Férfi vízi ob I: huszáros hajrá után ötméteresekkel nyert a Vasas

Átlövések, blokkok, elsőrangú bekkelés: oktatófilmbe illő megoldásokkal kezdődött az OSC és a Vasas szerda esti rangadója a férfi vízilabda ob I-ben. Önbizalomhiányra nem panaszkodhattak a játékosok, elvégre vasárnap mindkét csapat lehengerlő teljesítménnyel győzött le közvetlen vetélytársat – naná, hogy egymás ellen is bizonyítani akartak.

Volt miből inspirálódniuk az egyenpólóba öltözött újbudai pólóspalántáknak, akik dudával felszerelkezve biztatták kedvenceiket a lelátóról – az edzőknek alaposan meg kellett dolgoztatniuk hangszálaikat, hogy túlkiabálják a fülsüketítő hangzavart. Nem számított, hogy éppen gólt lőttek a hazaiak, Joao Fernandes védett bravúrral vagy éppen kiállítást fújtak a játékvezetők, jóformán megszakítás nélkül harsogtak a kürtök a Nyéki uszodában.

A nagyszünetig egyik csapat sem tudott lélektani fölénybe kerülni, pedig az első percekben az OSC, a második negyed derekán a Vasas léphetett volna el riválisától. De nem lépett el, így a feszültség fokozódott: parázs csata zajlott a vízben, a center körüli védekezésre különösen figyeltek a felek. A szélsők viszont zsebkendőnyi területen is érvényesültek, Lakatos Soma leheletfinom ejtése például élményszámba ment, de Gyárfás Tamás ütemtelen lövése sem volt piskóta.

Ahhoz képest, hogy 6–4-re még a Vasas vezetett, a harmadik negyed közepén már az OSC állt jobban kettővel, sőt, többször is támadott a háromgólos előnyért. Lévai Márton bravúrjai nélkül alighanem kinyílt volna az olló, mert az angyalföldiek nem tudtak mit kezdeni a házigazda fegyelmezett védekezésével – egészen a záró negyed elejéig, amikor a center Gábor Lőrinc akciógólja megtörte a gólcsendet.

Két perccel a vége előtt utolérték az újbudaiakat a vendégek, sőt, gyorsan kihasznált fórból a vezetést is átvehették volna, csakhogy Szlobodan Nikics addigra már időt kért. Így aztán 9–9 után ötméteresek döntöttek, Lévai rögtön az elsőt kivédte, a Vasas pedig elvitt két pontot az OSC otthonából.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

SZOLNOKI DÓZSA PRAKTIKER–UVSE 18–4 (5–0, 6–2, 5–1, 2–1)

Szolnok, 300 néző. V: Tóth K., Sikter

SZOLNOK: Józsa – Schmölcz 2, KOVÁCS GERGŐ 3, ZERINVÁRY 3, BEDŐ 2, Krasznai 1, VÁMOSI 3. Csere: Szilágyi Á. (kapus), Simon D. 1, FEDAC 2, Teleki, Szabó II Bence 1, Böröczky, Farkas Z. Edző: Hangay Zoltán

UVSE: Csiszer – Baksa, Herczeg, Gidófalvy, Kedves, Hegedűs Cs, Korbács 1. Csere: Csite (kapus), Budai 1, FAZEKAS Á. 1, Alekszejev 1, Hegedűs Z , Valics, Kovács L. Edző: Vincze Balázs

Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. 9/3. Gól – ötméteresből: 1/0, ill. –. Kipontozódott: Hegedűs Cs. (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Hangay Zoltán: – Úgy álltak bele a meccsbe a srácok, ahogy kell. Mindenki odatette magát, végig domináltunk. Annak külön örülök, hogy két tehetséges fiatalunk, Szilágyi Ádám és Farkas Zalán bemutatkozhatott az ob I-ben.

Vincze Balázs: – Tudtuk, hogy nagy menetelésben van a szolnoki csapat, amely más szinten játszott, mint mi. Azt gondoltam, hogy megússzuk tízgólos vereség alatt, sajnos nem sikerült. Össze kell szednünk magunkat.

BVSC-MANNA ABC–DEBRECENI VSE-MASTER GOOD 15–9 (2–4, 6–0, 3–3, 4–2)

Laky uszoda, 100 néző. V: Tordai, Bereczki

BVSC: Korom – Ekler Zs. 2, TÁTRAI D. 3, Csacsovszky E. 2, Csacsovszky A., CSAPÓ M. 2, JANSIK D. 2. Csere: Regős 1, Bundschuh, Szeghalmi, BENEDEK M. 2, Gál D. 1, Tátrai T. Edző: Varga Dániel

DEBRECEN: Krémer – Macsi M., MACSI P. 2, Dienes, GAGULIC 2, CAVANO 3, Somorjai. Csere: Sipos B. (kapus), Stefanidesz, Mihov, Pónya 1, Füzesi, Domokos D. 1, Bera. Edző: Kádár Kálmán

Emberelőny-kihasználás: 8/4, ill. 9/3. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1. Kipontozódott: Gál D. (31. p.), Dienes (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Volt egy kimagasló negyedünk, ám sok gólt kaptunk. Folytatnunk kell a munkát, ami egyébként jó, és azt a játékot, ami számos szituációban, sok tekintetben szintén jó – és bíznunk kell benne, hogy ennek látványosabb eredménye is lesz a jövőben.

Kádár Kálmán: – Brusztos meccs volt, a felek egy-egy vereségből érkeztek, és igazán beleálltak a párharcba. A BVSC magasabb szintet képvisel, de megérdemlik a dicséretet a srácok, az első negyedben előnyben is voltunk, és bár a másodikban kicsit szétestünk, végig a hazaiak nyomában voltunk.

EPS HONVÉD–PVSK-MECSEKFÜSZÉRT 12–7 (3–2, 3–1, 3–1, 3–3)

Kőér utca, 100 néző. V: Csizmadia Zs., Ádám F.

HONVÉD: Farkas D. – Nyíri B. 1, Vadovics 2, HESSELS B., EKLER B. 2, HESSELS S. 3, Szépfalvi 1. Csere: Rolf, Sugár 1, TAKÁCS G. 1, Kiss B. 1, SZALAY-BOBROVNICZKY, Simon Á. Edző: Szívós Márton

PÉCS: MASER – Kókai, Andrin 1, Imre K. 1, Vidovenyecz 1, Holl, Reisz. Csere: Szabó B. (kapus), Kondor, Rogac 1, Cseh A. 1, Volnhoffer, NÉMETHY D. 2, Fiedler. Edző: Zlatko Rakonjac

Emberelőny-kihasználás: 6/3, ill. 13/5. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –. Kipontozódott: Szépfalvi (28. p.), Szalay-Bobroviczky (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Szívós Márton: – A győzelem mellett annak örülök, hogy ma két fiatalnak tudtam viszonylag sok játéklehetőséget adni, amivel éltek is. Takács Gellértnek sikerült gólt is szereznie, ami az első ob I-es találata volt. De nyilván ennél sokkal jobban kell majd játszanunk a hét végén, az OSC ellen és biztos vagyok benne, hogy jobban is fogunk.

Zlatko Rakonjac: – Gratulálok a Honvéd magabiztos győzelméhez. Nekünk ez a mérkőzés nem volt prioritás, azért is jöttünk fiatal kerettel. Tulajdonképpen egy felkészülési mérkőzésnek tekintettük a Kaposvár elleni hét végi rangadó előtt. Kapusunk nagyon jó teljesítménye mellett elégedett vagyok a csapat játékával.

GENESYS OSC ÚJBUDA–VASASPLAKET 9–9 (3–4, 2–2, 3–0, 1–3) – szétlövéssel 3–4

Nyéki uszoda, 180 néző. V: Csanádi Zs., Fodor R.

OSC: FERNANDES – Mészáros Cs., BAKSA 3, Rossi, Aranyi M., GYÁRFÁS 2, Szalai P. Csere: Szitás (kapus), Várnai 2, Nagy N., Ten Broek 2, Varga B., Pető A. Edző: Kovács Róbert

VASAS: LÉVAI – BÁTORI 3, DJURDJICS 3, Batizi, Dala D., Dedovics 1, Lakatos S. 1. Csere: Randjelovics, Sélley-Rauscher, GÁBOR L. 1, Gaszt, Mijics, Tasi. Edző: Szlobodan Nikics

Emberelőny-kihasználás: 11/4, ill. 11/3. Kettős emberelőny-kihasználás: –, ill. 2/1 Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/0. Kipontozódott: Baksa (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Kovács Róbert: – Közönségszórakoztató mérkőzést játszottunk a Vasassal. Rosszul kezdtünk, ám a harmadik negyedben sikerült váltanunk és fordítanunk. Úgy tűnt, kezünkben tartjuk a meccset, de valamiért a végére elfogytunk, elpuskáztunk két emberelőnyt. Összességében nem vagyok csalódott.

Szlobodan Nikics: – Nem játszottunk kimondottan jól, de örülünk a két pontnak. Az első félidővel elégedettek lehetünk, de a harmadik negyedben sokat hibáztunk támadásban. Büszke vagyok rá, hogy kétgólos hátrányból egyenlítettünk, a srácok mindent megtettek, a végén nagyon fegyelmezetten védekeztünk.

DIGI EGER–FTC-TELEKOM 7–23 (0–6, 2–6, 2–5, 3–6)

Eger, Bitskey-uszoda, 100 néző. V: Kollár Gy., Pintér J.

EGER: Moravcsik – Biros V. 1, Salamon 1, Rádli, Sári, Gólya, Szalai 1. Csere: Borbély (kapus), Sudár, Ádám, MOLNÁR G. 2, TOMOZI 1, Klebovicz 1. Edző: Jászberényi Gábor

FERENCVÁROS: Szakonyi – DI SOMMA 3, VIGVÁRI VENDEL 3, Nagy ÁKOS 3, Pohl 1, JANSIK 3, De Toro 1. Csere: Horváth L. (kapus), Fekete 1, Molnár E. 2, Nagy Ádám 2, Varga Vince 1, LUGOSI 1, Vismeg 2. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. 10/7. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –. Kipontozódott: Rádli (19. p.), Varga Vince (28. p.)

MESTERMÉRLEG

Jászberényi Gábor: – A Fradi nem vett félvállról minket. Néha viszont láttam, amit hétközben gyakoroltunk. Kiemelném az ifistáim teljesítményét, közülük ketten, Tomozi Kálmán és Klebovicz Zalán élete első ob 1-es gólját szerezték.

Nyéki Balázs: – Jól álltunk a mérkőzéshez, Az utolsó negyedben visszavettünk a tempóból, de ez nekem most belefért. Külön kiemelném, hogy Lugosi Csongor egri nevelésűként nálunk pólózhat és értékes tagja a magyar vízilabda sportnak.

KAPOSVÁRI VK–PANNERGY-MISKOLCI VLC 17–7 (2–1, 8–1, 5–4, 2–1)

Kaposvár, 200 néző. V: Kovács S., Ercse N.

KAPOSVÁR: KÓSIK – JUHÁSZ-SZELEI 2, BERTA 5, Fülöp 1, Hárai 1, Vindisch 1, DŐRY 2. Csere: SZILÁGYI Á. (kapus), Pellei F. 1, Pellei K. 2, Baj, Besenyei 2, Bede, Vörös. Edző: Surányi László

MISKOLC: Grieszbacher – Tőzsér, VÁRKONYI 3, G. Rossi 1, Oltean, Hegedűs B. 1, Smitula. Csere: Karsai (kapus), Vismeg B. 1, Blazevic, Mészáros B. 1, Almási, Bikki-Petró. Edző: Kemény Kristóf

Emberelőny-kihasználás: 13/7, ill. 9/2. Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 1/1. Kipontozódott: Tőzsér (18. p.), Vörös (24. p.), Kiállítva (végleg, cserével): Oltean (12. p.)

MESTERMÉRLEG

Surányi László: – Jól játszottunk, de ez nem véletlenek, hanem a rengeteg munkának köszönhető. A jó kezdésnek köszönhetően már a szünetig eldöntöttük a meccset, így tudtunk egy kicsit pihenni a Pécs elleni találkozóra, amely remélem, hogy hasonlóan alakul.

Kemény Kristóf: – Rendkívül szégyellem magam. Természetesen vállalom a felelősséget a látottakért, mint vezetőedző, viszont kollektíven kijönnünk a gödörből a Szentes elleni mérkőzésig. Remélem, hogy mindenki tükörbe néz, mert ez a mérkőzés értékelhetetlen volt, a Kaposvár viszont sziporkázott.