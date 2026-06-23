Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: szerdán kezdődik Kínában az U20-as női világbajnokság

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.06.23. 09:02
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Címkék
kezilabda utánpótlás utánpótlássport
Magyar idő szerint szerda hajnalban Tajvan csapata ellen kezdi meg a szereplését a kínai világbajnokságon a magyar U20-as női kézilabda-válogatott.
A világbajnokságról szóló beszámolóink a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával készülnek.

Eljött az idő, szerdán megkezdődik 2026 első korosztályos kézilabda-világversenye: a Kínában megrendezendő U20-as női világbajnokságon a 2006-os és 2007-es születésű sportolók alkotta magyar csapat is részt vesz, a játékosok ezzel az eseménnyel búcsúznak az utánpótlásévektől.

A Bohus Beáta szövetségi edző által irányított együttes alapvető célja a legjobb nyolcba kerülés, de akkor sem lepődnénk meg, ha az elődöntőig vagy még tovább masírozna a nemzeti csapat, hiszen ez a korosztály két éve – ugyanúgy Kínában – bronzérmet szerzett az U18-as vb-n. Igaz, a tavalyi U19-es Eb ehhez képest visszafogottabban sikerült, akkor hetedikként zártak a fiatalok. A felkészülést többeknek az érettségi időszak nehezítette, Bohus azonban elégedett volt a keret hozzáállásával.

„Júniusban sajnos egy olyan edzésünk sem volt, amelyen teljes kerettel dolgozhattunk volna, mert sokan érettségiztek – mondta az Utánpótlássportnak az elutazás előtt Bohus. – Azonban nagyon hálás vagyok nekik: az utolsó időszakot Balatonbogláron töltöttük, ám a lányok így is megoldották a vizsgák miatti ingázást, volt aki Szegedről, más Debrecenből utazott oda-vissza. Ez is mutatja, mennyire akarnak bizonyítani az utolsó korosztályos világversenyükön. A stábbal nem rakunk rájuk semmiféle terhet,

A szerdai start alkalmával a magyar csapat Tajvan ellen lép pályára, majd csütörtökön Tunézia, szombaton pedig Lengyelország válogatottja következik. A csoport első két helyezettje jut a középdöntőbe.

A magyar válogatott csoportmérkőzései (magyar idő szerint):

Június 24., szerda, 5:45: Magyarország– Tajvan

Június 25., csütörtök, 5:45: Magyarország– Tunézia

Június 27., szombat, 8:00: Magyarország–Lengyelország


A középdöntő mérkőzésnapjai: június 29., 30.

Negyeddöntők: július 2.

Elődöntők, helyosztók: július 3.

Döntő, helyosztók: július 5.


A magyar női juniorválogatott kerete:

Kapusok: Majoros Gréta (DVSC SCHAEFFLER), Szilágyi Diána (FTC-Rail Cargo Hungaria), Horváth Zelda Rebeka (Győri Audi ETO)
Jobbszélsők: Teplán Korina Míra (MOL Esztergom), Balázs Bitia (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Jobbátlövő: Fazekas Virág (Sönderjyske, dán)
Irányítók: Keceli-Mészáros Renáta (Győri Audi ETO), Vadkerti Luca Alda (Szegedi NKE), Rédecsi Polett (Győri Audi ETO), Kriston Kira Daniella (Győri Audi ETO)
Beállók: Seres Liza (NEKA), Varga Katalin (DVSC SCHAEFFLER), Szár Evelin (Eszterházy SC)
Balátlövők: Szeibert Anna Rebeka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Pálmai Liza (Dunakanyar KKFT), Kacsó Noémi Petra (Dunakanyar KKFT)
Balszélsők: Fehér Luca Blanka (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Táder Luca (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Szövetségi edző: Bohus Beáta
Edző: Laluska Balázs

(Kiemelt képünk forrása: MKSZ) 

kezilabda utánpótlás utánpótlássport
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