Labdarúgás: tinédzserek, akikre érdemes odafigyelni a BL új évadában

Új rendszerben és megnövelt létszámmal, immár 36 csapat részvételével rajtolt el a labdarúgó Bajnokok Ligája 2024/25-ös évadának úgynevezett ligaszakasza Ebben minden együttes nyolc mérkőzést játszik, az előzetesen megállapított négy kalap mindegyikéből két ellenfelet kaptak a klubok. Az első nyolc helyezett automatikusan továbbjut, a 9–24. helyen végzők rájátszásban döntik el, melyik újabb nyolc csapat folytathatja a legjobb tizenhat között, míg a tabella alján záró együttesek kiesnek. A korábbi szisztémához képest a csoportkörben két meccsel többet vívnak a csapatok, a rájátszásba kerülőkre pedig további két találkozó vár a nyolcaddöntőbe vezető úton.

Azaz néggyel emelkedhet a sokak által amúgy túlzottnak tartott meccsszám.

A vélemények vegyesek, akadnak, akik egyenesen gyűlölik az új szisztémát – a Manchester City spanyol Európa-bajnoka, Rodri például felvetette a játékosok sztrájkjának lehetőségét.

Ám vannak, akiknek kedvezhet a mérkőzésdömping: ők a fiatalok.

A tizenéves labdarúgók értelemszerűen arra törekszenek, hogy minél több időt töltsenek a pályán, tapasztalatokat szerezzenek, bizonyítsanak, és igyekezzenek bejátszani magukat a kezdőcsapatba. A rengeteg meccs miatt a topkluboknak rendkívül bő keretet kell tartaniuk, hogy a sérült vagy fáradt alapembereket megfelelően pótolják, minden poszton rotálhasson az edző, ha szükséges.

A BL a klubfutball csúcsa, így ha valamelyik fiatal játékos be akar robbanni, ebben a sorozatban kell kiemelkedően teljesítenie. Nézzük, kik azok a tizenévesek, akikre érdemes figyelnünk!

Az Európa-bajnokságon mindenkit lenyűgöző, 17 éves

Lamine Yamal félelmetes formában kezdte a szezont, eddig hét mérkőzésen négy gólnál és öt gólpassznál jár.

A BL-ben is betalált az első találkozón, amelyet 2–1-re veszített el az FC Barcelona a Monaco ellen. Értékét a Transfermarkt már 120 millió euróra becsüli, és sorra jelennek meg nyilatkozatok a labdarúgás szaktekintélyeitől arról: Yamal lehet a következő esztendők legkiválóbb, legnagyobb hatású játékosa.

A katalán együttes védelmében is 17 éves ígéret takarít. Pau Cubarsí nemrégiben Kecskeméten járt az U21-es spanyol válogatottal, amely 1–0-ra legyőzte Szélesi Zoltán csapatát. Hansi Flick csapatát egyébként mindenképpen érdemes figyelni, ugyanis a topfutballban ritkaság, hogy mennyi fiatal, saját nevelésű játékos van a keretben – persze, ez a klub hagyományainak, valamint a világ egyik legjobb akadémiájának, a La Masiának köszönhető. A Monaco–Barcelona találkozónál maradva, meg kell említeni a 18 esztendős francia George Ilenikhenát is, aki a hercegség csapatának győztes gólját szerzete az ötszörös BL-győztes ellen.

Az első fordulóban két rekordot is megdöntöttek az utánpótláskorú játékosok.

A 19 éves török Kenan Yildiz – amellett, hogy a ligaszakasz első gólját lőtte – gyönyörű tekerésével a Juventus történetének legfiatalabb BL-gólszerzője lett. Alessandro Del Pierót fosztotta meg a címtől, a klub olasz legendája 1995-ben 20 évesen volt eredményes a Borussia Dortmund ellen.

Szintén 1995-ös rekordot adott át a múltnak találatával a Real Madrid 18 éves támadója, a brazil Endrick. A királyi gárda legfiatalabb gólszerzője eddig Raúl volt, aki éppen a Ferencváros ellen állította fel a csúcsot 18 esztendősen a zöld-fehérek emlékezetes BL-csoportkörös szereplésekor.

A magyar szurkolók által az első forduló legjobban várt mérkőzése bizonyára az Milan–Liverpool összecsapás volt, amelyen Szoboszlai Dominik is a kapuba talált. A magyar szálon kívül is akadt érdekesség: a milánóiak első számú kapusát, Mike Maignant sérülés miatt le kellett cserélni, a helyére a 19 éves Lorenzo Torriani állt be, aki korábban soha nem szerepelt még tétmeccsen az első csapatban. Az ifjú kapus jól védett, negyven percig volt a pályán, egy gólt kapott – Szoboszlai lövését nem háríthatta –, és dicséretes, 7,4-es osztályzattal debütált.

