A hónap utánpótlásedzője: Fürdök Gábor kenutréneré a májusi díj

A díj negyedik évadának kilencedik kiírásában Csányi Roland röplabda-, Fürdök Gábor kenu- és Kropkó Andrea triatlonedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján a májusi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – az MVM Szegedi Vízisport Egyesület 51 éves kenuedzője vehette át.

Fürdök Gábor versenyzői pályafutása alatt az 500 m-es kenunégyes tagjaként bronzérmet nyert a 2003-ban Gainesville-ben rendezett világbajnokságon. Utánpótlásedzőként először 2013 és 2014 között dolgozott jelenlegi klubjában, a Szegedi Vízisport Egyesületben, és büszke arra, hogy a csapatépítés eredményeként az akkori versenyzői közül sokan a mai napig űzik a sportágat. Ezt követően évekig a tengerentúlon tevékenykedett, a mexikói válogatott kenuszakagának vezetőedzője volt. 2021 ősze óta ismét a Tisza-parti városban foglalkozik fiatalokkal, tanítványai pedig halmozzák a sikereket. Közülük kiemelkedik a 19 éves Kiss Ágnes: az ígéret 2023-ban megállíthatatlan volt a korosztályában, hibátlanul zárta az ifjúsági világ- és Európa-bajnokságot is; mindkét eseményen három aranyérmet szerzett, ugyanebben az évben pedig az első nagy felnőttsikerét is elérte, a lengyelországi Európa Játékokon C1 500 méteren lett harmadik. Kiss tavaly újabb szintet lépett, a felnőttek között egyesben világkupa-aranyérmet szerzett, kettesben pedig az Eb-n első és harmadik helyet is ünnepelhetett. A párizsi olimpián a sportág legfiatalabb magyar indulójaként negyedikként zárt C2 500 méteren. Fürdök másik – hasonlóan eredményes – tanítványa, Molnár Csepke többszörös ifjúsági világbajnok.

A kenusok idei első kiemelt nemzetközi eseménye a szegedi felnőtt-világkupaverseny volt májusban, amit egy héttel később a sorozat második, lengyelországi állomása követett. A magyar csapat legeredményesebb U23-as versenyzője Fürdök tanítványa, Kiss Ágnes lett, aki majdnem tökéletes napokat zárt:

Szegeden két arany- és egy ezüst-, Poznanban pedig három aranyérmet szerzett, vagyis minden számban dobogóra állt, amelyben elindult.

(Kiss ezt követően, a múlt heti, racicei felnőtt Eb-n két számban is bronzérmet vehetett át.)

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Csabai Edvin sportigazgató, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Vaskuti István olimpiai bajnok kenus, a Nemzet Sportolója méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent a kitüntetett tanítványa, Molnár Csepke is.

A májusi díjazott, Fürdök Gábor és tanítványa, Molnár Csepke Fotó: Vasas Attila

A tizenhétszeres maratoni kenuvilágbajnok Csabai Edvinnek nem kellett hosszasan keresgélnie a győzteshez kötődő emlékei között, és egyebek mellett felidézte, hogy a hagyományos szakágban négyes hajóban még Eb-bronzot is nyertek közösen Fürdökkel. Kiemelte, hogy a szegedi tréner az edzői tevékenységébe átmentette professzionális versenyzői mentalitását, és ez a hozzáállás érződik az irányítása alatt nevelkedő fiatalokon. „Olyan körülményeket teremt, amelyben a sportoló számára minden adott, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa” – tette hozzá.

Vaskuti István a sportág rendkívül népszerű alakjának nevezte a díjazottat, olyan szakembernek, aki sportolói pályafutása során óriási tapasztalatot gyűjtött, ami nagy előny. „Ugyanakkor a tapasztalatot át is kell tudni adni, és erre Gáborban megvan minden képesség.

Már most is gazdag a versenyzőinek az eredménylistája, de biztos vagyok benne, hogy a csúcs még messze van számára.

A mostani időszak csak az oda vezető út egyik szakasza.”

A díjátadó résztvevői, balról: Bruckner Gábor, Vaskuti István, Fürdök Gábor, Molnár Csepke, Csabai Edvin Fotó: Vasas Attila

A tanítvány, Molnár Csepke azzal kezdte, hogy szerinte egy edzőnek a lányokkal mindig nehezebb dolga van, mint a fiúkkal, „de Gábor rendkívül empatikus személyiség, akivel mindent meg lehet beszélni a kenuzással és a magánéletünkkel kapcsolatban is. Példás az elhivatottsága a sport iránt, ahogyan az általa mindig partnerként kezelt versenyzőkkel kialakított viszonya is.”

Fürdök Gábor így fogadta az elismerést: „Megtanultam sportolóként, hogy hosszú távon kizárólag alázatos és kitartó munkával érhetők el sikerek. Meggyőződésem, hogy az edzőnek és tanítványnak folyamatosan figyelnie kell egymásra, és ha ezt az alapelvet betartjuk, az visszaköszön majd az eredményekben is.”

(Kiemelt képünkön: Fürdök Gábor a sportági legendától, Vaskuti Istvántól veszi át a díjat Fotó: Vasas Attila)