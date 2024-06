Hárai Balázs: Jobb állapotban vagyok, mint bármelyik korábbi olimpiai felkészülés elején

„Már-már ijesztően jól vagyok. Sokszor körbe is nézek segítséget kérve, csípjenek meg, hogy valóban velem történik mindez” – nyilatkozott a 37 éves, világbajnok és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes pólós az MTI-nek a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában.

Hárai Balázs hozzátette, minden lehetőséget megkapott, hogy összeszedje magát.

„A válogatott mellett dolgozó fizioterapeuta, Ivicsics-Dienes Viktória szaktudása nélkül biztosan nem lennék fájdalommentes. De a testem mellett a lelkem is köszöni szépen, kitűnően van, ami a csapat sportpszichológusának, Goschi Gabriellának köszönhető. Óriási respekt Varga Zsolt kapitánynak is, aki újra számított rám, motivált és lendületet adott. Most azt érzem, hogy jobb állapotban vagyok, mint bármelyik korábbi olimpiai felkészülés elején” – mondta a játékos, aki szerint, ha nem lettek volna konkrét céljai, akkor lehet, hogy már nem tudott volna visszatérni.

„Rengeteg mélypontom volt, de azért dolgoztam kifulladásig az elmúlt két évben, hogy kijuthassak a negyedik olimpiámra. Szeretném a pályafutásom nagyobb részét úgy lezárni, hogy amiért mindig is dolgoztam, az olimpiai arany meglegyen. Az út, amit az elmúlt időszakban végigjártam, azt bizonyítja, hogy jó irányba haladok” – fogalmazott.

Varga Zsolt 21 játékossal kezdte az olimpiai felkészülést, Párizsba már csak 13-at nevezhet. Hárai Balázs úgy véli, hogy a rendkívüli tapasztalata az, ami egyértelműen mellette szól.

„Voltam három olimpián, tökéletesen tisztában vagyok azzal, mi az, amin változtatnom kell, hogy még inkább segíteni tudjam a válogatottat. Szerintem ez a rutin és az extra erőm elég ahhoz, hogy helyem legyen a párizsi csapatban. A korábbi olimpiáimat nézve mindig tudtam hozni egy jó átlagot és még egy picit felette is. Mivel ez lesz az utolsó – ha elvisznek –, szeretnék mindent kiadni magamból, esetleg olyan pluszokat is, amelyeket korábban nem sikerült” – jelentette ki.

Elmondása szerint fontos lehet még, hogy mára teljesen lenyugodott, nem foglalkozik a bírókkal, sem a mérkőzés alatt, sem utána. Nem mutogat ki a medencéből, inkább azon van, hogy a legközelebbi szituációnál már felé ítéljen a játékvezető.

„A centerjáték dinamikájának felerősödése miatt a bírók sokkal könnyebben adják manapság a kontrákat és a kiállításokat. Azon dolgozom, hogy a játékomat ehhez a játékvezetői felfogáshoz igazítsam. Annyi előnyöm van a többiekkel szemben, hogy a sípmesterek felé már van némi respektem. Több mint egy évtizede látnak a nemzetközi medencékben, mára elfogadták a játékom. Tökéletesen ismerik a mozdulataimat, tudják, hogy melyikre lehet fújni kontrát és mire kiállítást” – hangsúlyozta.

Hárai Balázs elárulta, még nem tudja, meddig folytatja pályafutását.

„Azt tudom, hogy a következő idényben még fogok vízilabdázni, hogy onnantól kezdve mi lesz, azt mindig az adott évnek a közepén vagy a végén döntöm el. Ami jelenleg biztos cél az életemben, az a nyári olimpia. Mindent gondolatom és tettem jelenleg Párizsról szól” – emelete ki.

A párizsi esélyekről úgy vélekedett, talán még soha nem volt ennyire kiegyenlített a mezőny.

„Borzasztó nehéz megtippelni, mert nagyon közel vannak egymáshoz az élcsapatok. Egy biztos, a negyeddöntő most is kulcsmeccs lesz. Hogy csoportelsőként egy plusz pihenőnappal jutunk el odáig, vagy kell játszanunk nyolcaddöntőt is, számomra teljesen mindegy. Egyik változat sem jobb a másiknál. Mindkét útra van pozitív és negatív példa is. Arról nem is beszélve, hogy ebben a lebonyolítási rendszerben fogalmunk sem lesz, hogy ki vár ránk majd a másik ágról a negyeddöntőben. Különben is azt gondolom, a mindenkori magyar válogatottnak bárki ellen, aki szembe jön, győzelmi esélye van, még akkor is, ha az olimpia olyan pluszt tud kihozni játékosokból, hogy a papíron gyengébb csapat simán megverheti az erősebbet” – mondta Hárai Balázs.