Férfi vízilabda BL: Zalánki és Vámos is betalált, a Pro Recco szétlövéssel jutott be a döntőbe

Egynegyednyi előnyt adott az Olympiakosz a Pro Reccónak, de onnan is volt visszaút. A görögök a második negyed közepén lőtték be az első góljukat, ehhez képest a harmadik negyed elején, 4–4-nél utolérték ellenfelüket. Az Olympiakosz összerakta a védekezését, ráadásul Marko Bijac is parádésan védett. A három kettős emberelőnyt is elrontó Recco továbbra is vezetett egy-két góllal, de a görögök folyamatosan egyenlítettek. Mi több, a negyedik negyedben Konsztantinosz Jeniduniasz góljával először vezetett az Olympiakosz (9–8). Francesco Di Fulvio egyenlített, az utolsó percben mindkét csapat nyerhetett volna, a legvégén Vámos Márton lövése nem ment be, így szétlövés döntött. Méghozzá a címvédő Recco javára, miután a görögök kétszer is hibáztak, a meccs hőse az olasz cserekapus, Tommaso Negri lett. A magyar játékosok közül a kétgólos Vámos Mártonnak volt jobb meccse, Zalánki Gergő egyszer volt eredményes, az ötöspárbajban ugyanakkor mindketten betaláltak.

VÍZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK, NÉGYES DÖNTŐ, MÁLTA

Elődöntő

Pro Recco (olasz)–Olympiakosz (görög) 9–9 (3–0, 1–2, 3–3, 2–4) – szétlövéssel: 4–2. G: Younger, Di Fulvio 2-2, Echenique, Canella, Condemi, Hallock, Zalánki, ill. Jeniduniasz 3, Vámos 2, Fundulisz, Papanasztasziu, Alafrakisz, Dimu

VÍZILABDA

Később

21.00: FTC-Telekom Budapest–Novi Beograd (szerb) (Tv: M4 Sport)