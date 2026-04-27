Közös fotón kívántak gyógyulást a Tatabánya és az Izvidjac kézilabdázói Josip Saracnak

A tatabányai csapat március végén adta hírül, hogy az akkor egy ideje már nem játszó Josip Saracra ebben az idényben már nem számíthat. A klub nem részletezett egészségi okra hivatkozott; a hír mellé posztolt videóban a csapattársak „Veled vagyunk, Josip” feliratú mezben üzentek Saracnak.

A később horvát válogatottságig jutó Sarac a szülővárosa, Ljubuski csapatában, az RK Izvidjacban lett élvonalbeli kézilabdázó, majd a szlovén Celje (2018–2021) és a Göppingen (2021–2025) játékosa volt, a német csapatból érkezett Tatabányára 2025 nyarán.

Április közepén a Göppingen is írt Saracról a közösségi médiában: „A korábbi játékosunk súlyos betegségéről kapott szomorú hírek mélyen megérintettek bennünket. Pillanatnyilag nem számít a kézilabda, egyedül a gyógyulás a fontos!”

Az Európa-kupa-elődöntő első mérkőzését az Izvidjac 33–31-re megnyerte vasárnap; a visszavágó május elsején lesz Tatabányán.