Vogel ismét szenzációsan védett, BL-döntős a Ferencváros!

FÉRFI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, MÁLTA

ELŐDÖNTŐ

FTC-TELEKOM–NOVI BEOGRAD (szerb) 13–13 (4–4, 3–2, 5–4, 1–3) – szétlövéssel 5–4

Gzira, 1400 néző. V: Margeta (szlovén), Gomez (spanyol)

FTC: Vogel Soma – ARGIROPULOSZ 2, Vigvári Vendel 1, Di Somma 1, Molnár E., MANDICS 5, MERKULOV 3. Csere: Fekete G., Nagy Ádám, Varga Dénes, Jansik Sz. 1, Damonte. Edző: Nyéki Balázs

NOVI BEOGRAD: Dobozsanov – MILOS CSUK 2, Granados, Drasovics 1, D. PIJETLOVICS 2, VLAHOPULOSZ 4, F. Filipovics 1. Csere: De Michelis (kapus), Martinovics, Szkumpakisz 1, M. Radulovics 1, Perkovics, Lukics 1. Edző: Zsivko Gocics

Emberelőny-kihasználás: 14/5, ill. 13/6

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/1

Kipontozódott: Granados (21. p.), Di Somma (24. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): F. Filipovics (24. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Őrület volt, klasszikus Bajnokok Ligája-elődöntő. Nagyon sok hibát követtünk el, megpróbáltuk megkeresni a rivális gyenge pontjait, ami szerintem sikerült is, viszont nyilván a szerbek is kerestek rajtunk olyan pontokat, amikben mi lehetünk gyengébbek. A lényeg, hogy a végére fejben erősek maradtunk, és meg tudtuk nyerni a meccset, azért ez BL-döntőt ér, ami nem kis dolog.

Zsivko Gocics: – Nagyon nagy meccs volt, viszont sok olyan elemet láthattunk, amit gyerekeknek is taníthatnánk, mit nem szabad csinálni egy ilyen fontos mérkőzésen. Elismerésem a Fradinak, nagyon küzdött és nagyon jól ment, de az én csapatom előtt is le a kalappal. Nem azért jöttünk ide, hogy így kapjunk ki az elődöntőben, ám nagyon sok kaotikus szituáció után egy kihagyott ötméteressel vesztettünk, ennyivel volt jobb a Fradi. Nem vagyok benne biztos, hogy Filipovics valóban brutalitást követett el, ez a döntés nem jó a sportágnak, mert ezzel elvették tőle a lehetőséget, hogy döntőt játszhasson. Jaksics nélkül is volt sanszunk a győzelemre, nem sikerült…

ÖSSZEFOGLALÓ

Ennyi jó játékos a világbajnokság elődöntőiben sincs. Így összegezte a Bajnokok Ligája négyes döntőjének mezőnyét a Novi Beograd balkezes klasszisa, a visszavonuló Filip Filipovics, állításával pedig nem érdemes vitatkozni, hiszen a vb-vel ellentétben itt nem korlátozódott négy nemzetre a résztvevők veretes névsora.

Annak köszönhetően, hogy a hat éven át feleslegesen erőltetett nyolcas döntőt felváltotta a final four, kizárólag éles mérkőzésekre készülhettünk, ráadásul megszabadultunk a résztvevő csapatoknak is csak nyűgöt jelentő, alsó ágon megrendezett mérkőzésektől. Ez Máltán is sokak kedvét meghozta a meccsnézéshez, bár a telt ház még az utánpótláskorú vízilabdázókkal sem jött össze, azért rendeztek már BL-elődöntőket ennél kevesebb néző előtt. A technika is szépen összeállt, és ez nem kis eredmény annak fényében, hogy a Fradi kedd esti edzése alatt még bőszen huzagolták a kábeleket a medenceparton, miközben egy villanyszerelő az egyik kandeláberen lógott.

Amíg az első elődöntőben a Pro Recco és az Olympiakosz vívott vízi háborút (erről bővebben keretes írásunkban olvashatnak), addig a ferencvárosi és belgrádi játékosok egymással szemben készülődtek előbb a bemelegítőmedence partján, majd a kettéosztott medencében. Kivéve a Novi Beograd csapatkapitányát, Nikola Jaksicsot, aki az eltiltását töltötte, így nem ugorhatott vízbe a volt klubja ellen. Nem úgy Dusan Mandics, aki nem a legszebben búcsúzott el a szerb csapattól, ám a Fradi balkezese úgy fogalmazott, ezzel egyáltalán nem foglalkozik. Nos, a gólörömét látva nem vagyunk meggyőződve erről, de ne szaladjunk előre.

A zöld-fehérek nem tűntek túl feszültnek a meccs előtt, Vogel Soma például a hangszóróból az elviselhetetlenség határán bömbölő Sweet Caroline-t dúdolva jött ki az öltözőből a bevonuláshoz. Az első gól is valami hasonló lelkiállapotot tükrözött, a tavasszal egészen kiemelkedően játszó Vigvári Vendel törölt irgalmatlanul nagy gólt. A belgrádiak ettől nyilván nem zavarodtak meg, egymás után kétszer is eladták ugyanazt az emberelőnyös figurát, amelynek a végén a center húzott a kapuba. Ekkor jött Mandics, majd Jansik Szilárd, és újra a zöld-fehérek vezettek. Na, nem sokáig, majd Sztilianosz Argiropulosz lefordulása után ismét egyenlítettek a szerbek, a veterán center, Dusko Pijetlovics másodszor villant meg. Az első negyed 4–4-es döntetlennel zárult, csak összehasonlításképpen, a másik elődöntőben a harmadik negyed elején tartottunk itt, úgyhogy az nyilvánvaló volt, hogy ezen a meccsen bizony a támadójáték dönt, amelyik csapat pedig elkezd védekezni, az jelentős előnybe kerülhet.

Angelosz Vlahopulosz pattintott lövéseit nem érezte Vogel Soma, a szerbek görögje persze jól ismeri a magyar kapust, mert évekig az Eger görögje volt. A Fradi kicsit megállt támadásban, nem feltétlenül a szerbek védekeztek jobban, csak a lövések voltak pontatlanabbak. Nikola Lukics góljával már kettővel vezettek belgrádiak, rá is kezdett a népes zöld-fehér tábor, hogy lendületet kapjanak az övéik. És ha már a szurkolók azt skandálták, hogy kell a gól, Edoardo Di Somma hallgatott rájuk, de tudta ezt persze magától is. A center körüli védekezést nem tudta megoldani a Fradi, de Vogel Somától már annyira félnek az ellenfelek a büntetőknél, hogy túlhelyezik a lövést (Argiropulosz a kapufát találta telibe), majd emberhátrányban már valóban védett a magyar kapus. A másik oldalon Danyiil Merkulov temérdek kísérletéből egy végre beakadt, majd ha már így belejött, gyorsan lőtt még egy gólt, így aztán kétgólos hátrányból egygólos előnyt varázsoltak a zöld-fehérek. Vogel Soma egyre jobban elkapta a fonalat, a nagyszünetben 7–6-ra vezetett a Fradi.

Mandics öt gólt lőtt a szerbeknek (Fotó: Balogh László)

A térfélcsere után húsz másodperc kellett Mandicsnak a gólszerzéshez, majd Argiropulosz emberelőnyből lőtt kicsit szerencsés gólt. Kezdett tetszetős lenni az eredményjelző, 9–6-ra vezetett a Ferencváros, amely sorozatban öt gólt lőtt. Időt is kért a korábbi szolnoki közönségkedvenc, a Novi Beogradot irányító Zsivko Gocics. Úgy tűnt, emberelőnyből sem ment a szerbeknek a gólszerzés, Vogel Soma ugyanis védett, jóval később azonban a videóbíró megadta a gólt. A gondokat tetézve újabb büntetőhöz jutott a Novi Beograd, azonban ugyanúgy a kapufa volt a végállomás, mint az első ötméteresnél, ezúttal Filipovics rontott. Marko Radulovics azonban emberelőnyből csak visszahozta a szerbeket egy gólra.

Álvaro Granados ugyan kipontozódott, így Jaksics után még egy vezérét veszítette el a Novi Beograd, de ez sem zavarta meg a szerbeket. Mandics és Filipovics is elsütötte a félelmetes bal kezét, majd emberelőnybe került a Fradi, és ezúttal Nyéki Balázs kért időt jó ütemben. A figura végén ki más, mint Mandics lőtt a kapuba, és ekkor már eluralkodott rajta az érzelem, jött a fentebb említett gólöröm. Két gyors emberelőnyös góllal viszont kiegyenlítettek a belgrádiak – hitte mindenki, csakhogy megint videóztak a sporik.

És ráfújták a brutalitást a Jansik Szilárdot megrúgó Filipovicsra (amúgy a lassítások alapján teljesen jogosan).

A következmények: a szerb gól érvénytelen, ötméteres a Fradinak, négy percen át tartó szerb emberhátrány, és Filipovics pályafutásának vége, ugyanis automatikus eltiltás jár a brutalitásért.

Mandics belőtte a büntetőt, majd kaotikus jelenetek után véget ért a harmadik negyed, 12–10-re vezetett a Fradi.

A záró negyed pocsékul kezdődött, a szerbek konkrétan két gólt lőttek emberhátrányból. Úgy tűnt, hogy a négyperces kiállítástól a Fradi zavarodott meg, de Merkulov ismét pontosan célzott. A négyperces kiállítás letelt, ez a periódus 2–2-vel ért véget, mit mondjunk, oldott már meg csapat ennél jobban ilyen szituációt. Ráadásul Milos Csuk emberelőnyből egyenlített…

A végén mindkét csapatnak volt két pocsék támadása, így a második elődöntő is szétlövésbe torkollt (13–13). Vogel Soma most az utolsó körben döntött, 5–4-re nyert a Fradi, és mintha a zenefelelős tudta volna, mi játszódott le a meccs előtt: betette a Sweet Caroline-t…

Pénteken BL-döntőt játszik a Fradi a Reccóval.