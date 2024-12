Úszás: a második napon is több korosztályos csúcs született az ob-n

Az úszóutánpótlás 25 méteres medencében zajló országos bajnokságának második napján a nyolc egyéni döntő és két váltó alkotta versenyprogramban az első igazán figyelemre méltó produkcióval a 2010-es születésű Kertész Boróka szolgált, aki pompás idővel, hatalmas fölénnyel nyert a gyermek korosztályban, vagyis a 13-14 évesek között a 200 méteres női pillangó esti döntőjében. A Darnyi Tamás SC tehetsége 2:13.78 perccel győzött, amivel egyébiránt nemcsak a serdülőknél (15-16 évesek), hanem még az ifjúságiaknál (17-18) is bronzérmet érdemelt volna ki.

Hasonlóképpen kimagaslott a mezőnyből a serdülőknél Antal Dávid,

a nyírbátoriak 16 esztendős reménysége a 100 hát fináléjában, amelyben tetemes különbséggel, 53.19-es korosztályos csúccsal diadalmaskodott, értékes pontokkal segítve ez által klubját, a Bátori Sárkány Úszóegyesületet is. Időeredménye az ifjúságiaknál is országos bajnoki címet ért volna! A szám előző rekordjának tulajdonosa Zombori Gábor volt, aki hat éve lépett elő csúcstartóvá 53.41-gyel. Antal kis szusszanást követően az 50 gyors döntőjében is magabiztosan gyűjtötte be az elsőséget a serdülők korcsoportjában 22.55-tel. Ez már az ötödik ob-sikere volt.

A lányok 50-es sprintszámában csak az óra volt az ellenfele a felnőttek jövő heti, budapesti rövid pályás világbajnokságára a szegedi korosztályos ob-n hangolódó, s a nyitónapon a 100 gyorsot már megnyerő Pádár Nikolettnek. A hazaiak – a Szegedi Úszó Egylet – 18 esztendős kitűnősége újfent nem okozott csalódást: egészen remek, 24.75-ös idővel győzött. Mihez tartás végett: a magyar felnőttcsúcs ebben a számban 24.30 másodperc, tavaly pedig Pádár 24.83-as korosztályos országos rekorddal szerzett bajnoki aranyat az ifik mezőnyében.

Kivágta a rezet a győriek 14 éves talentuma, a csütörtökön a serdülőknél 100 gyorson első Pápai Olivér is,

aki ezúttal 400 gyorson állított fel korosztályos magyar csúcsot 3:47.07 perccel, mely az abszolút legjobb időeredménynek bizonyult ebben a számban, vagyis még az ifjúságiaknál is ob-elsőséget jelentett volna.

A 4x100 méteres női vegyes váltók versenyének külön érdekességét az adta, hogy a tatabányaiak stafétájában vízbe szállt a szegedi ob – Pádár Nikolett mellett – másik olyan szereplője is, aki a magyar nagyválogatott tinédzser tagjaként indul majd a jövő heti rövid pályás világbajnokságon, a Duna Arénában. A 16 éves Jackl Vivienről van szó, akinek szárnyalása is kellett ahhoz, hogy a TVSE kvartettje a tizenhét klubcsapatot felvonultató délelőtti selejtezőből bejusson az esti nyolcas döntőbe, ahol aztán a hatodik helyen végzett. A szegediek négyese pedig, amelynek Pádár igyekezett segíteni, hetedikként zárt.

(Kiemelt képünkön: Antal Dávid két nap után öt egyéni bajnoki elsőségnél tart Forrás: Bátori Sárkány Úszóegyesület)