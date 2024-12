Kézi: fontos tapasztalatokkal gazdagodtak a serdülők Lengyelországban

Utoljára találkozott 2024-ben a magyar serdülő fiú kézilabda-válogatott, amely a múlt héten pár nap edzőtáborozás után Lengyelország felé vette az irányt, hogy megméresse magát az Olimpiai Reménységek Versenyén.

A három napon át tartó tornán négy csapat vett részt: a Szabó Levente szövetségi edző vezette fiatalok mellett megmérették magukat a házigazda lengyelek, a csehek és a szlovákok is. A 2008-as és 2009-es játékosok alkotta nemzeti együttesünk győzelemmel kezdett (35–33 a csehek ellen), majd kikapott a szlovákoktól (33–30), az utolsó napon pedig izgalmas meccsen döntetlent játszott a lengyelekkel (28–28). A kiegyenlített mezőnyben ez az eredménysor végül ezüstérmet ért a magyaroknak, ám ennél is lényegesebb, hogy fontos tapasztalatokkal gazdagodtak a kézilabdázók.

„A gyáli edzőtáborban most csak olyanok vettek részt, akik korábban már korábban is kaptak meghívást a válogatottba; igyekszünk azt a keretet, névsort megtalálni, amelyre a jövő nyáron az EYOF-on is számíthatunk majd. Több új dolgot is kipróbáltunk, nyugodtan tudtunk készülni a lengyelországi megméretés előtt. A teljesítmény hullámzó volt az edzőtáborban és az ORV-n is – kezdi az értékelőjét Szabó Levente. – A korábbiakhoz képest kevesebb izgalom volt a srácokban, hiszen már szinte mindegyikük lábában van öt-hat válogatott meccs, kezdik megszokni ezt a helyzetet. Remek körülmények között, jó hangulatban, erős ellenfelekkel találkoztunk. Utánpótlásban nem lehet abból kiindulni, melyik országból érkezik az ellenfél, hiszen ebben a korban bárhonnan érkezhetnek kiemelkedő képességű játékosok, csapatok. Jó példa erre, hogy ennyire erős szlovák együttest már régen láttam, ez igaz a lengyelekre is. A csehek elleni nyitómeccsen magabiztosan kezdtünk, a szlovákok ellen viszont hektikus találkozó alakult ki, gyengén muzsikáltunk, nem működtek az újonnan kipróbált elemek, ebből már nem tudtunk visszajönni. Szerencsére a legjobb teljesítmény a végére maradt, azokkal a lengyelekkel ikszeltünk, akik előtte több mint tízzel verték az másik két ellenfelüket.Nem jártunk messze a győzelemtől, ami ráadásul az aranyérmet jelentette volna nekünk, ám az utolsó percekben kulcshelyzetekben rontottunk. Választ kaptunk arra is, hogy jelenleg kik azok, akik krízishelyzetben jobban teljesítenek. Az eredménynél viszont sokkal fontosabb, hogy éles, szoros nemzetközi meccseken mutathatták meg magukat a fiatalok, és külön örülök, hogy többen az All Star-csapatba is bekerültek.”

A következő megméretésre sem kell sokat várni a serdülőknek.

„Januárban hazai rendezésű eseményen lépünk pályára, Svájc és Szlovénia korosztályos nemzeti csapata érkezik Három Nemzet-tornára; újabb színvonalas megméretés lesz ez nekünk, fontos állomás a nyári EYOF felé vezető úton.”

