Vívás: Gachályi Burgosban, Papp Dormagenben junior-vk-ezüstérmes

Szombaton egyszerre három helyszínen voltak érdekeltek a válogatásba beleszámító világkupaversenyen juniorkorú vívóink.

A kardozó lányok Gyálon, a fiúk a németországi Dormagenben, a párbajtörőző lányok a spanyolországi Burgosban léptek pástra.

A hazai rendezés miatt a legnagyobb reflektorfény a kardozó lányokra vetült. A gyáli sportcsarnokban több mint 200 indulót számláltak a világ minden pontjáról, és a magyar ígéretek igen biztatóan kezdték a viadalt. A mieink huszonhatan indultak, aztán a legjobb tizenhat közé már csak hárman jutottak be a nemrégiben a felnőttvilágkupa-győztes női válogatottban is remeklő Spiesz Anna, a kadétvilágbajnok Csonka Dorottya, valamint Kovács Zsanett személyében. Közülük a nyolc közé végül egyikőjük sem került, igaz, nem volt könnyű dolguk, Spieszt például a junior-világbajnok, még mindig csak 15 éves kínai Pan állította meg. A gyáli világkupa egyéni versenyét a kínai Rao Hszue-ji nyerte meg az üzbég Gulisztan Perdibajeva elleni fináléban, a dobogóra még georgiai és japán vívó állhatott fel. Vasárnap a csapatversenyben szállhatnak harcba az éremért a magyar lányok.

Csonka Dorottya (balra) és Spiesz Anna ezúttal a legjobb 16-ig jutott Forrás: MVSZ

Ami nem jött össze idehaza, az sikerült a másik két helyszínen.

A kardozó fiúk Dormagenben rendezett vk-ján Papp Zsadány remekelt, és nagyszerű vívással, erős ellenfeleket legyőzve döntőbe jutott. Ott aztán az egyiptomi Ahmed Hesham 15:11-re jobbnak bizonyult, ám a BVSC kiválósága így is minden dicséretet megérdemel, hiszen pályafutása egyik legszebb eredményét érte el a második hellyel. És ugyanúgy megsüvegelendő a hetedikként záró, a nyolc között szintén az aranyérmes egyiptomitól vereséget szenvedő Péch Kornél szereplése is.

Papp Zsadány egyéni ezüstérmet szerzett Dormagenben Forrás: MVSZ

Burgosban pedig Gachályi Gréta bizonyította megint, hogy korosztályában a legjobb párbajtőrözők közé tartozik. A Budapesti Honvéd vívója pazarul teljesített a páston, és a nap végén ő is teljesen megérdemelten volt ott az aranyért zajló asszóban. A döntőben a korosztályos világ- és Európa-bajnok ukrán Anna Makszimenkóval nem bírt (7:15) a mi egyéni kadét Eb-győztesünk, de ezzel együtt is büszke lehet az eredményére. Ahogyan a hetedik helyet kiérdemlő Kozma Laura is.

Gachályi Gréta a dobogó második fokán Burgosban Forrás: MVSZ

Gacáhlyi Gréta a megszerzett ezüstje után így nyilatkozott a hazai szövetségi portálnak:

„Csapatban nyertem már junior Európa-bajnokságot, de

egyéniben ez eddig a legnagyobb juniorsikerem, nagyon boldog vagyok!

A csoportkörben bántott az az egy vereség, viszont aztán lépésről lépésre sikerült előrébb haladnom, és a vége nagyon jól alakult. Azért a döntőt majd kielemezzük az edzőimmel, de örülök ennek az eredmények, és várom a csapatversenyt!”

(Kiemelt képünkön: pillanatkép a gyáli junior vk-versenyről Forrás: MVSZ)