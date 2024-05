Nyéki Balázs: Bajnokok Ligáját akarunk nyerni Máltán!

– Kissé karakteridegen módon nyerték meg a bajnoki döntőt lezáró mérkőzést, de jól sejtjük, hogy emiatt nem bánkódik igazán?

– Valóban nagyon sok volt a gól a mérkőzésen, és általában nem az jellemző ránk, hogy ennyi gólt kapunk – mondta Nyéki Balázs, a bajnok FTC-Telekom vezetőedzője a Vasas ellen 21–14-re megnyert összecsapásról. – Viszont sokat is lőttünk, és azt azért nem lehet várni, hogy huszonegy nyolcra nyerjük meg a bajnoki döntőt. Beleestünk abba a játékba, hogy több energiát fektettünk a támadásba, ami alapvetően nyilván idegesítene, de ezúttal nem így volt. Azért ez mégis egy döntő mérkőzés volt, teljesen más hangulatú, mint a többi összecsapás. Ráadásul minden meccs más, a Novi Beograd elleni Bajnokok Ligája-elődöntőben majd máshoz kell alkalmazkodnunk, hogy a lehető legjobban jöjjünk ki belőle.

– A Hajós uszodában a Vasas elleni kupadöntővel kezdődött az idény, a bajnoki döntőt ugyanott, ugyanazzal az ellenféllel szemben vívták. Hogyan látja a közben bejárt utat?

– Úgy, hogy még nincs vége, hiszen vár ránk a Bajnokok Ligája végjátéka. Nagyon sokat dolgoztunk ebben az időszakban, ennek pedig meg is volt az eredménye. Ahhoz, hogy fontos mérkőzéseken hat-nyolc góllal legyünk képesek vezetni, nagyon sok energiát kell befektetni a hétköznapokon, és ezek a játékosok mindig be is fektették. Ha valaki attól tartott, hogy a döntő második meccsét könnyebben kezeljük, mert az elsőt is magabiztosan nyertük meg, arra alaposan rácáfoltunk azzal, hogy még magabiztosabban játszottunk. Annyira dominánsak voltunk, hogy egy másodpercig sem forgott veszélyben a bajnoki cím megnyerése. Ettől nyilván kicsit fura hangulat alakult ki, de legalább a nézők sokgólos mérkőzést és látványos vízilabdát élvezhettek. Mindig a jót kell meglátni, én a saját játékosaimhoz is így állok, nincs ez másként a döntővel sem. A szurkolók világsztárokat láthattak játszani, méghozzá mindkét oldalon.

– Az öt góllal megnyert kupadöntő után azt mondta, bízik benne, hogy a bajnokság végén nem ekkora lesz a különbség a két csapat között, hanem még nagyobb. Így is történt, de szeptember elején mire alapozta ezt a kijelentést?

– Akkor meglepett, hogy ekkora különbséget tudtunk kialakítani. Nagyon jónak gondoltam az idény elején a Vasast, már az elmúlt években is lehetett látni az építkezést, ez ebben az idényben csúcsosodott ki, talán most volt a legerősebb a játékosállománya. Mi gyakorlatilag alig tudtunk együtt edzeni a fukuokai világbajnokság után, ehhez képest nagyon magabiztosak voltunk. Arra alapoztam a kijelentésemet, hogy ismertem a játékosaimat, tudtam, hogy milyen munkát tervezek, és azt is, hogy mekkora potenciál van még a srácokban. Biztos voltam benne, hogy még tovább fejlődnek, és ezt be is bizonyították, tényleg sokkal jobbak voltak a Vasasnál az idény végére. A bajnoki győzelem kimondott cél volt, a hibátlan teljesítmény nem, de nyilván örülök, hogy így alakult, ráadásul erre idehaza negyvenegy éve nem volt példa.

Új formátum és új helyszín Azt követően, hogy három éven át Belgrádban rendezték meg a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjét, három éven át Málta lesz az állandó helyszín. Ráadásul ettől az idénytől kezdve már négyes döntőt játszanak a sorozatban, így elkerülhetővé válnak a teljesen érdektelen helyosztók az 5–8. helyért. Június 5-én a két elődöntőt játsszák le, egy nap pihenő után pedig a harmadik helyért vívott mérkőzés és a döntő következik. A zöld-fehérek a szerb Novi Beograddal csapnak össze az elődöntőben, a két csapat eddigi négy egymás elleni mérkőzéséből hármat az FTC nyert meg (11–10, 14–11, 14–12), egyszer pedig a szerbek győztek egyetlen góllal (14–13). A ferencvárosiak balkezese, Dusan Mandics volt csapata ellen ugrik medencébe, ráadásul nem a legszebb körülmények között volt kénytelen távozni Belgrádból, így van miért visszavágnia.

– Többször említette már a Bajnokok Ligája négyes döntőjét, nem kérdés, hogy mi a Ferencváros célja június ötödike és hetedike között Máltán…

– A Fradi még sosem szerepelt négyes döntőben. Amikor megnyertük a Bajnokok Ligáját 2019-ben, akkor is a csoport negyedik helyéről jutottunk be egyáltalán a nyolcas döntőbe, a négyes döntőben ott sem lettünk volna. Aztán egyre jobb játékkal megnyertük a Bajnokok Ligáját, mondhatjuk, hogy elkaptunk egy hullámot. Most teljesen más a helyzet, a krémek krémje lesz ott Máltán. A legjobb csapatok és a legjobb játékosok találkoznak, még azt sem mondom, hogy a napi forma dönt, mert biztosan mindenki topformában lesz. Az nyer, aki ebben a három napban mentálisan a legerősebb lesz. Az is külön érdekességet ad a tornának, hogy ezúttal a két meccs között van egy nap, amikor lehetőségünk lesz a regenerációra, eddig ez nem így volt. Új rendszer lesz, nagyon várom, és természetesen nem szeretném elkerülni a választ a konkrét felvetésre sem: Bajnokok Ligáját akarunk nyerni Máltán! A következő meccsünk azonban a Novi Beograd elleni elődöntő lesz, úgyhogy egyelőre arra készülünk.

– Ennek tükrében mennyit pihenhettek a játékosok a bajnoki győzelem után?

– Másnap lazább napjuk volt, csütörtökön edzettek egy keményet, aztán kaptak három nap pihenőt. Hétfőtől elkezdünk készülni, de ennyi lazításra szükségük volt a fiúknak, hogy újult erővel vessék magukat a munkába.

E.ON OB I, FÉRFIAK, 2023–2024 Bajnok: FTC-Telekom (Sztilianosz Argiropulosz, Balla Ferenc, Luca Damonte, Edoardo Di Somma, Fekete Gergő, Haverkampf Bence, Horváth Levente, Jansik Szilárd, Lugosi Csongor, Dusan Mandics, Danyiil Merkulov, Molnár Erik, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Német Toni, Paján Bátor, Pápai Márton, Pohl Zoltán, Simon Sebestyén, Szabó Bence, Szakonyi Dániel, Varga Vince, Varga Dénes, Vigvári Vendel, Vogel Soma, Zeman Márton, edző: Nyéki Balázs). 2. VasasPlaket, 3. Genesys OSC Újbuda, 4. BVSC-Zugló, 5. Endo Plus Service-Honvéd, 6. Szolnoki Dózsa Praktiker, 7. Zue.hu Szegedi VE, 8. Kaposvári VK, 9. Digi-Eger, 10. Pann­er­gy-Miskolci VLC, 11. Metalcom-Szentes, 12. UVSE, 13. Pécsi VSK-Mecsek Füszért, 14. KSI SE

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK, NÉGYES DÖNTŐ (JÚNIUS 5–7., GZIRA)

Június 5., elődöntő

19.00: Pro Recco (olasz, Zalánki Gergő)–Olympiakosz (görög, Vámos Márton)

21.00: FTC-TELEKOM–Novi Beograd (szerb)

Június 7., a 3. helyért

21.:00: Döntő