Vízilabda: vb-re készül az U16-os leányválogatott

Az U16-os leány vízilabda-válogatott a július 25. és 31. között esedékes zágrábi vb-re készül a nyáron.

A lebonyolítás hasonlít a fiúkéhoz, csak itt 35 helyett

24 csapat vesz részt,

őket osztották kétfelé az erősorrend szerint, és mindenki játszik két-két vetélytárssal a saját divíziójából és a másodikból; aztán a különböző együtthatók alapján – melyek a rivális erősségét és az egyes meccseken elért eredményeket súlyozzák – kialakul az 1-24-es rangsor; a fiúkhoz képest különbség, hogy itt rögtön a negyeddöntők jönnek az első nyolcnak, a többiek a többi helyért játszhatnak csak. A meccsek 4x6 perces negyedekből állnak.

Forrás: MVLSZ

Ami a programot illeti, július 25-én Románia, 26-án Izrael, 27-én Ukrajna, majd 28-án Kanada lesz a mieink ellenfele. A csapat hétfőn a Margitszigeten edzett.

„Nemcsak magára a világbajnokságra és az ottani mérkőzésekre készülünk, hane ebben a korosztályban lányok másfél éve zajló, hosszútávú programban vesznek részt és ennek fontos része a soron következő világverseny. A felkészülést Budapesten kezdjük, Dunaújvárosban két hetet, majd Szolnokon egy hetet töltünk. Közben játszunk edzőmeccseket, de

elsősorban a játékosok fejlesztése és az egyéni képességek javítása a cél, továbbá hogy a vébére jó csapategység alakuljon ki

– mondta az U16-os leányválogatottat irányító Petrovics Mátyás.

A vb-felkészülési keret

Meghívottak

Kapusok:

Bagossy Anasztázia (FTC)

Kiss Godiva (KSI)

Sárközi Nóra (BVSC)

Ugrai Rita (Szentes)

Mezőnyjátékosok:

Antal Zsófia (KSI)

Ancic Izabella (MATE)

Arató Lotti (FTC)

Ágner Boglárka (Fehérvár)

Dömsödi Döniz (Szentes)

Fajcsák Zorka (DFVE)

Gidófalvy Angéla (UVSE)

Kerekes Dorka (FTC)

Kókány Zsófia (KSI)

Mihók Mandula (DFVE)

Nagy Brigitta (Eger)

Nagy Enikő (DFVE)

Nagy Zóra (UVSE)

Németh Dorottya (UVSE)

Schlapp-Molnár Annamária (DFVE)

Szabó Lotti (Eger)

Rácz Olga (Szentes)

Tordai Réka (UVSE)

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)