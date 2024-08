Labdarúgás: szombaton kezdődnek az utánpótlás-bajnokságok

Szombaton rajtolnak a kiemelt utánpótlás labdarúgó-bajnokságok. Az öt korosztályos sorozat közül a legidősebbekének, az U19-esekének az aranyérmét az elmúlt évadban a Puskás Akadémia csapata nyerte, a Vasas lett a második, a Kisvárda a harmadik. Egyéves szünet után a mostani kiírásban újra szerepel majd az egyik legerősebb hazai nevelőműhely, az MTK Budapest is, amelynek U19-es vezetőedzőjét, Horváth Ádámot kérdeztük a visszatérés indokairól.

„Az MLSZ tavaly azt az ajánlást fogalmazta meg, hogy a klubok minél előbb integrálják a fiatalokat a felnőttfutballba, ezért az MTK, a Honvéd és a Fehérvár egyaránt úgy döntött, hogy nem indul az U19-es bajnokságban, hanem az NB III-ban szerepelteti legtehetségesebb játékosait. Most viszont a kiemelt akadémiákat felügyelő Nemzeti Sportügynökség kötelezővé tette, hogy minden akadémiának legyen U19-es csapata is. Emellett szakmailag az is indokolta a visszatérést, hogy az elmúlt évadban bár voltak olyan játékosok, akik egyből be tudtak illeszkedni a felnőttek közé,

akadt jó néhány ígéret, akinek még jól jött volna egy év tapasztalatszerzés a korosztályos bajnokságban.

A fővárosi kék-fehérek meglehetősen fiatal kerettel vágnak neki a tizenkét csapatos bajnokságnak.

„Az előző évadban az U17-es csapatunk vezetőedzője voltam, és tulajdonképpen azzal a játékosállománnyal szerepelünk majd az U19-es bajnokságban, kiegészülve a jelenlegi U17-es válogatottjainkkal. Tehát a miénk inkább U18-as, U17-es vegyes csapat lesz, mivel az U19-eseink zöme már az NB III-ban játszik.”

A bajnoki cím dicsőségén túl azért is fontos, mely csapati nyeri az U19-es bajnokságot, mert az első helyezett vehet részt a következő évadban az UEFA Ifjúsági Ligában, vagyis az ifjúsági Bajnokok Ligájában.

Az eggyel fiatalabb korcsoportban, az U17-esek között legutóbb szintén a Puskás Akadémia győzött, megelőzve az MTK Budapestet. Amellett, hogy az aranyérmet szerzett játékosok is egy korosztállyal feljebb, az U19-esek között szerepelnek majd, változás az is, hogy a vezetőedző, Laczkó Zsolt elfogadta a Budapest Honvéd felnőttcsapatának ajánlatát, így Kiss Márton vette át az együttes irányítását.

„Amikor utánpótlás-bajnokságokról beszélünk, szerintem nagyon fontos, hogy ne a korosztályokat, hanem az évjáratokat vegyük figyelembe.

Nem szabad abból kiindulni, hogy mi vagyunk a címvédők,

ugyanis az a keret, amelyik győzött, már nem ebben a bajnokságban szerepel. Az előző évad U16-osai pedig az ötödik helyen zártak a ligában, ami persze nem sokat árul el a csapat jelenlegi tudásáról, mert ebben a korban nagyon gyorsan lehet fejlődni” – mondta Kiss.

A Puskás Akadémia három korosztályban is bajnok lett az előző évadban Forrás: Puskás Akadémia

A korosztályos csapat sok mérkőzéssel készült az idényre.

„Kicsit zaklatott volt a felkészülésünk, két egyhetes tornán vettünk részt, ami miatt nehéz volt összeállítani az edzésprogramot. A kellő meccsszám biztosan a srácok lábában van, és az mindenképpen előnyös, hogy erős, külföldi csapatokkal találkoztak, ami jó tapasztalatszerzés volt.”

Természetesen minden meccsen nyerni szeretnének a fiatalok, de a vezetőedző számára a fejlődés és nem az eredményesség a legfontosabb.

„Azt szeretném elérni, hogy a játékosok taktikailag és technikailag olyan mértékben lépjenek előre, hogy látszódjék: jóval tudatosabb lett az egész csapat futballja. Akkor lennék igazán elégedett, ha ezáltal elindulna az a fejlődési folyamat, ami egyénileg is észrevehető a fiúkon. Hosszú távon pedig egyértelműen

az a cél, hogy ezek a gyerekek a következő néhány évben már a felnőttek között is megállják a helyüket.

Azt gondolom, minden utánpótlásedző ezért dolgozik.”

Az U16-os bajnokság egyik esélyese a Debrecen. A hajdúságiak az eggyel fiatalabbak között győztek az előző évadban; legnagyobb kihívóik között ott lehet a Budapest Honvéd, a Puskás Akadémia és az MTK is.

Az U15-ös kiemelt bajnokságban a tíz akadémiai együttes mellett a Zalaegerszeg és a Gödöllői SK indulhat, miután az U14-es Nyugati és Keleti alapliga megnyerésével feljutott az élvonalba. A Gödöllő lenyűgöző statisztikával végzett az első helyen: huszonhárom győzelemmel, három döntetlennel, veretlenül lett bajnok. A feljutásról a klub felső szekciójának (U14–U19-es korosztály) vezetőjét, Horváth Krisztiánt kérdeztük, aki egyben az U15-ös gárda edzője is.

„A srácok úgy álltak neki az U14-es bajnokságnak, hogy meg szeretnék nyerni azt, én meg nagyon örültem, hogy ilyen ambiciózus a csapatot vehettem át. Pedig a múltkorit megelőző évadban több mint hatvan gólt szerző Ignátz Márk az MTK-ba igazolt, így nélküle vágtunk neki a szezonnak. A fiúk nagyon motiváltak voltak, minden mérkőzésen igyekeztek az alapelveinket betartva játszani, aminek a következménye ez az eredmény, hiszen vereség nélkül nyertük meg a bajnokságot” – emlékezett vissza a legutóbbi évadra a szakember.

A Gödöllői SK veretlenül jutott fel az U15-ösök kiemelt csoportjába Forrás: Facebook/Gödöllői SK

A csapat az U15-ös korosztályban már a kiemelt bajnokságban folytathatja, amelyben jóval nehezebb ellenfelekkel kell majd megbirkóznia.

„A játékosok egymás között sokat beszélgetnek arról, mit szeretnének elérni a bajnokságban.

És nem titok: a tabella felsőházát célozzák meg.

Én ennél jóval visszafogottabb vagyok, és a bennmaradást szeretném elérni. Ez talán nehezebb feladat lesz, mint bajnoki cím megszerzése volt az alapcsoportban.”

És vajon hogyan lehet felvenni a versenyt az akadémiai csapatokkal?

„Mi elsősorban saját módszerünkben hiszünk, így ebből nem fogunk engedni: kreatív megoldásokban gazdag, játékos, szép futballra törekszünk, amivel természetesen szeretnénk, hogy jó eredmény is párosuljon. Igazoltunk a nyáron néhány új játékost, ők olyan karakterek, hogy biztosan erősítést jelentenek majd, de a legbüszkébbek arra vagyunk, hogy a keretünk nagy többsége óvodás kora óta egyesületünk képzésében vesz részt.”

Az U14-es bajnokságban – ellentétben a többi korosztállyal, amelyben tizenkét csapatos a liga – csak a tíz kiemelt akadémiai csapat vesz részt, mert a kisebbek az idősebbekétől eltérő más szisztémában játszanak, ezért problémás lenne kategorizálni az együtteseket.

(Kiemelt képünkön: Az MTK Budapest csapata visszatér az U19-es bajnokságba Forrás: MTK Budapest)