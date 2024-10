Üldözőből üldözötté vált az FTC – rajt a férfi vízilabda BL-ben két magyar csapattal

„AMIKOR AZ ERŐVISZONYOKRÓL BESZÉLÜNK, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a Pro Recco ezúttal nem tagja a Bajnokok Ligája mezőnyének, a távozók ugyanis olyan BL-csapatokhoz igazoltak, amelyek kihívói lehetnek a címvédő Ferencvárosnak. Ide tartozik a két magyarral és Álvaro Granadosszal „felturbózott” Barceloneta és a Zalánki Gergőt is soraiban tudó Olympiakosz, de az FTC is erősödött, az európai Szuperkupa-mérkőzésen látott játéka biztató volt. Ha valaki a Fradiban és a BL-ben játszik, nem érdekelheti, mit nyert eddig, az új célokkal kell foglalkoznia. A csoportkör sajátossága, hogy két hónap alatt lejátsszák a mérkőzéseket, vagyis december elejéig nem lehet megnyerni, csak elveszíteni a trófeát. Nem is most kell csúcsformában játszaniuk a ferencvárosiaknak, de fontos, hogy a csoportjuk élén zárjanak, ami szerintem nem jelenthet gondot nekik – a szerb és a horvát csapatnak persze meg kell adni a tiszteletet. A Vasasnak nem szabad messzire tekintenie, akkor jár a legjobban, ha mindig a következő lépcsőfokra figyel. Az első két fordulóban a Barcelonetával és a Marseille-jel találkozik, utána jobban kirajzolódnak az erőviszonyok, de most úgy gondolom, benne van a csapatban a bravúr. Nagyot téved, aki azt hiszi, könnyebb megnyerni a BL-t, mint az előző idényben, mert jobban összeért a mezőny, számíthatunk meglepetésekre” – fogalmazott Szabó Zoltán.