A női ifjúsági BL négyes döntőjébe jutó három magyar csapat edzői voltak a Szabaddobás podcast vendégei

2026.04.27. 10:58
Magyar Kézilabda-szövetség MKSZ Szabaddobás
A Magyar Kézilabda-szövetség Szabaddobás podcastjének legutóbbi vendégei a női ifjúsági Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jutó magyar csapatok edzői voltak. Grandpierre Judittal, az FTC, Márián Blankával, a DVSC és Pigniczki Krisztinával, a Győri ETO trénerével Ballai Attila beszélgetett.

 

Az adás témái: 
– különbségek a felnőttek és az utánpótláskorúak felkészítése között
– ennyivel jobbak a magyarok U17-ben?
– téthelyzet, mint újdonság
– 2008–2009-es születésű korosztályok – minőség az elődökhöz képest
– akadémiai képzés: miben más, mint egy régi klasszikus utánpótlás-nevelő klub?
– a beérés fontossága
– a felnőtt csapat, mint példa
– új korosztályok – új kihívások
– munka a jövőnek – visszacsatolás később
– ami tanítható, és ami nem
– edzők és szülők
– sorsolás a négyes döntőre
– találkozó az országos négyes döntőben is
– kik lesznek ott a 2032-es és a 2036-os olimpián?

 

