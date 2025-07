Már a csoportkörben is lesz mit nézni a férfi vízilabda-vb-n

Örök igazság, hogy a nagy vízilabdatornák a második héten dőlnek el, ugyanakkor általában már a csoportkör is tartogat csemegéket – Szingapúrban sem lesz másképp. Amikor a szerbek világklasszisa, Filip Filipovics a férfiaknál összesorsolta a görögöket, a montenegróiakat és a horvátokat, tudvalevő volt, hogy a világbajnokság első szakaszában is számíthatunk kiélezett mérkőzésekre. A mieink találkozói mellett az alábbi öt rangadót ajánljuk olvasóink figyelmébe, összeállításunkban a vb-győzelemre pályázó vetélytársak formájára és esélyeire is kitérünk.

JÚLIUS 12., SZOMBAT, 13.10: MONTENEGRÓ–GÖRÖGORSZÁG

Miközben a gyengécske C-csoportban nincs európai csapat (Szingapúr, Kanada, Brazília, Egyesült Államok), a D jelű négyesben a kínaiak mellett három korábbi vb-döntőst találunk. A címvédő horvátok és a két éve ezüstérmet szerző görögök valamivel erősebbnek tűnnek Montenegrónál, ám ha valaki, a szerb válogatottat korábban két olimpiai aranyéremig vezető Dejan Szavics ismeri a bravúr receptjét. A tavaly novemberben kinevezett szövetségi kapitány jó érzékkel nyúlt a fiatalokhoz, akik a világkupában és a margitszigeti felkészülési tornán is megmutatták oroszlánkörmeiket, de az is kiderült, hogy védekezésben még sokat kell fejlődniük.

JÚLIUS 14., HÉTFŐ, 10.00: AUSZTRÁLIA–SPANYOLORSZÁG

Varga Zsolt együttese a második legnehezebb kvartettbe került: Japán mindig veszélyes, de verhető, Ausztrália és kiváltképp az Európa-bajnok Spanyolország viszont a nemzetközi elitbe tartozik. Már csak a magyar válogatott miatt is érdekes, hogy mire megy egymással a két legnagyobb csoportriválisunk – persze az lenne a legjobb forgatókönyv, ha a B-csoport második helyéről döntene az összecsapásuk. Az ausztrálok kellemetlen védekezési stílusát Párizsban sajnos a saját bőrünkön is megtapasztaltuk, az átütő sikerhez viszont az kellene, hogy két héten át kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtsanak. A spanyolok az olimpián hoppon maradtak, mégis úgy érezzük, hogy Szingapúrban eljuthatnak a döntőig: a generációváltás gördülékenyen ment végbe, az utolsó világversenyére készülő Felipe Perrone pedig korszakos zseni.

JÚLIUS 14., HÉTFŐ, 11.35: HORVÁTORSZÁG–MONTENEGRÓ

Presztízsmeccs a javából! Már-már megszokott, hogy ez a két válogatott összekerül a világversenyeken: a két évvel ezelőtti vb-n és a tavalyi Eb-n Montenegró, a párizsi játékokon és az idei világkupadöntőn Horvátország győzött. Három gólnál nagyobb különbség egyszer sem volt a felek között, ami azt mondatja velünk, hogy ezúttal is szoros csatára van kilátás. A címvédő horvátok nagyszerűen zárták az előző ciklust, a világbajnoki arany után olimpiai ezüstöt szereztek, vagyis Szingapúrban is számolni kell velük. Ivica Tucak egyelőre óvatos a fiatalok beépítésével, inkább a rutinos kulcsjátékosai köré építi a csapatot – kérdés, mennyire fekszik nekik a gyorsabb, dinamikusabb játék.

JÚLIUS 14., HÉTFŐ, 14.45: OLASZORSZÁG–SZERBIA

A rangadók napját a párizsi incidensek miatt fél évre eltiltott, de Szingapúrban visszatérő olaszok és az olimpiai bajnok szerbek összecsapása zárja. Mivel az A-csoportban még Románia és Dél-Afrika szerepel, nem túlzás kijelenteni, hogy ez a mérkőzés dönt az első helyről. Az erőviszonyokat egyelőre nehéz felmérni, elvégre Janus-arcú válogatottak találkoznak, mindkét csapat képes nagyon jól és a saját szintjéhez mérten gyengén is játszani. A szerbek például az olimpiai torna csoportkörében finoman szólva is bukdácsoltak, aztán a második héten tövig nyomták a gázpedált és megvédték címüket. Ezek után váratlanul simán kiestek a világkupa selejtezőjében, és a felkészülés során sem lettünk okosabbak, hogy mégis mire számítsunk tőlük a világbajnokságon.

JÚLIUS 16., SZERDA, 11.35: GÖRÖGORSZÁG–HORVÁTORSZÁG

Könnyen előfordulhat, hogy a D-csoportban csak az utolsó játéknapon dől el, hogy melyik válogatott jut egyenes ágon a legjobb nyolc közé. A világkupában ezüstérmet szerző görögök kulcsjátékosokat nélkülöznek, többek között Janisz Fundulisz, Angelosz Vlahopulosz és Emanuil Zerdevasz sincs ott a keretben, márpedig ők hárman olyan játékosok, akiket korántsem könnyű pótolni. Ha sikerül, a fizikailag rendkívül erős görög együttes a horvátokat is meglepheti. Érdekesség, hogy a magyar válogatott mindkét csapattal találkozott, és mindkettőt legyőzte a felkészülési időszakban – azért ez nem rossz előjel a nőknek pénteken, a férfiaknak szombaton kezdődő világbajnokságra nézve.

FÉRFI VÍZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR (JÚLIUS 11–24.)

A-csoport: Olaszország, Szerbia, Románia, Dél-Afrika

B-csoport: Ausztrália, Spanyolország, MAGYARORSZÁG, Japán

C-csoport: Szingapúr, Kanada, Brazília, Egyesült Államok

D-csoport: Görögország, Kína, Montenegró, Horvátország

A csoportelsők a negyeddöntőben folytatják, míg a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak a legjobb nyolc közé jutásért.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Mizsei Márton (VasasPlaket)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Marseille, francia), Burián Gergely, Vigvári Vince (mindkettő Barceloneta, spanyol), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Vámos Márton, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC-Telekom), Kovács Péter (BVSC-Manna ABC)

Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

(A játékosok neve mellett azt a klubot tüntettük fel, amelyből kiharcolták a válogatottságot.)

A CSAPAT CSOPORTKÖRÖS PROGRAMJA

Július 12., szombat

11.35: MAGYARORSZÁG–Ausztrália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Július 14., hétfő

7.45: MAGYARORSZÁG–Japán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Július 16., szerda

14.45: MAGYARORSZÁG–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!