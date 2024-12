Kosárlabda: Kecsmárik Olívia felvette a ritmust az NB I/A-csoportban

Már az előző évadban is jó teljesítménnyel rukkolt elő Kecsmárik Olívia, akire ennek köszönhetően az NKA Pécs U16-os csapatában, illetve a korosztályos válogatottban is vezérszerep hárult. Az irányító-hátvéd reménység ezután augusztusban ott lehetett a hazai rendezésű U16-os Európa-bajnokságon is, amelyen nyolcadik helyet ért el a nemzeti csapattal. A nyár végén aztán újabb szintlépés várt rá.

„Amikor az U16-os Európa-bajnokságot követően visszatértem Pécsre, megkaptam a lehetőséget, hogy csatlakozzak a felnőttcsapat keretéhez, és elkezdtem egyre gyakrabban a nagyokkal edzeni – kezdte a 16. születésnapját éppen ma, december 17-én ünneplő Kecsmárik az Utánpótlássportnak. – Majd a Cegléd elleni nyitó fordulóban aztán bajnoki meccsen is szóhoz juthattam, és debütálhattam az A-csoportban. Az egyik csapattársam sérülése miatt nyílt meg az ajtó előttem, szóval

hirtelen jött az esély, nem is számítottam rá, hogy ilyen hamar bemutatkozhatok majd az élvonalban.

Nagyon hálás voltam a lehetőségért, és minden egyes játékpercért, amit a pályán tölthetek, természetesen próbálom mindig a maximumot nyújtani. Nekem ez kiváló fejlődési lehetőség, hogy az első csapattal készülhetek, napról napra rengeteg tudok tanulni mind a lányoktól, mind az edzőktől.

Rendkívül motiváló közegbe kerültem, és nyilván ilyen fiatalon nem egyszerű feladat felvenni a ritmust, de ehhez alapvetően minden támogatást megkapok a klub részéről. Nyilván, még az út elején járok, de igyekszem minél gyorsabban alkalmazkodni és felnőni a feladathoz.

Kecsmárik Olívia Forrás: NKA Universitas Pécs

Az őszi szezonban már öt alkalommal is játszott az A-csoportban, átlagosan mintegy tíz percet, s időközben az első pontjait is megszerezte.

„Persze nagyon örülök, hogy a Soproni Darazsak ellen az első pontjaimat is sikerült megszereznem, ugyanakkor fiatalként számomra a minél hatékonyabb védekezés az elsődleges feladat. Első körben ezen a téren kell helytállnom, minden más – így a pontszerzés is – csak ezután jön a prioritási sorrendben.

Nagyon eseménydús fél éven vagyok túl, rengeteg új impulzus ért, sokat tanulhattam önmagamról is, és ezek a tapasztalatok csak a javamra válnak.

Olívia ugyanakkor már nemzetközi porondon is átesett a tűzkeresztségen: az Olympiakosz ellen egy héttel ezelőtt az Európa-kupában is bemutatkozott. Mindeközben a felnőttmásodosztályban, illetve a saját korosztályában, a juniorok mezőnyében is helyt kell állnia. Az U18-asok között például 16,6 pontot átlagol meccsenként, amellyel a bajnokság második legeredményesebb játékosa, és a veretlenül éllovas pécsiek első számú pontfelelőse. Kiegészítő emberként Kecsmárik már az előző évadban is tagja volt a mecsekiek U18-as bajnokcsapatának, és elmondta, ismételten az aranyérem megszerzése a cél.

„Maximálisan odafigyelnek az edzőim, hogy megkapjam a megfelelő pihenőidőt.

Az a része jelent nagy kihívást, hogy elég sűrű a menetrend, illetve minden csapatban más a szerepem, mást várnak el tőlem, de szeretem a változatosságot, és természetesen azon vagyok, hogy az A-csoportban szerzett tapasztalatokat minél inkább kamatoztassam mind a B-csoportban, mind a juniorbajnokságban.

Bár a juniorcsapatunkban is a legfiatalabbak közé tartozom, tisztában vagyok vele, hogy vezéregyéniségként kell játszanom, de ez nem jelent terhet, alapvetően élvezem is ezt a szerepet. A juniorbajnokságban a címvédést tűztük ki célul, és a tavalyi győzelmünk után szeretnénk ismételni."

(Kiemelt kép forrása: NKA Univeritas Pécs)