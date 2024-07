Kézi: a 11. helyért játszhat a magyar válogatott a junior férfi Eb-n

Az már napokkal korábban eldőlt, hogy az előzetesen kijelölt cél, vagyis a legjobb nyolc közé jutás nem sikerül a magyar junior férfi kézilabda-válogatottnak a Szlovéniában zajló Európa-bajnokságon, miután a második helyen zárt a csoportjában, és nem került be a csoportgyőztesek mellett a két legjobb mérleggel záró együttes társaságába.

Ezt követően nem lehetett más a cél, a 9. pozíciót kellett megcélozni, amely felé jól haladt a válogatott, miután a következő kvartettjének – 5 ponttal – az élén végzett, így a 9-12. helyért folytathatta.

A következő helyosztón Észak-Macedónia korosztályos legjobbjaival találkozott a Sótonyi László vezette együttes, az összecsapás pedig szoros küzdelmet hozott: a 23. percben jegyezhettünk fel először kétgólos különbséget, az észak-macedónok „húztak el”, akik viszont az utolsó öt percben gól nélkül maradtak, a magyarok pedig ezt kihasználták, és fordítottak (16–14 a szünetben).

A második félidő elején úgy tűnt, sikerült tartani a fórt, ám hamar megtorpant támadásban a válogatott, amely 15 percen át csak kétszer tudott kapuba találni, sokat hibázott, így három gólos hátrányból kezdte meg a hajrát; a játékosok próbáltak kapaszkodni, az 56. percben Kovács Tamás bombagóljával egyre csökkent a hátrány, ekkor pedig ismét felcsillant a remény, hogy fordíthat a magyar csapat, ugyanis az egyenlítésért is támadhatott, ám nem sikerült megragadni ezt a pillanatot. A végjátékban ismét el tudott lépni az ellenfél, ám így is maradtak izgalmak: foghattuk a fejünket, ugyanis néhány másodperccel a vége előtt, 26–27-nél elvették a labdát az észak-macedónoktól, ami után még maradt idő egy támadásra, a kapuba viszont már a dudaszó után talált be Szabó Levente.

„Enervált, fáradt játékot mutattunk a második félidőben, de ez nem lehet kifogás, az ellenfél is ugyanannyi mérkőzést játszott eddig, mint mi. Több játékosunk is kiesett az elmúlt napokban, a rotáció nem működik megfelelően, ennek ellenére a srácok minden dicséretet megérdemelnek, az utolsó pillanatig küzdöttek. Az ellenfél kapusát naggyá tettük, ezzel fordult meg a meccs.

Annyi rutinja még nincs a csapatnak, hogy ezeket a helyzeteket megfelelően kezelje

– összegzett Sótonyi László a mérkőzés után.

A vereséggel eldőlt, hogy az utolsó meccsén, vasárnap a 11. helyért lép pályára a magyar csapat, a Franciaország–Horvátország összecsapás vesztesével.

JUNIOR FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZLOVÉNIA

A 9-12. helyért:

Magyarország–Észak-Macedónia 26–27 (16–14)

A magyar válogatott góllövői: Gazsó 5, Csanálosi 4, Kovács 3, Molnár 3, Tóth 3, Kathi 2, Juhász 2, Terjék 1, Nagy 1, Bali 1, Horváth 1.





A magyar válogatott kerete:



kapusok:

Borsos Máté (PLER), Győri Nándor (Veszprém), Radvánszki Attila (Szeged)



jobbszélsők:

Csanálosi Richárd (NEKA), Terjék Roland (Montpellier, francia)



jobbátlövők:

Barna Dániel (Veszprém), Kathi Sándor (Győri ETO-UNI FKC), Nagy Ádám (NEKA)



beállók:

Bali Bence (Győri ETO-UNI FKC), Balogh Botond (Veszprém), Szabó Levente (NEKA), Viski Szabolcs (Veszprém)



irányítók:

Horváth Péter (Csurgó), Tóth Levente (NEKA)



balátlövők:

Balogh Dániel (Szeged), Gazsó Péter (Szeged), Kovács Tamás (NEKA)



balszélsők:

Juhász Ádám (Szeged), Molnár Robin (NEKA)

(Kiemelt képünkön: Gazsó Péter Forrás: Jurij Vodušek/Rokometna zveza Slovenije, archív)