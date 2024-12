A címvédő FTC döntős a férfi vízilabda Magyar Kupában

„Nehéz a korona” – énekli a Linkin Park a Heavy Is The Crown című slágerben, amely a férfi vízilabda Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzése előtt szolgálta a hangulatfokozást. A címvédő Ferencváros játékosai átérezhetik a dalszöveget, elvégre immár hat éve ülnek a trónon a kupasorozatban, a honvédosok viszont mindent megtettek, hogy leszedjék a fejükről azt a bizonyos koronát.

Ha valaki kételkedett volna benne, hogy nekimennek a Ferencvárosnak, Csoma Kristóf első védése után már nem tette, a válogatottba is meghívott kapus akkorát csapott a vízre, hogy a kispadon ülők is „veszélyben voltak”. Szivós Márton együttese megpróbálta szoros védekezéssel meglepni és minél távolabb tartani ellenfelét a kapujától, a címvédő viszont bejátszásokkal és sok mozgással megtalálta az ellenszert, hatékony emberelőnyős játékának köszönhetően hamar ellépett 4–1-re. Molnár Erik húzása különösen látványosra sikerült, a Fradi-tábor rögtön kapott is az alkalmon, a két lelátón ülők válaszolgattak egymásnak – persze olyan is akadt, aki a „Hajrá!” rigmusra „Honvéd”-dal felelt…

A piros-fehérek a háromgólos hátrány ellenére nem hagyták annyiban a dolgot, hátul nagyon figyeltek a centerre, elöl pedig Kevi Bendegúz és Vadovics Viktor talált be – egy kivédekezett emberhátrány után máris az egyenlítésért támadhatott a Honvéd. Csakhogy Szakonyi Dániel állta a sarat, míg a túloldalon Jansik Szilárd és Dusan Mandics kényszerítőjét követően az előbbi ötméterest harcolt ki, Gregor Benedek ráadásul már a második negyed közepén kipontozódott.

Az ilyen helyzetekben kell előlépniük a vezéreknek, Ekler Bendegúz meg is tette, életerős átlövésekkel tolta meg csapata szekerét. A ferencvárosiak eközben hol szétforgácsolták, hol leborotválták a kapufát, Vámos Márton viszont már a hálót „szaggatta szét”, amivel visszaállította a kétgólos különbséget. A nagyszünetben viszont ismét csak egy volt közte, az időkérés alatt átbeszélt Szivós-védekezés ezúttal is megtette a hatását.

„Kell a gól!” – skandálták a Fradi-szurkolók, Nagy Ákos pedig illedelmesen szót fogadott, a harmadik negyed elején megvillant a rosszkéz-oldalon. Nyéki Balázs a megszokottnál rövidebb eligazítást tartott a félidőben, de ez is elég volt ahhoz, hogy a zöld-fehérek gyorsítsanak a játékukon, a labdaszerzéseket követően ritmusváltással igyekeztek kinyitni az ollót. Manhercz Krisztián a léc segítségével adott gólpasszt Sztilianosz Argiropulosznak, aki közelről a kapuba húzta a kipattanót, ezzel hosszú idő után ismét három volt közte.

Csakhogy a Honvéd megint megrázta magát, Csoma Kristóf az őrületbe kergette a ferencvárosi lövőket, Vámos pedig akkora erővel találta telibe a kapufát, hogy a nézőtérre pattant vissza a labda. Néhány perc elteltével már azért támadhatott Szivós Márton együttese, hogy eltüntesse hátrányát, és bár az egyenlítés nem sikerült, a 9–7-es állás alapján a záró negyedtől is remélhettünk izgalmakat.

Abban, hogy máshogy alakult, nagy szerepe volt Szakonyinak, aki az első támadásnál felúszó kollégáját, Csomát szerelte, Vámos Márton pedig az üres kapuba lőtt. Nyéki Balázs időt kért, Fekete Gergő bepattintotta a fórt, a Ferencváros kisvártatva már öt góllal vezetett, ezzel el is dőltek a lényegi kérdések. A vége ugyanúgy 15–8 lett, mint a két csapat egymás elleni bajnokiján, de a mérkőzés képe alapján a Honvéd sokkal jobban pariban volt riválisával, mint egy hónapja – ha ezt a játékot át tudja menteni vasárnap estére, jó eséllyel pályázik a bronzéremre.

A Ferencváros meg a kupagyőzelemre, az őszi teljesítményük alapján ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy elbírják a nehéz koronát Dusan Mandicsék.

FÉRFI VÍZILABDA MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ (Budapest, Komjádi Béla Sportuszoda)

ELŐDÖNTŐ

FTC-TELEKOM–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 15–8 (4–1, 2–4, 3–2, 6–1)

Komjádi uszoda, 800 néző. V: Kovács Cs. T., Tóth K.

FTC: SZAKONYI – VÁMOS 2, Mandics 1, ARGIROPULOSZ 4, Molnár E. 1, Varga V. 1, MANHERCZ K. 1. Csere: Di Somma 1, Fekete G. 1, Vigvári Vendel, Jansik Sz. 1, Nagy Ákos 1, VISMEG ZS. 1. Edző: Nyéki Balázs

HONVÉD: CSOMA – VADOVICS 3, Kevi 1, Hessels B., Fejős, EKLER B. 3, Kiss B. Csere: Bencz, Szépfalvi, Gregor, Simon H., Hessels S. 1. Edző: Szivós Márton

Emberelőny-kihasználás: 11/4, ill. 12/4

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

Kipontozódott: Gregor (13. p.), Vigvári Vendel (25. p.), Varga V. (28. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Talán két-három gól lett volna a reális különbség, mert a játék képe alapján szoros mérkőzés volt, jól állt bele a Honvéd. Nem sok ilyen meccsünk volt ebben az idényben, örülök, hogy a végén sikerült kinyitnunk az ollót, mostantól viszont már csak a kupadöntőre koncentrálunk.

Szivós Márton: – Nagy dolog a harmadik negyed végéig meccsben maradni a Ferencvárossal, amelynek rendkívül erős a játékosállománya. A végén nyilván elfáradtunk, csúsztak be apróbb hibák, de ezek előfordulnak. Büszke vagyok a srácokra, vasárnap legalább így kell majd játszanunk, mert szeretnénk megszerezni a bronzérmet.

KÉSŐBB

20.00: Szolnoki Dózsa Praktiker–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport+)