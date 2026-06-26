Vízilabda: kezdődik az U18-as fiúk vb-je Portugáliában
A magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott részvételével szombaton rajtol a korosztály világbajnoksága Portugáliában. Rio Maiorban a magyar fiúk az első divízióban sorrendben
Szerbia, Horvátország és Montenegró együttesével mérik össze a tudásukat.
A másik ágon az olaszok, a spanyolok, az amerikaiak és a kínaiak sorakoznak (a szakavatott szemnek a sorból hiányzó görögök egy korábbi rossz szereplés miatt a második divízióban kezdenek).
A nemzeti együttest az a Kovács Róbert irányítja, aki az elmúlt években kétszer is világbajnoki címig vezette az aktuális korosztályos csapatát. A tréner 2022-ben az U18-asokkal Belgrádban, 2023-ban pedig az U20-asokkal Bukarestben nyert vb-aranyat.
„A csapat mostanra elkezdte azt a feszességet és fegyelmezettséget mutatni, amit ilyenkorra szerettem volna látni, azaz
jó érzésekkel indulunk neki a világbajnokságnak
– mondta Kovács Róbert szövetségi kapitány. – A divíziós lebonyolítás nem lesz új a fiúknak, kilencven százalékuk már szerepelt ilyen versenyen, azaz tudják, hogy rögtön az elejétől komoly ellenfelekkel találkozunk. Úgy gondolom, három és fél hét alatt sikerült elérni egy megfelelő szintet, de természetesen kint még a csoportmeccsek alatt is folyamatosan dolgozunk majd, hogy a negyeddöntőre legyen igazán éles a csapat.”
A csoportban az első két hely egyikének megszerzése egyből negyeddöntős helyet ér.
Szombaton magyar idő szerint 19 órától a szerbekkel, vasárnap 16 órától a horvátokkal, hétfőn 14.30-tól pedig a montenegróiakkal csap össze együttesünk.
Kapusok
Király Csaba - UVSE
Szilágyi Ádám - SOSC
Mezőnyjátékosok
Czirok Márton - KSI
Divják Deján - BVSC
Gedra Botond - Szeged
Hidasi Zétény - Szolnok
Jámbor Csaba - FTC
Kondor Zétény - SOSC
Kovács Levente - UVSE
Kovács Mátyás - KSI
Moldisz Milán - Eger
Pintér Noah - BVSC
Rabb Benedek - KSI
Stogicza Levente - SOSC
Tigyi Ábel - Szolnok
(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)