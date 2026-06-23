Öttusa: Kósa Nóra az U17-es után az U15-ös ob-t is megnyerte
Mint arról beszámoltunk, a korosztályos öttusázók a múlt hét végén a fővárosban rendezett U15-ös országos bajnokságán a lányok között Kósa Nóra mindegyik versenyszámban a legjobbnak bizonyult, így megérdemelten nyert aranyérmet.
A KSI 14 éves ígérete két héttel korábban a két évvel idősebbek,
az U17-esek országos bajnokságát is megnyerte.
Akkor a reménység vívásban, az OCR-ben és az úszásban is a legjobban teljesített.
„Az OCR és az úszás az erős számaim közé tartozik, vívásban még sokat kell fejlődnöm,
azért is indulok el az U17-esek versenyein, hogy gyakoroljak az idősebbek között.
A laser runban a futásban szeretnék látványosabban előre lépni, a lövészetet általában jól össze tudom rakni fejben a versenyeken” – mondta Nóra honlapunknak nemrégiben.
A sokra hivatott tinédzser tavaly remekelt a nemzetközi porondon.
A litvániai Kaunasban rendezett U15-ös Európa-bajnokságon három aranyérmet érdemelt ki.
Nóra az egyéni diadal mellett Kertai Gréta és Gyarmati Míra teljesítményének is köszönhetően csapatban is nyert, aztán a végül szintén háromszoros első Birta Botonddal vegyes váltóban sem talált legyőzőre.
„Az idén a fő versenyem az U15-ös világbajnokság lesz augusztusban Madridban. Spanyolországban szeretném magamból kihozni a legtöbbet, és
ha úgy érzem, hogy mindent megtettem, egyéni csúcsokat értem el, akkor mindegy, hogy az ötödik vagy a huszonnyolcadik helyen végzek.
Nagy álmom, hogy olimpián képviseljem Magyarországot” – fogalmazott.
(Kiemelt képünkön: Kósa Nóra Fotó: Hunyadi Levente)