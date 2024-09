Vízilabda: a Szolnok és a BVSC is győzelemmel kezdett az Eurokupa selejtezőkörében; javított a Honvéd is

A Szolnoki Dózsa és a BVSC-Manna ABC is győzelemmel kezdte meg szereplését a férfi vízilabda Eurokupába seljtezőkörében. Előbbi együttes Athénban, négygólos különbséggel verte meg a német Spandaut, míg a zuglóiak hazai medencében, három góllal bizonyultak jobbnak a spanyol Terrassánál. Második meccsén győzelemnek örülhetett az Endo Plus Service-Honvéd is, amely a montenegrói Budva otthonában szerzett fontos három pontot.

A magyar együttesek közül elsőként a Szolnoki Dózsa ugrott medencébe a férfi Eurokupa selejtezőjében. Az együttes az E jelű csoportba kapott besorolást a német Spandau, a görög Panioniosz, valamint a spanyol Tenerife társaságában, valamennyi meccset a görög fővárosban, Athénban rendeznek, és a küzdelmek péntektől egészen vasárnapig tartanak. Pénteken kora este elsőként a Spandau várt a Szolnokra, amely a gól nélküli első negyed után a másodikat szorosan behúzta, de igazán a harmadikban alapozta meg a győzelmét. A Hangay Zoltán vezette együttesben Schmolcz Norman Péter és Szabó Bence József is három-három gólig jutott, de Vámosi Bertold is két gólt vállalt. A Szolnok így végül 11–7-es győzelmet aratott, s győzelemmel kezdte meg a szereplését a sorozatban. Szombaton pedig már a görög Panioniosz vár a magyar együttesre. Nem sokkal a Szolnok találkozója után fejeződött be a BVSC ütközete, amelyre hazai környezetben, a Laky uszodában került sor. A zuglói csapat remekül vízilabdázott, végig vezetett a gólgazdag találkozón, s végül 16 dobott gólnál állt meg – míg ellenfele, a spanyol Terrassa csak 13 találatig jutott. A BVSC-ben Ekler Zsombor kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hiszen hét gólt is vállalt a meccsen, de dicséretet érdemel Konarik Ákos is, aki öt találatnál állt meg. A BVSC egyébként még az olasz Pro Reccóval és a horvát Primorje Rijekával találkozik a csoportjában, szombaton utóbbi érkezik a Szőnyi útra. Este harmadik magyar csapatként a játéknapon az EPS Honvédon volt a sor a montenegrói Budvában, ahol a házigazda várt Szívós Márton együttesére azok után, hogy a fővárosiak csütörtökön ötgólos vereséget szenvedtek a Brescia ellen az ötcsapatos csoport 1. fordulójában. Pénteken viszont sikerült javítani, nem is akármilyen játékkal: a Honvéd esélyt sem adott PVK Budvának, és egészen könnyed, 19–7-es győzelemnek örülhetett, ezzel megszerezte első győzelmét a csoportban. Bencz Rolf öt, Ekler Bendegúz négy gólt szerzett a találkozón. VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA, SELEJTEZŐKÖR

E-CSOPORT (Athén)

Spandau 04 (német)–Szolnoki Dózsa Praktiker 7–11 (0–0, 3–4, 2–5, 2–2)

H-CSOPORT (Laky uszoda)

BVSC-Manna ABC–CN Terrassa (spanyol) 16–13 (4–3, 3–2, 6–4, 3–4)

20.00: Pro Recco (olasz)–Primorje Rijeka (horvát)

B-CSOPORT (Budva)

PVK Budva (montenegrói)–Endo Plus Service-Honvéd 7–19 (1–6, 3–5, 2–1, 1–7) KÉSŐBB

A-CSOPORT (Szabács)

20.00: VK Sabac (szerb)–Genesys OSC Újbuda