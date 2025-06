Kajak-kenu: Nemcsak a tréningről szól az edzőség – Fürdök Gábor

Ahogyan a honlapunkon beszámoltunk róla, az MVM Szeged Vízisport Egyesület kenuedzője, Fürdök Gábor kapta meg A hónap utánpótlásedzőjének májusi díját. A tréner irányításával készülő, 2005-ös születésű (vagyis U23-as korosztályú) Kiss Ágnes Nagy Biankával egy hajóban az évad első két felnőttvilágkupáján egyaránt remekül teljesített, Szegeden két arany- és egy ezüst-, Poznanban pedig három aranyérmet szerzett, vagyis minden számban dobogóra állt, amelyben elindult.

„Sokat jelent ez a díj, megerősít, hogy jó úton haladunk a csapattal. Felemelő, hogy ennyien örülnek a sikereinknek – mondja Fürdök az Utánpótlássportnak. – Tavaly kezdődött Ági párosépítése Biankával, ami 2024-ben olimpiai negyedik helyet ért, idén pedig tovább tudtak fejlődni, ezt mutatja a remek világkupa-szereplés. Próbálunk ezen az úton maradni;

a következő olimpia még messze van, addig sok dolog történhet, de azon vagyunk, hogy hasonló diadalokat mutassunk fel a jövőben is.

Áginak a felnőtt Eb-vel (amin két bronzérmet szerzett – a szerk.) lezárult egy időszak, most pihen picit, majd folytatódik a munka a vébéig. A fiatalabbakra U23-as és ifjúsági világversenyek jönnek, Eb és vébé, gőzerővel készülünk!”

A díjátadó résztvevői, balról: Bruckner Gábor, Vaskuti István, Fürdök Gábor, Molnár Csepke, Csabai Edvin Fotó: Vasas Attila

A szakembertől azt is megtudtuk, miben látja a sikeres utánpótlásnevelés titkát, ő milyen elvek alapján dolgozik a mindennapokban.

„Az utánpótlásedző nemcsak megtervezi és megtartja a tréninget; pszichológusnak és vezetőnek is kell lenni, fontos a következetesség és az esetünkben a technikai tudás is elengedhetetlen, a hajókhoz, azok szereléséhez is érteni kell, hogy gördülékeny munkát végezzünk. Abban hiszek, hogy alázatos, kitartó munkával lehet eredményeket elérni.

Rengeteg a tehetség, több, mint amennyi a felszínre kerül.

Sok mindenen múlik, hogy valakiből sikeres sportoló lesz-e, mi mindent megteszünk, hogy aki ide kerül, példát mutasson, és érvényesüljön.”

(Kiemelt képünkön: Fürdök Gábor Fotó: Vasas Attila)