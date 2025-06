Nyéki Balázs: Szerintem ez az egyik legszerethetőbb csapat a vízilabda történetében

„Mindkettő másért volt nehéz, az előző idényben senki nem várta, hogy megnyerjük, most viszont mindenki minket akart legyőzni” – kezdte az értékelését az MTI-nek a zöld-fehérek mestere, Nyéki Balázs.

„A döntőt sosem a taktika dönti el, de persze kell a jó stratégia. Most is váltani kellett a harmadik negyedben, akkor már erélyesebben szóltunk a fiúknak, mert muszáj volt gyorsabb vízilabdára váltani, hogy rendezetlen védelem ellen több gólt szerezhessünk. A Novi Beograd ügyesen lassította a játékunkat az ő sebességükre. Ebben nagyon jók, de mi tudunk ennél gyorsabban játszani. Szerintem ebben meg is újítottuk a vízilabdát.”

A 44 éves tréner külön kiemelte, mennyire örül a négyes döntő legértékesebb játékosának választott Manhercz Krisztián sikerének, akit az ő kérésére hoztak vissza a Ferencvárosba, miután kiderült, hogy az olimpiai bajnok Varga Dénes az előző idény végén távozik a klubtól. Szerinte a 28 éves klasszis az elmúlt évek legjobb magyar vízilabdázója, aki igazi vezéregyéniség, és ezt a Magyar Kupa után a sportág csúcsának számító BL-döntőben is igazolni tudta azzal, hogy nyerőembernek bizonyult a hat góljával.

„Nekem az se jelentett volna többet, ha veretlen idényt produkálunk. Amikor a Barceloneta vendégeként a 9–9-es döntetlen után ötméteresekkel elszenvedtük az egyetlen vereségünket, akkor is köszönetet mondtam a fiúknak, mert nem voltunk csúcsformában, és így is kihoztuk abból a meccsből a maximumot. Ha akkor nyerünk, lehet, hogy itt nem. Nem mintha gond lenne ilyen szempontból a csapattal, de ezek a kudarcok segítenek megőrizni azt a szerénységet, amiért szerintem ez az egyik legszerethetőbb csapat a vízilabda történetében” – jelentette ki Nyéki a tanítványairól.

A Ferencváros első magyar csapatként ismételte meg egy évvel korábbi diadalát a legrangosabb európai kupasorozatban, harmadik végső sikerével pedig – az OSC-t és a Vasast maga mögött hagyva – magyar csúcstartó is lett.

„Személy szerint nekem nagyon sokat jelent az ő sikere. Az első időszaka a Ferencvárosnál nem sikerült túl jól, de nagyon örülök, hogy másodjára már minden tökéletesen alakult” – utalt az MTI-nek Vogel Soma arra, hogy az egyik legjobb barátja, Manhercz a 2017/18-as szezon után tavaly nyáron igazolt ismét a zöld-fehérekhez.

„Talán elárulhatom, hogy a csapattól kapott egy kis pluszmotivációt, ugyanis a pólójáról leszedtük a BL-győztes emblémát, ezzel jelezve, hogy neki ezt még ki kell vívnia.”

A magyar válogatott világklasszis kapusa szerint a címvédés annak ellenére nehezebb volt, hogy ebben a szezonban még dominánsabban játszott a Ferencváros, mint az előző idényben.

„Címvédőként mindenki minket akart legyőzni. Láttuk, mit jelent a Barcelonetának, hogy ötméteresekkel nyertek ellenünk. Nagyon nehéz volt ezt átélni. De tényleg vannak jókor érkező pofonok. Ezek élesebbé, motiváltabbá teszik a csapatot. De ugyanígy azok a sikerek is, amikor nem játszottunk jól, ilyen volt a bajnoki döntő első két felvonása. Ezek a meccsek jól felkészítettek minket erre a négyes döntőre, hogy a kiélezett helyzetekben mi kerekedjünk felül” – mondta a 27 éves hálóőr, aki szintén a legfontosabb periódusban, a negyedik negyedben remekelt.

„Néha kicsit haragszom magamra, mert ha a meccs elején is úgy védek, mint a negyedik negyedben, akkor talán simább lett volna. Persze ezt sosem tudjuk meg. Személy szerint kifejezetten élvezem azt, amikor nyomás van rajtam, amikor izgalmas a meccs, de szerintem ez az egész csapatra jellemző, mint az kiderült a bajnoki döntőben, vagy akár itt, Máltán, a Final Four mindkét meccsén.”

A magyar válogatott csapatkapitánya, Manhercz Krisztián úgy fogalmazott, szerencsére már most elég gazdag pályafutást tudhat a magáénak, rangsorolni viszont nem szeret, de az kétségtelen, hogy ez az egyik legnagyobb siker a karrierjében.

„Bár más stílusú játékos vagyok, de kimondva, vagy kimondatlanul egy korszakos egyéniség, az olimpiai bajnok Varga Dénes helyére érkeztem. Ha nem is egymagam, de örülök, hogy sikerült betölteni azt az űrt, amit a távozása jelentett. De ez ugyanúgy a csapat érdeme, ahogy a BL-győzelem is” – mondta, kezében azzal az egyéni elismeréssel, melyet BL négyes döntőjének legértékesebb játékosaként érdemelt ki.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ, MÁLTA

DÖNTŐ

FTC-TELEKOM–NOVI BEOGRAD (szerb) 13–11 (3–3, 2–2, 5–3, 3–3)

Gzira, 2000 néző. V: Sztavridisz (görög), Colombo (olasz).

FTC: VOGEL SOMA – ARGIROPULOSZ 1, MANHERCZ K. 6, Jansik Sz. 1, De Toro, Vámos 1, Mandics 1. Csere: Nagy Ádám, Di Somma 1, FEKETE G. 2, Német T., Vigvári Vendel. Edző: Nyéki Balázs

N. BEOGRAD: GLUSAC – MARTINOVICS 2, Gbadamassi, Szkumbakisz 1, Vucsinics, Vlahopulosz 1, Gladovics. Csere: Csuk, Dimitrijevics, Perkovics 1, LUKICS 6, Trtovics. Edző: Zsivko Gocics

Emberelőny-kihasználás: 11/5, ill. 16/7. Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –. Kipontozódott: Di Somma (25. p.), Nagy Ádám (31. p.). Kiállítva (végleg, cserével): Lukics (32. p.)

A 3. HELYÉRT

Barceloneta (spanyol)–Marseille (francia) 19–9 (6–2, 4–1, 6–4, 3–2)