Kosárlabda: kétszer is legyőzte a románokat az U20-as férfiválogatott

Lejátszotta az első edzmérkőzéseit az Európa-bajnoki felkészülése során a Forray Gábor vezette U20-as férfi kosárlabda-válogatott. A júliusi, pozsonyi B-divíziós kontinenstornára készülő magyar fiúk pénteken és szombaton az elitben szereplő, vagyis A-divíziós román csapattal találkoztak az MKOSZ fehérvári edzőközpontjában. A felek első összecsapásán

a mieink – szoros meccsen, de annak nagy részében vezetve – végül 83–74-re nyertek a románokkal szemben.

A magyar válogatott legeredményesebbjeként Gál Csongor 15 pontig jutott.

„Az Eb-felkészülésünk első mérkőzését A-divíziós ellenfél ellen játszottuk, hiszen az a célunk, hogy nálunk erősebb és magasabban jegyzett csapatokkal mérkőzzünk meg – értékelt az első meccs után Forray Gábor szövetségi edző a bball1.hu-nak. – Jól szolgálta a felkészülésünket ez a találkozó: fizikális, agresszív és erős csapat volt a riválisunk.

Nyilván a felkészülés ezen szakaszában az eredmény másodlagos, de azért mindig jó érzés legyőzni a román válogatottat. Ami az eredményen kívül tetszett, hogy megnyertük a lepattanócsatát, illetve huszonöt gólpasszt osztottunk ki, ami jól mutatja, hogy kollektíven kosárlabdáztunk.

Kiemelném azt is, hogy a negyedik negyedben mindössze tizenkét pontot kaptunk. Mindezek ellenére úgy érzem, még rengeteg munka vár ránk.

Bízom benne, hogy ez jó visszacsatolás a játékosok számára: érdemes keményen dolgozni. Sokkal jobb így foglalkozni a hibákkal, mintha vereséget szenvedtünk volna.

Holnap ismét megmérkőzünk a román válogatottal, de más szerkezetben és más rotációval fogunk dolgozni. Kíváncsi vagyok, hogyan reagál erre a társaság. Az első mérkőzéssel elértük a célunkat, most lehet majd kísérletezni. Szeretnék mindenkit megnézni annak érdekében, hogy lássuk, téthelyzetben miként reagálnak a nagyobb felelősségre azok, akik több lehetőséget kapnak ilyen helyzetben. Fontos, hogy az Európa-bajnokságon minél több lábon tudjunk állni, mert az ilyen nagy torna valóságos maraton: tíz nap alatt nyolc mérkőzést kell játszani, ezért mindenkire szükségünk van.”

U20-AS NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Székesfehérvár, MKOSZ edzőközpont

Magyarország–Románia 83–74 (19–16, 22–24, 24–22, 18–12)

Magyarország: Lukácsi 12/3, Gál 15/6, Szász-Veres 14/6, Mezőfi 9/6, Laar 4. Csere: Varga F. 2, Kupai -, Kertli 8/6, Palotai 7/3, Szemerédi -, Erdős 7, Buglyó B. 5/3.

Románia: Szentkuti 6, Dinu 22/6, Fintina 5/3, Angelian 3/3, Rantz 2. Csere: Vlaciu-Popa -, Orbulescu 2, Trandafir 9/3, Sándor 1, Hurdubelea 3/3, Dubuc 9/3, Zintz -, Illés 12/3-

Mezőfi Márk (jobbra) és Szász-Veres Márk Forrás: FIBA

Ezután másnap ismét összemérte tudását a magyar és román U20-as férfiválogatott, és újfent a mieink kerültek ki győztesként a találkozóból. A döcögős kezdés után Forray Gábor tanítványai a második negyed közepétől kezdték átvenni az irányítást, és a félidőben már 41–35-re vezettek. A második félidőben szorosan tapadtak a románok, sőt a negyedik negyed elején négypontos előnyük is volt, viszont a végjátékot a magyar fiúk bírták jobban.

Egyenlő állásnál a legvégén Szász-Veres Márk triplája döntött, és hozta meg a hazai sikert, beállítva a 76–73-as végeredményt.

Ezúttal egyébként a 15 pontos Erdős Artúr volt a csapat és a mezőny legjobbja is egyben.

„Gratulálok a srácoknak, úgy érzem, hogy a mai meccsen is mindenki nagyon odatette magát! – mondta a második győzelmet követően Forray. –

Külön örülök annak, hogy tudtunk gyakorolni éles helyzetben a végjátékos szituációkat védő- és támadóoldalon egyaránt. A mérkőzés nagy részében helytálltunk, azt gondolom megérdemelten nyertünk.

Megítélésem szerint mindkét csapat számára nagyon hasznos volt a találkozó, jól szolgálta a felkészülést. Sok sikert kívánok a román csapatnak az A-divíziós Eb-n! Magunknak pedig azt kívánom, hogy ebben a szellemben folytassuk tovább a munkát, még rengeteg dolgot kell elvégeznünk ahhoz, hogy a céljainkat elérjük. Köszönöm mindenkinek ezt a kiváló hozzáállást!”

U20-AS NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Székesfehérvár, MKOSZ edzőközpont

Magyarország–Románia 76–73 (17–18, 24–17, 16–21, 19–17)

Magyarország: Varga F. 5, Kertli 6, Kupai 6/3, Buglyó 2, Laar 2. Csere: Szász-Veres 6/3, Mészáros 13/6, Gál 11, Mezőfi 6/6, Palotai 4, Erdős 15, Balázs -.

Románia: Dinu 7, Hurdubelea 11/3, Dubuc 11/9, Rantz 10, Illés 13/3. Csere: Vlaicu-Popa -, Szentkuti 4, Trandafir 2, Fintina 3/3, Horga 4, Zintz 4, Angelian 4.

(Kiemelt képen: Gál Csongor Forrás: FIBA)