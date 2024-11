Férfi vízilabda: Varga Zsolt marad és új piramist építene

A NEHÉZSÉGEKBŐL IS ERŐT KELL MERÍTENI

– Hogyan képzeli el a jövő csapatát?

– Mondok egy példát: olyan buszon utazunk, amelyen nincs klíma, patakokban folyik a víz a játékosokról. Leszállhatnak úgy, hogy azt mondják, borzalmasak a körülmények és vége a világnak, de úgy is, hogy emiatt vért isznak az esti mérkőzés előtt. Nekünk az utóbbi hozzáállásra van szükségünk, erőt kell merítenünk a nehézségekből. Olyan légkört szeretnénk teremteni, hogy még azt is kihozzák magukból a játékosok, amire egyébként nem lennének képesek – ez kell ahhoz, hogy világversenyeket nyerjünk. Sokan mondták, hogy a zágrábi Európa-bajnokságra utazó fiatal csapat nagyon szerethető volt, valóban a bajtársiasság jellemezte a társaságot. Ideje lebontanunk a mítoszt, hogy vízilabdában csak az olimpiai bajnokok számítanak, szerintem azt is értékelni kell, ha úgy küzd a válogatott, mint azon a tornán.

– Posztokra lebontva hogy látja az utánpótlás helyzetét?

– A kapásoldalon évről évre rengeteg tehetséges játékos tűnik fel, a másik szélen, centerben és a kapuban már jóval kevesebb. Hogy mást ne mondjak, az említett zágrábi keretbe két idősebb center került be, teljesítményük meghatározta a csapat játékát. A bekkek szerepe is nagyon fontos, elég csak megnézni, hogy a ferencvárosi Edoardo Di Somma hogyan védekezik, amiből aztán lefordul és gólokat szerez a Fradi. El kell jutni arra a szintre, hogy legyen olyan védőnk, aki ezt meg tudja valósítani.

A tavalyi világbajnoki győzelem után joggal ünnepelt a férfiválogatott Fukuokában (Fotó: AFP)

A FORMÁLÓDÓ CSAPATHOZ IGAZÍTJÁK A JÁTÉKSTÍLUST

– Hogyan lehet áthidalni az említett hiányosságokat?

– Csakis munkával, amihez idő kell. Egyik pillanatról a másikra én sem tudok huszonnégy éves centert varázsolni, aki négy év múlva lesz a legjobb korban. A fiataljainkra tudunk építeni, illetve azokra a rutinos klasszisokra, akik még játszanak. Az adottságokat ismerve bekket valamivel könnyebben lehet képezni, mint centert, a kapusoknál is vannak tehetségeink, de a poszt sajátosságaiból adódóan ők később érnek be. Vo­gel Soma szempontjából is fontos, hogy hosszú távon legyen alternatíva, úgy ideális, ha jobban elosztjuk a terhelést. A szabályok is változnak, rövidebb lesz a pálya és kevesebb a támadóidő, alkalmazkodnunk kell az újításokhoz. Előfordulhat, hogy még statikusabb lesz a játék, ahogyan az is, hogy csökken a klasszikus, masszív centerek jelentősége, ami talán kedvezne nekünk.

– Az előző idényben úgy nyert Bajnokok Ligáját az FTC, hogy rendszerint klasszikus center nélkül, sok mozgással játszott. Követheti ezt a példát a válogatott?

– Valóban működött a Fradi játéka a sok beúszással, de ehhez szükség van öt-hat olyan játékosra, akivel lehet ezt játszani. Nagy különbség, hogy míg a klubok egy héten legfeljebb két meccset játszanak és könnyebben rotálhatnak, a világversenyeken kevés a pihenő, egymást érik a mérkőzések. Figyelembe kell vennünk, hogy szélsőink könnyebb fizikumúak, a következő időszakban igyekszünk megtalálni azt a játékstruktúrát, ami optimális a formálódó csapatnak.

– Mi lesz még a feladata az előttünk álló hetekben, hónapokban?

– Közhelyesnek tűnik, de nyilván a szakmai stáb és a programunk kialakítása. Az elmúlt hetekben még nem tudtunk lefoglalni pályákat, pedig ilyenkor már szoktam tudni, kivel, hol és mikor készülünk. A legfontosabb, hogy mihamarabb összeálljon a menetrend, és természetesen a stáb összetétele is körvonalazódik.

BIZTOSAN LESZNEK VÁLTOZÁSOK A STÁBBAN

– Igaz, hogy a Ferencváros vezetőedzője, Nyéki Balázs a továbbiakban nem segíti a munkáját?

– Igen, már az olimpia előtt jelezte, hogy sok neki a kettős szerepvállalás, ami érhető, hiszen óriási felelősséggel jár a Fradi irányítása. Nagyon fontos szerepkör az övé, ahogy a csapatmenedzseré, Katona Norberté is, őt sem lesz könnyű pótolni. Szeretném, hogy a kapus­edzőnk, Gárdonyi András a válogatott mellett maradjon, szinte pótolhatatlan az a tudás, amit a nemzetközi mezőnyről összegyűjtött.

– Mit visz magával az elmúlt két évből a következő négyre?

– Több szempontból is speciális volt ez az időszak, rengeteget tanultam belőle. Előfordult, hogy a tűzoltás került előtérbe, de mégiscsak elindultunk egy úton – meg kell néznünk, mi működött jól, mi kevésbé. A legfontosabb, hogy olyan csapatot építsünk, amelyikre büszkék lehetünk.