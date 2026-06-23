Öttusa: Kósa Nóra az U17-es után az U15-ös ob-t is megnyerte

Mint arról beszámoltunk, a korosztályos öttusázók a múlt hét végén a fővárosban rendezett U15-ös országos bajnokságán a lányok között Kósa Nóra mindegyik versenyszámban a legjobbnak bizonyult, így megérdemelten nyert aranyérmet.

A KSI 14 éves ígérete két héttel korábban a két évvel idősebbek,

az U17-esek országos bajnokságát is megnyerte.

Akkor a reménység vívásban, az OCR-ben és az úszásban is a legjobban teljesített.

„Az OCR és az úszás az erős számaim közé tartozik, vívásban még sokat kell fejlődnöm,

azért is indulok el az U17-esek versenyein, hogy gyakoroljak az idősebbek között.

A laser runban a futásban szeretnék látványosabban előre lépni, a lövészetet általában jól össze tudom rakni fejben a versenyeken” – mondta Nóra honlapunknak nemrégiben.

Kósa Nóra egyik erőssége az OCR Fotó: Hunyadi Levente

A sokra hivatott tinédzser tavaly remekelt a nemzetközi porondon.

A litvániai Kaunasban rendezett U15-ös Európa-bajnokságon három aranyérmet érdemelt ki.

Nóra az egyéni diadal mellett Kertai Gréta és Gyarmati Míra teljesítményének is köszönhetően csapatban is nyert, aztán a végül szintén háromszoros első Birta Botonddal vegyes váltóban sem talált legyőzőre.

„Az idén a fő versenyem az U15-ös világbajnokság lesz augusztusban Madridban. Spanyolországban szeretném magamból kihozni a legtöbbet, és

ha úgy érzem, hogy mindent megtettem, egyéni csúcsokat értem el, akkor mindegy, hogy az ötödik vagy a huszonnyolcadik helyen végzek.

Nagy álmom, hogy olimpián képviseljem Magyarországot” – fogalmazott.

(Kiemelt képünkön: Kósa Nóra Fotó: Hunyadi Levente)