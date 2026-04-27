A női ifjúsági BL négyes döntőjébe jutó három magyar csapat edzői voltak a Szabaddobás podcast vendégei
A Magyar Kézilabda-szövetség Szabaddobás podcastjének legutóbbi vendégei a női ifjúsági Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jutó magyar csapatok edzői voltak. Grandpierre Judittal, az FTC, Márián Blankával, a DVSC és Pigniczki Krisztinával, a Győri ETO trénerével Ballai Attila beszélgetett.
Az adás témái:
– különbségek a felnőttek és az utánpótláskorúak felkészítése között
– ennyivel jobbak a magyarok U17-ben?
– téthelyzet, mint újdonság
– 2008–2009-es születésű korosztályok – minőség az elődökhöz képest
– akadémiai képzés: miben más, mint egy régi klasszikus utánpótlás-nevelő klub?
– a beérés fontossága
– a felnőtt csapat, mint példa
– új korosztályok – új kihívások
– munka a jövőnek – visszacsatolás később
– ami tanítható, és ami nem
– edzők és szülők
– sorsolás a négyes döntőre
– találkozó az országos négyes döntőben is
– kik lesznek ott a 2032-es és a 2036-os olimpián?
Legfrissebb hírek
Golovin Vlagyimir: Új időszak kezdődik a válogatottnál
Kézilabda
2026.03.03. 15:48
