vályi Vanda 150. alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban.

Káprázatosan indult a mérkőzés, az előző két mérkőzésén összesen 26 gólt kapó magyar csapat befűzte az oktatófilmet a görögöknek, és remek blokkokkal, valamint Neszmély Boglárka védéseivel másfél negyeden át lőtt gól nélkül tartotta Harisz Pavlidisz együttesét. Miután a magyar csapat egy kettős emberelőnyt is kivédekezett, Garda Krisztina sikeres ötméteresével pedig már 3–0-ra vezetett, a görögök időt kértek. Ám ez nem használt rögtön, Varró Eszter, Faragó Kamilla, Keszthelyi Rita és Garda Krisztina szebbnél szebb gólokkal köszöntek be Marina Kocioninak. Öt nullánál következett a második negyed, Faragó megszerezte a második és a harmadik, Varró a második gólját, a görögök képtelenek voltak bármit kezdeni a magyar támadásokkal, legyen szó közeli vagy távoli lövésekről, és persze az emberhátrányos védekezés sem ízlett a kék sapkásoknak. A negyed közepén Hrisztina Sziuti meglőtte a görögök első gólját, és ezt már követték a további találatok is, de ez édeskevés volt a felzárkózáshoz, hiszen a mieink sem vettek vissza. A félidő előtt Varró harmadszor is eredményes volt, míg közvetlenül a dudaszó előtt Garda kicsit távolról, lehetetlen szögből kapura durrantotta a labdát – ez is bepattant. A játék képe és az ötgólos előny (9–4) is megnyugtató volt.

Maradt a magyar fölény a folytatásra is, ugyan már nem maradtak el a görög találatok sem, Vasziliki Plevritu és Eleni Xenaki is két-két gólnál járt a harmadik negyedben, ám egy-egy jó pillanatban jöttek a blokkok, labdaszerzések, míg Görögország rendkívül gyengén használta ki az emberelőnyeit – szemben Cseh Sándor együttesével, amely különösen a záró felvonásban értékesítette eredményesen a fórjait. Varró mellett Keszthelyi tudott négy gólt felmutatni, Sümegi egymás után kétszer is eredményes volt, a kerek 20. találatot pedig Vályi Vanda szerezte meg. A magyar lendület az elejétől a végéig kitartott elöl, amit remek védekezéssel párosított, és parádés győzelmet aratott a vk-győztes Görögország ellen, Harisz Pavlidisz együttese megbizonyosodhatott róla, a mieink kemény riválisok lesznek Szingapúrban.

A hollandok mögött tehát Magyarország végzett a második, Görögország a harmadik, míg Új-Zéland pont nélkül az utolsó helyen a SEAT-kupán.

VÍZILABDA, NŐK

SEAT-KUPA

MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 20–11 (5–0, 4–4, 7–5, 4–2)

Hajós uszoda, 500 néző. V: Ferrari (olasz), Gransjean (holland)

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – Vályi V. 2, KESZTHELYI 4, Peresztegi-Nagy, VARRÓ 4, FARAGÓ K. 3, Baksa V. Csere: Golopencza Sz. (kapus), Szilágyi D. 1, Hajdú K., Aubéli, Sümegi 2, Rybanska 1, GARDA 3. Edző: Cseh Sándor

GÖRÖGORSZÁG: Kocioni – Ninu, V. PLEVRITU 2, Sziuti 1, Müriokefalitaki, XENAKI 3, Giannopulu 1. Csere: Dzurka (kapus), Krassza, Karampecu 1, Szanta 2, Angelidi, Tornaru 1, Kureta. Edző: Harisz Pavlidisz

Emberelőny-kihasználás: 9/6, ill. 8/3. Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –/–. Kipontozódott: Tornaru (28. p.)

A másik mérkőzésen: Hollandia–Új-Zéland 13–4.

A végeredmény: 1. Hollandia 9 pont, 2. MAGYARORSZÁG 6, 3. Görögország 3, 4. Új-Zéland 0