Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: kezdődik az U18-as fiúk vb-je Portugáliában

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.06.26. 09:02
null
Címkék
vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az U18-as fiú vízilabda-válogatott szombattól Rio Maiorban vesz részt világbajnokságon.

A magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott részvételével szombaton rajtol a korosztály világbajnoksága Portugáliában. Rio Maiorban a magyar fiúk az első divízióban sorrendben

Szerbia, Horvátország és Montenegró együttesével mérik össze a tudásukat.

A másik ágon az olaszok, a spanyolok, az amerikaiak és a kínaiak sorakoznak (a szakavatott szemnek a sorból hiányzó görögök egy korábbi rossz szereplés miatt a második divízióban kezdenek).

Rabb Benedek a magyar csapat egyik erőssége Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ

A nemzeti együttest az a Kovács Róbert irányítja, aki az elmúlt években kétszer is világbajnoki címig vezette az aktuális korosztályos csapatát. A tréner 2022-ben az U18-asokkal Belgrádban, 2023-ban pedig az U20-asokkal Bukarestben nyert vb-aranyat.

„A csapat mostanra elkezdte azt a feszességet és fegyelmezettséget mutatni, amit ilyenkorra szerettem volna látni, azaz

mondta Kovács Róbert szövetségi kapitány. – A divíziós lebonyolítás nem lesz új a fiúknak, kilencven százalékuk már szerepelt ilyen versenyen, azaz tudják, hogy rögtön az elejétől komoly ellenfelekkel találkozunk. Úgy gondolom, három és fél hét alatt sikerült elérni egy megfelelő szintet, de természetesen kint még a csoportmeccsek alatt is folyamatosan dolgozunk majd, hogy a negyeddöntőre legyen igazán éles a csapat.”

A csoportban az első két hely egyikének megszerzése egyből negyeddöntős helyet ér.

Szombaton magyar idő szerint 19 órától a szerbekkel, vasárnap 16 órától a horvátokkal, hétfőn 14.30-tól pedig a montenegróiakkal csap össze együttesünk.

Az U18-as vb-csapat
Kapusok
Király Csaba - UVSE
Szilágyi Ádám - SOSC
Mezőnyjátékosok
Czirok Márton - KSI
Divják Deján - BVSC
Gedra Botond - Szeged
Hidasi Zétény - Szolnok
Jámbor Csaba - FTC
Kondor Zétény - SOSC
Kovács Levente - UVSE
Kovács Mátyás - KSI
Moldisz Milán - Eger
Pintér Noah - BVSC
Rabb Benedek - KSI
Stogicza Levente - SOSC
Tigyi Ábel - Szolnok

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)

 

vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Birkózás: Báger Barbara az U20-as Eb-n is folytatná a menetelését

Utánpótlássport
15 órája

Műugrás: Fehér Luca bronzérmes a hazai rendezésű junior Eb-n – VIDEÓ

Utánpótlássport
17 órája

Ötödikként zárt a Ferencváros női vízilabdacsapata az európai rangsorban

Vízilabda
22 órája

Sportlövészet: Nyitrai Anna trapban 18., több világcsúcs a junior-vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 8:59

Kézi: a második meccsüket is megnyerték a magyarok az U20-as női vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 8:31

Kosárlabda: jót tettek az amerikai tapasztalatok Toman Rékának

Utánpótlássport
2026.06.24. 17:00

Vízilabda: vb-re készül az U16-os leányválogatott

Utánpótlássport
2026.06.24. 09:05

Kézilabda: kiütéses győzelemmel kezdtek a magyarok az U20-s női vb-n

Utánpótlássport
2026.06.24. 08:28
Ezek is érdekelhetik