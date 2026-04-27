Közös fotón kívántak gyógyulást a Tatabánya és az Izvidjac kézilabdázói Josip Saracnak

2026.04.27. 10:19
Fotó: RK Izvidac Agram Facebook
A két csapat vasárnapi Európa-kupa-mérkőzése után az RK Izvidjac és a Tatabánya kézilabdázói összeálltak egy közös képre, hogy így kívánjanak mielőbbi gyógyulást a korábban a hercegovinai, jelenleg a magyar csapat keretéhez tartozó, súlyos betegséggel kezelt Josip Saracnak. Közben a helyi szurkolók az Izvidjac saját nevelésű játékosának nevét skandálták.

A tatabányai csapat március végén adta hírül, hogy az akkor egy ideje már nem játszó Josip Saracra ebben az idényben már nem számíthat. A klub nem részletezett egészségi okra hivatkozott; a hír mellé posztolt videóban a csapattársak „Veled vagyunk, Josip” feliratú mezben üzentek Saracnak.

A később horvát válogatottságig jutó Sarac a szülővárosa, Ljubuski csapatában, az RK Izvidjacban lett élvonalbeli kézilabdázó, majd a szlovén Celje (2018–2021) és a Göppingen (2021–2025) játékosa volt, a német csapatból érkezett Tatabányára 2025 nyarán.

Április közepén a Göppingen is írt Saracról a közösségi médiában: „A korábbi játékosunk súlyos betegségéről kapott szomorú hírek mélyen megérintettek bennünket. Pillanatnyilag nem számít a kézilabda, egyedül a gyógyulás a fontos!”

Az Európa-kupa-elődöntő első mérkőzését az Izvidjac 33–31-re megnyerte vasárnap; a visszavágó május elsején lesz Tatabányán.

Kézilabda
16 órája

Kétgólos hátrányba került a „cserkészek” ellen a Tatabánya a férfi kézi Ek elődöntőjében

Pikáns hangulatban léptek pályára a „tigrisek” Hercegovinában.

 

 

Josip Sarac MOL Tatabánya KC Tatabánya Tatabánya kézilabda
Legfrissebb hírek

Kétgólos hátrányba került a „cserkészek” ellen a Tatabánya a férfi kézi Ek elődöntőjében

Kézilabda
16 órája

NB III: a Tatabánya idegenben nyerte meg a Dorog elleni rangadót

Labdarúgó NB II
2026.04.25. 22:10

Kézilabda: minden éremből nyerne egyet Tóth Edmond, a Tatabánya vezetőedzője

Kézilabda
2026.04.20. 15:41

NB III: nyolcgólos meccsen győzött a Tatabánya

Labdarúgó NB II
2026.04.15. 19:33

Férfi kézilabda Ek: a bosnyák RK Izvidac vár a Tatabányára az elődöntőben

Kézilabda
2026.04.05. 20:33

A Tatabánya bravúros győzelemmel bejutott az elődöntőbe a férfi kézi Ek-ban

Kézilabda
2026.04.04. 18:45

Ami működik az olaszok ellen, működhet a szerbek ellen is

Kézilabda
2026.03.21. 09:11

Új uszoda és curlingcsarnok épülhet Tatabányán

Egyéb egyéni
2026.02.24. 20:07
Ezek is érdekelhetik