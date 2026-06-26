Vízilabda: kezdődik az U18-as fiúk vb-je Portugáliában

A magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott részvételével szombaton rajtol a korosztály világbajnoksága Portugáliában. Rio Maiorban a magyar fiúk az első divízióban sorrendben

Szerbia, Horvátország és Montenegró együttesével mérik össze a tudásukat.

A másik ágon az olaszok, a spanyolok, az amerikaiak és a kínaiak sorakoznak (a szakavatott szemnek a sorból hiányzó görögök egy korábbi rossz szereplés miatt a második divízióban kezdenek).

Rabb Benedek a magyar csapat egyik erőssége Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ

A nemzeti együttest az a Kovács Róbert irányítja, aki az elmúlt években kétszer is világbajnoki címig vezette az aktuális korosztályos csapatát. A tréner 2022-ben az U18-asokkal Belgrádban, 2023-ban pedig az U20-asokkal Bukarestben nyert vb-aranyat.

„A csapat mostanra elkezdte azt a feszességet és fegyelmezettséget mutatni, amit ilyenkorra szerettem volna látni, azaz

jó érzésekkel indulunk neki a világbajnokságnak

– mondta Kovács Róbert szövetségi kapitány. – A divíziós lebonyolítás nem lesz új a fiúknak, kilencven százalékuk már szerepelt ilyen versenyen, azaz tudják, hogy rögtön az elejétől komoly ellenfelekkel találkozunk. Úgy gondolom, három és fél hét alatt sikerült elérni egy megfelelő szintet, de természetesen kint még a csoportmeccsek alatt is folyamatosan dolgozunk majd, hogy a negyeddöntőre legyen igazán éles a csapat.”

A csoportban az első két hely egyikének megszerzése egyből negyeddöntős helyet ér.

Szombaton magyar idő szerint 19 órától a szerbekkel, vasárnap 16 órától a horvátokkal, hétfőn 14.30-tól pedig a montenegróiakkal csap össze együttesünk.

Az U18-as vb-csapat

Kapusok

Király Csaba - UVSE

Szilágyi Ádám - SOSC

Mezőnyjátékosok

Czirok Márton - KSI

Divják Deján - BVSC

Gedra Botond - Szeged

Hidasi Zétény - Szolnok

Jámbor Csaba - FTC

Kondor Zétény - SOSC

Kovács Levente - UVSE

Kovács Mátyás - KSI

Moldisz Milán - Eger

Pintér Noah - BVSC

Rabb Benedek - KSI

Stogicza Levente - SOSC

Tigyi Ábel - Szolnok

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)